Хто вона - "Зе" команда Володимира Зеленського (відео)

Володимир Зеленський проводить нестандартну для української політики передвиборчу кампанію. І, судячи з соцопитувань, вона спрацьовує. Однак чим ближче до дати президентських виборів, тим гучніше лунають заклики показати тих, на кого Зеленський спиратиметься у разі перемоги.