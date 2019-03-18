Хто вона - "Зе" команда Володимира Зеленського (відео)

Дедалі гучніше звучать заклики як прихильників, так і опонентів Володимира Зеленського показати команду тих, хто втілюватиме програму кандидата у президенти України в разі перемоги.
Володимир Зеленський проводить нестандартну для української політики передвиборчу кампанію. І, судячи з соцопитувань, вона спрацьовує. Однак чим ближче до дати президентських виборів, тим гучніше лунають заклики показати тих, на кого Зеленський спиратиметься у разі перемоги.
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