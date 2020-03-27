Хто в Німеччині чесно заробляє на спричиненій коронавірусом кризі

У будь-якій кризовій ситуації є ті, хто наживається на труднощах і нещастях інших людей. Утім, у цій статті мова піде не про них. А про ті німецькі компанії, які завдяки своїм "ноу-хау" виявилися особливо затребуваними в умовах пандемії коронавірусу - і тепер чесно заробляють своєю працею хороші гроші.

Тести на коронавірус з Берліну за ціною 2,50 євро

Для успішної боротьби з пандемією коронавірусу SARS-CoV-2 необхідно швидко і точно виявляти інфікованих. Для цього потрібні експрес-тести. Маленька високоспеціалізована берлінська біотехнологічна компанія TIB Molbiol Syntheselabor зараз щотижня випускає по 1,5 мільйона наборів для лабораторного аналізу мазків носоглотки, по 100 штук в кожній упаковці. І розсилає їх до 60 країн світу.

На початку березня три тисячі таких упаковок замовила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) в Женеві. Після цього про берлінську фірму написав американський тижневик Businessweek, а на цю публікацію, своєю чергою, послався в одному зі своїх твітів президент США Дональд Трамп. Про настільки несподівану рекламу засновник компанії вперше почув від кореспондента DW: зараз занадто багато роботи, немає часу слідкувати за такими новинами.

Читайте також: Німеччина рятуватиме економіку від коронавірусу рекордною сумою допомоги

Біохімік Ольферт Ландт (Olfert Landt) заснував свою фірму разом з партнером під час навчання у Вільному університеті в Західному Берліні 30 років тому, коли слово "стартап" ще не придумали. Згодом фірма, що спеціалізується на розробці тестів на віруси, здобула авторитет у професійних колах, довела ефективність своїх розробок під час атипової пневмонії ТГРС у 2002-2003 роках, епідемій пташиного і свинячого грипу. Сьогодні в компанії три десятки співробітників, в 2019 році її оборот склав 18 мільйонів євро.

Так виглядає набір для тестування на коронавірус SARS-CoV-2 від німецького виробника TIB Molbiol

Усвідомивши ще наприкінці минулого року серйозність нової епідемії в Китаї, Ольферт Ландт за підтримки вірусологів берлінської університетської клініки Charite оперативно розробив тест. Перші набори вагою 14 грамів були відправлені в Гонконг авіапоштою вже 10 січня. На той час ще навіть не було інструкції з їх використання. "Ми її надіслали навздогін електронною поштою", - згадує керівник фірми TIB Molbiol в коментарі берлінській газеті Der Tagesspiegel.

Підприємець також розповів, що один набір - маленьку пластмасову капсулу з гранулами та інструкцією - компанія продає приблизно за 2,50 євро. Його вистачає на 96 тестів. Тож лабораторії, з урахуванням всіх виробничих витрат, повинні, на його думку, брати за кожне тестування не більше 10 євро.

Замовлення ВООЗ Ольферт Ландт виконав за пів ціни. Особливо бідним країнам він передає свою продукцію взагалі безкоштовно, щоправда, "в розумних обсягах". Завчасно закуплених інгредієнтів, запевняє він, вистачить ще на кілька місяців.

Drägerwerk виробляє апарати штучної вентиляції легень

Якщо викликана коронавірусом пневмонія COVID-19 проходить з ускладненнями, для порятунку пацієнтів необхідні апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ). Таке високотехнологічне медичне обладнання виготовляє фірма Drägerwerk зі штаб-квартирою в старому ганзейському місті Любек на березі Балтійського моря. Вона, власне, його і винайшла. Було це ще в 1907 році.

Читайте також: Коронавірус і етика: Як діяти, коли бракує апаратів вентиляції легень

Тоді підприємець Йоганн Гайнріх Дреґер (Johann Heinrich Dräger) отримав патент на апарат Pulmotor. Він сконструював його після повернення з Лондона, де став свідком ситуації, коли робили штучне дихання чоловікові, який мало не потонув у Темзі. Свою фірму пристрасний винахідник заснував ще 1889 року. Сьогодні нею управляє п'яте покоління його нащадків. Для Німеччини такі великі сімейні підприємства є досить типовим явищем.

Річний оборот цього виробника медичної техніки становив у 2019 році близько 2,8 мільярда євро, у всьому світі на компанію працює понад 14,5 тисячі людей. Коли міністерство охорони здоров'я ФРН дійшло висновку, що наявних в лікарнях країни 25 тисяч апаратів ШВЛ в умовах пандемії, що наближається, явно не вистачить, то 12 березня відомство вирішило замовити у Drägerwerk відразу 10 тисяч таких апаратів разом з моніторами.

В одному з цехів компанії Drägerwerk у німецькому місті Любек

Найбільше в своїй історії замовлення Drägerwerk виконуватиме протягом всього нинішнього року. Передбачивши на тлі подій в Китаї зростання попиту, компанія ще в лютому почала розширювати виробничі потужності і домовлятися зі співробітниками про гнучкий робочий графік. Тепер вона, за власними даними, вже майже подвоїла випуск апаратів ШВЛ. Це дозволяє оперативно задовольняти запити з різних країн. 18 березня, наприклад, 100 апаратів відправили до Італії.

А фабрики Drägerwerk у Швеції та Південній Африці тепер в цілодобовому режимі випускають захисні маски. У цій компанії досить широкий асортимент - від інкубаторів для новонароджених до портативних газоаналізаторів і алкотестерів.

Торгові мережі заслужили вдячність Анґели Меркель

Для боротьби з коронавірусом у Німеччині вдалися до безпрецедентних карантинних заходів: влада закрила всі магазини, крім супермаркетів, на які поклала завдання забезпечувати населення продуктами харчування і товарами першої необхідності. Однак тим самим вони створили найбільшим торговельним мережам Edeka і Rewe разом з дискаунтерами Aldi та Lidl фактично монопольне становище. В результаті цього товарообіг у них зараз, звичайно, зріс.

Читайте також: Коронавірус у Німеччині: чи загрожує німцям дефіцит продуктів харчування?

Однак монополія на ринку стала дещо несподіваною для цих гігантів та вимагає від них максимальної концентрації сил і високого професіоналізму. Їхнім менеджерам в умовах ажіотажного скуповування товарів і реального зростання попиту на продовольчі товари через закриття незліченних їдалень, кафе і ресторанів необхідно терміново збільшувати обсяги закупівель і забезпечувати логістику (наприклад, організовувати додаткові вантажівки з водіями), щоб знову і знову заповнювати швидко порожніючі полиці.

Вчасно поповнити полиці супермаркетів - одне з найскладніших завдань під час пандемії коронавірусу

Голова об'єднання підприємств торгівлі регіону Берлін-Бранденбург Нільс Буш-Петерсен (Nils Busch-Petersen) проілюстрував ситуацію наступними цифрами. У найгарячіший для супермаркетів час - під час передріздвяної торгівлі - через один з оптових складів на околиці німецької столиці щодня проходять зазвичай близько 250 тисяч одиниць товарів. На даний час цифра сягає 700 тисяч одиниць.

Водночас персоналу цих магазинів довелося обслуговувати різко зростаючий потік покупців. Досить показовим є те, що в телезверненні до нації 18 березня канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), подякувавши лікарям і медперсоналу за їх працю, вирішила "висловити подяку також тим людям, яким дуже рідко дякують". "Той, хто цими днями сидить на касі супермаркету або викладає товар на полиці, виконує одну з найважчих на даний час робіт. Дякую за те, що ви дбаєте про своїх співгромадян", - сказала канцлерка .

Що ж стосується власників торгових мереж, то можна припустити, що частина отриманих завдяки неочікуваній монополії додаткових доходів вони повернуть співробітникам у вигляді премій, а суспільству - у формі благодійних пожертв.

Bofrost: продукти глибокої заморозки для груп ризику

Закривши більшість магазинів і зобов'язавши населення залишитись вдома на карантині, влада Німеччини дала також потужний імпульс різним бізнес-моделям з доставки їжі додому. "Bofrost переживає бум під час кризи, викликаної пандемією коронавірусу", - таким є заголовок статті в економічній газеті Handelsblatt, присвяченій найбільшій в Європі компанії, що спеціалізується на поставках продуктів глибокої заморозки.

Їх розвозять в компактних фірмових авторефрижераторах 5700 штатних водіїв фірми, заснованої в 1966 році в містечку Штрален на заході країни поблизу Дюссельдорфа. Кожен може обслужити упродовж дня від 40 до 60 домашніх господарств. У 2018-19 фінансовому році оборот фірми склав 1,24 мільярда євро.

Фірма bofrost - доставка заморожених продуктів харчування

У Bofrost в 13 європейських країнах близько чотирьох мільйонів клієнтів, з них 2,3 мільйона - в Німеччині. Другий за важливістю ринок - Італія, причому саме найбільш постраждалі від вірусу регіони, де компанія відіграє зараз важливу роль в забезпеченні населення продуктами харчування.

"Всюди в Європі ми відчуваємо помітне зростання попиту. Постійні клієнти різко збільшують запаси, до того ж нам вдалося завоювати дуже багатьох нових клієнтів", - розповідає глава компанії Йорґ Кьорфер (Jörg Körfer). Він вказує, перш за все, на представників груп ризику - літніх або хронічно хворих людей, які бояться заразитися в супермаркетах.

Але зараз, через карантин, серед клієнтів побільшало і молоді, якій до замовлень через інтернет не звикати. Для Йорґа Кьорфера це привід для радості, адже він дещо стурбований віковою структурою клієнтури через велику частку літніх людей. Тому він сподівається не тільки на короткостроковий ефект від пандемії, через яку кількість попередніх замовлень фактично подвоїлася, а й на те, що частина молодих клієнтів "відкриє для себе наш сервіс і збереже нам вірність і після пандемії коронавірусу".