 Хто зриває обмін полоненими | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 27.12.2018

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Україна

Хто зриває обмін полоненими

Для обміну полоненими 5-6 січня Київ пропонує відеоконференцію представникам Росії та непідконтрольних територій на Донбасі. Однак вона зривається.

Обмін полоненими у лютому 2015 року

Обмін полоненими у лютому 2015 року

Українська сторона ініціювала скайп-конференцію з представниками самопроголошених "ДНР/ЛНР" та Росії щодо звільнення 22-х українських полонених і заручників в обмін на звільнення Києвом 22-х російських громадян, а також готовності обміняти понад 70 затриманих бойовиків на 19 українських військовополонених і цивільних активістів. Віце-спікерка Верховної Ради і представниця України в тристоронній контактній групі з виконання мінських угод Ірина Геращенко повідомила, що ця пропозиція також передана ОБСЄ. Москва і сепаратисти з самопроголошених "ДНР/ЛНР" підтверджують своє бажання здійснити обмін, але не поспішають підтримати українську ініціативу.

Хто блокує обмін

26 грудня на своїй сторінці в Facebook Геращенко звинуватила офіційну Москву і проросійських сепаратистів, що контролюють окремі райони Донецької та Луганської областей в ігноруванні пропозицій Києва обміняти полонених до 5 січня. "Представники непідконтрольних районів Луганської області відмовились від пропозиції, а представники непідконтрольних районів Донецької області та Росії не відповіли на пропозицію", - написала Геращенко. Вона також повідомила, що Україна згодна з пропозицією координатора ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Томаса Фріша провести таку конференцію 29 грудня, але очікує від нього більш активної позиції та більшої ініціативи у вирішенні гуманітарних питань.

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Обмін планується на 27 грудня. Українська сторона видасть 306 осіб в обмін на 74 ув'язнених проросійськими сепаратистами. (25.12.2017)

Проросійські сепаратисти звільнили 74 полонених. Україна передала сепаратистам 237 з 306 осіб, які фігурували в списках: решта були звільнені або відмовилися повертатися на території сепаратистських республік. (27.12.2017)

Геращенко зауважила, що Росія "усі ці роки" не надала жодної офіційної відповіді на українські пропозиції. "Розумію, чому вони не дають письмових відповідей - не хочуть залишати ніяких документів, але це не звільнить РФ від відповідальності за розв'язання війни і невиконання мінських угод", - заявила представниця України у тристоронній контактній групі.

Однак активістка української "Медійної ініціативи за права людини" Тетяна Катриченко стверджує, що провина за зрив звільнення полонених і заручників лежить не тільки на Москві та Донецьку з Луганськом. "Як людина, яка вже 4 роки займається цим питанням, я бачу, що Україна теж докладає недостатньо зусиль, щоб звільнити людей", - сказала DW Катриченко. Вона нагадала, що останній такий обмін відбувся 27 грудня 2017 року, і тоді це стало можливим після публічного звернення Віктора Медведчука до президента Росії Володимира Путіна з відповідним проханням.

Звинувачення на адресу Москви

Росія повністю контролює процес обміну полоненими, а "ДНР/ЛНР" несамостійні в ухваленні таких рішень, заявила, своєю чергою, глава правління київського Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук. "Москву люди не цікавлять, а цікавлять тільки політичні поступки в рамках мінського процесу", - впевнена правозахисниця. На доказ цього вона нагадала, що російські консули відмовилися забирати тіло одного з російських військових, який недавно загинув в ув'язненні на території України.

У тому, що саме Москва винна у зриві цього обміну полоненими, впевнений і Ігор Козловський, який був звільнений в результаті обміну з катівень "ДНР" минулого року. У розмові з DW він зауважив, що, за його даними, Київ порушує питання обміну полоненими на кожній зустрічі контактної групи в Мінську і на всіх дипломатичних майданчиках ЄС і США. "Я нещодавно повернувся з Відня, де зустрічався з депутатами австрійського парламенту, які теж звертаються з цього приводу до Москви. Однак Москва або відмовчується, або маніпулює цією гуманітарною проблемою, яка для Кремля є проблемою політичною", - сказав Козловський.

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Обійми та сльози: як родичі зустрічали військовополонених (28.12.2017)

Скільки в'язнів насправді

За інформацією Служби безпеки України, в ув'язненні "ДНР/ЛНР" на сьогодні перебувають 103 українці, які взяті під варту або засуджені за звинуваченням в проукраїнських настроях. Більшість військовополонених були звільнені минулого року, однак багато людей, за оцінками громадських активістів, і далі знаходяться в ув'язненні. Україна за останній рік не оприлюднювала офіційної інформації про кількість утримуваних в ув'язненні сепаратистів і російських військових, "щоб не провокувати сторону переговорів".

Виходячи зі свого дворічнго досвіду перебування у в'язниці "ДНР" та за інформацією, отриманою безпосередньо з непідконтрольних територій, Козловський, впевнений, що за гратами там лишається в рази більше людей, які не мають шансів потрапити в обмінні списки. "Одні з них мають родичів, що живуть під окупацією і намагаються їх викупити самостійно, вважаючи за краще не звертатися до Києва. Інші, родичі яких живуть на підконтрольній території, не визнаються так званою "владою ДНР/ЛНР" в'язнями. Насправді, слід говорити про сотні людей, в яких кожна хвилина перебування "на підвалі" дорівнює місяцям життя на свободі", - вважає Козловський.

  • Під час обміну полоненими на Донбасі 27 грудня

    Обмін полоненими: історія повернення додому

    Найбільший обмін полоненими

    27 грудня 2017 року відбувся найбільший за час війни на Донбасі обмін полоненими між українською стороною і самопроголошеними "ЛНР/ДНР". Називалися різні цифри. За даними ГПУ, зрештою на підконтрольні Україні території повернулись 73 особи, яких тримали в ув'язненні у сепаратистських утвореннях. Іншій стороні Київ передав 233 людей.

  • Під час обміну полоненими на Донбасі 27 грудня

    Обмін полоненими: історія повернення додому

    До "ЛНР/ДНР" вирішили повернутись не всі

    Серед переданих "ЛНР/ДНР" немає вбивць та осіб, що скоїли інші тяжкі злочини та не підпадають під процедуру помилування, заявили у Києві. Та не всі з них вирішили повертатись на територію самопроголошених республік. Українська сторона мала передати сепаратистам 306 осіб, однак частина відмовилася їхати під час обміну. Одна людина навпаки не захотіла повертатися на підконтрольну Києву територію.

  • Парад полонених у Днецьку 24 серпня 2014 року

    Обмін полоненими: історія повернення додому

    "Парад полонених" у Донецьку (2014 рік)

    24 серпня 2014 року бойовики провели у Донецьку "парад полонених". Це ганебне явище привернуло увагу як Києва, так і міжнародної спільноти до українських заручників, яких утримували сепаратисти. За їхню долю взялись родичі, волонтери, правозахисники. Пізніше Юрій Букія та Роман Лановий, яких провели під дулами автоматів Донецьком, скажуть DW, що завдяки цьому вони залишились живі - їх побачили.

  • Місяці очікування

    Обмін полоненими: історія повернення додому

    Місяці очікування

    Понад три тисячі людей були звільнені з полону бойовиків протягом 2014-2015 років. Однак наприкінці 2015-го процес переговорів щодо обміну полоненими цілковито перенесли у Мінськ, з українського боку його "монополізувала" СБУ. На думку аналітиків, політизація процесу і стала причиною, яка застопорила обмін полоненими. Родичі довгими місяцями чекали на бодай яку звістку про рідних.

  • Під час обміну у вересні 2016 року - колишній боєць сепаратистів тисне руку представнику Червоного Хреста

    Обмін полоненими: історія повернення додому

    2016 рік - обміни забуксували

    Про кого і про що саме домовлялись переговірники, як правило, не розголошувалося. Обміни проводились, зокрема, у присутності представників Червоно Хреста, які тримали їхні дані у таємниці. Приміром, станом на листопад 2016 року СБУ заявляла, що бойовики утримували 108 осіб. Обмінювати "ДНР/ЛНР" готові були лише кілька десятків, а просили повернути до них кілька сотень.

  • Володимир Жемчугов (ц), який в результаті обміну повернувся в Україну у вересні 2016 року

    Обмін полоненими: історія повернення додому

    Скалічений, але вдома

    Володимир Жемчугов став відомим на всю Україну після того, як в YouTube з’явився відеоролик, де проросійський пропагандист Грехем Філліпс знущається над Володимиром під час обміну полоненими. Жемчугов у 2015-му підірвався на міні на Луганщині, втратив зір, слух, обидві руки і потрапив у полон "ЛНР". Тільки через рік - у вересні 2016-го - він повернувся додому.

  • Під час одного з обмінів полоненими 2016 року

    Обмін полоненими: історія повернення додому

    Крапля за краплею

    Наприкінці 2016 року "ДНР" передала українській стороні двох жінок - Анжеліку Преснякову і Ольгу Сворак. Через кілька днів українська влада в односторонньому порядку передала самопроголошеній "ДНР" 15 людей, які перебували під кримінальним переслідуванням в Україні. За даними СБУ, їх раніше затримали за участь у незаконних угрупованнях. Передача відбувалась у нейтральній зоні.

  • Зустріч звільненого українського військовослужбовця з родиною

    Обмін полоненими: історія повернення додому

    Мить, на яку сподівались

    Обмін, що відбувся 27 грудня 2017 року, вважають проривом. Утім, за даними Служби безпеки України, в полоні сепаратистів на Донбасі досі залишаються ще 103 людини. Бойовики вже підтвердили утримання у полоні понад 20 затриманих. Переговори щодо їх звільнення тривають.

  • Сотні людей, про долю яких не знають взагалі

    Обмін полоненими: історія повернення додому

    Сотні людей, про долю яких не знають взагалі

    Крім того, є ще величезна кількість тих, кого вважають зниклими безвісти: за даними СБУ, це 403 людини, волонтери ж заявляють про майже 700 людей.


DW.COM

Обмін полоненими: історія повернення додому

Ключові факти про обміни полоненими між Києвом і "ЛНР/ДНР" та звільнення заручників починаючи з 2014 року - у фотодобірці DW. (28.12.2017)  

Аудіо й відео до теми

Обійми та сльози: як родичі зустрічали військовополонених (28.12.2017)  

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Докладно

Обмін полоненими у лютому 2015 року

Хто зриває обмін полоненими

Відеоконференцію для обміну полоненими 5-6 січня ігнорують представники Росії та непідконтрольних територій на Донбасі. 

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