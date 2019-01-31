 Хто визначає зарплату топ-менеджерів держпідприємств в Україні | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 01.02.2019

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Україна

Хто визначає зарплату топ-менеджерів держпідприємств в Україні

Високі зарплати і премії керівників державних компаній стали предметом гострої критики в Україні. Але, як кажуть експерти, якщо хочеш мати результати, як у приватному секторі, то треба й платити як у приватному секторі.

Symbolbild Managergehälter Schweiz (picture-alliance/dpa)

Одним з найбільш відомих українському суспільству супротивників зависоких, на його думку, премій для керівників державних компаній є прем'єр міністр України Володимир Гройсман. Ще на початку червня минулого року він називав рішення щодо виплати правлінню державної компанії НАК "Нафтогаз України" премії у 45,6 мільйона доларівза виграш у Стокгольмському арбітражі "перебором". Відтоді він вимагав від наглядової ради підприємства переглянути рішення, просив уряд заборонити "надмірні бонуси", а 16 січня він знову звернувся до наглядової ради, аби та переглянула умови нового контракту з менеджментом компанії, адже термін чинної угоди спливає вже 22 березня.

До речі, як саме розподілили цю суму між окремими членами правління досі залишалось невідомим. 29 січня київський окружний адміністративний суд зобов'язав компанію розкрити ці відомості за позовом Українського інституту з прав людини, на думку якого ця інформація становить публічний інтерес.

Питання компетенції

Пояснити, чи зусилля Гройсмана та його колег вже призвели до обмеження зарплат та премій менеджменту державних компаній, в уряді не можуть. Спробу DW зв'язатися з прес-службою прем'єра, аби уточнити його позицію, проігнорували. А на запит у мінекономрозвитку, яке мало розробляти рішення щодо заборони надмірних премій, відповіли, що Кабмін ще влітку минулого року вніс зміни до двох відповідних постанов.

Але жодної конкретної інформації на запитання про те, як саме тепер обмежуватимуться бонуси для топ-менеджерів держпідприємств, у міністерстві не надали.

У прес-службі "Нафтогазу", натомість, запевнили, що менеджмент компанії продовжує отримувати зарплати за умовами чинного контракту. А щодо пропозиції прем'єра до наглядової ради підприємства переглянути умови в нових угодах із керівництвом у державному підприємстві зазначили, заробітні плати й умови контрактів належать до компетенції наглядових рад, тому подібного доручення в межах чинного законодавства уряд дати не може.

Дражливі цифри

Тим часом голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв вирішив не чекати результату суперечки із урядом та написав у Facebook про свій намір спрямовувати всі доходи, які він отримуватиме у державній компанії в період з початку лютого і до кінця поточного року, на благодійність. За словами топ-менеджера, надмірна політизація питання призвела до того, що уряд спробував втрутитися в справу, "яка за законом є виключною прерогативою наглядової ради". А це, стверджує Коболєв, ставить під сумнів всю реформу корпоративного управління державних компаній.

Офіційно даних щодо заробітних плат та премій, які отримують топ-менеджери державних компаній, у відповідних підприємствах не розголошують. Але, за даними видання "Економічна правда",  щомісячна винагорода Коболєва складає щонайменше два мільйони гривень. У своїй декларації за 2016 рік менеджер зазначив, що його річні надходження за трудовим договором склали 19,3 мільйони гривень.

Але найбільше політиків та громадських діячів дратує питання премій, які керівники "Нафтогазу" отримали після перемоги в Стокгольмі. Так, голова "Радикальної партії" Олег Ляшко написав 28 січня у соціальній мережі Twitter вимогу не продовжувати контракт з Коболєвим, допоки той не поверне отриману премію в бюджет.

Наслідок реформи

Втім опитані DW експерти відзначають, що критики високих зарплат і премій для керівництва держпідприємств забувають про важливий факт - рішення про їхню виплату ухвалював не сам менеджмент, а незалежні наглядові ради цих компаній. А це стало наслідком реформи корпоративного управління у цьому секторі, яка мала на меті наблизити ефективність управління державними компаніями до рівня приватних.

DW.COM

Комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко розповів про те, що ще може зупинити "Північний потік-2", як арештовують активи "Газпрому" в ЄС та про доцільність виплати мільйонних премій за перемогу в Стокгольмі. (01.08.2018)

У Німеччині точаться дискусії щодо ухваленого парламентом закону про оплату праці керівників компаній, який передбачає обмеження і залежність премій від успішності бізнесу й посилює відповідальність топ-менеджменту. (19.06.2009)

Президент доручив кабміну вивчити питання корпоратизації підприємств державного концерну "Укроборонпром". Чи потрібно це українській оборонці в умовах війни? (08.08.2016)

"Але якщо ти хочеш отримати результат як у приватному секторі, ти маєш бути готовим платити як у приватному секторі", - пояснює логіку такого підходу заступник директора Центру економічної стратегії Дмитро Яблоновський.

Ще у листопаді 2016 року сам Гройсман погоджувався з цією точкою зору. Презентуючи на засіданні уряду низку заходів, необхідних для просування реформи корпоративного управління, він заявляв, що корпоратизація допоможе вирішити багаторічну проблему мільярдних збитків держпідприємств. І розкритикований прем'єром "Нафтогаз" насправді став прикладом того, що такий підхід може спрацювати. Якщо у 2014 році збитки компанії сягали 90 мільярди гривень, то вже за два роки вона почала отримувати прибутки, а за підсумками 2017 року позитивний баланс склав 39,3 мільярда гривень.

Радник з реформування державних підприємств та приватизації Стратегічної групи радників з підтримки реформ в Україні Андрій Бойцун наводить приклад, як "Нафтогазу" вдалося досягти такої ефективності. На підприємстві зараз панує новий підхід до всього: так, тендер на закупівлю послуг з прибирання приміщень, який провели в 2015 році, виграла нова компанія, що була готова працювати з два мільйони гривень. А дочірнє підприємство "Нафтогазу", яке надавало ці послуги раніше, запросило тоді 11 мільйонів. Але, за словами Бойцуна, однієї лише високої нагороди для викорінення корупції недостатньо - для цього потрібні й інші елементи реформи корпоративного управління. "Та без відповідних зарплат це також неможливо", - резюмує експерт.

  • Білл МакДермотт, голова правління SAP

    Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

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    Авто-трійця

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  • Джо Кезер, голова правління Siemens

    Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

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  • Голова правління Bayer AG Вернер Бауманн

    Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

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  • Голова правління Adidas Каспер Рорстед

    Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

    Цифровий революціонер

    Каспер Рорстед отримав у 2017 році в Adidas 6,4 мільйона. Цей данець вважається вкрай талановитим менеджером. Коли в 2016 році стало відомо про його перехід до Adidas, курс акцій цієї компанії відразу злетів, натомість акції Henkel, яку Рорстед полишив, тоді тимчасово просіли. На Adidas він відразу заявив: "Сайт - найважливіша для нас крамниця в світі", і розпочав цифрову революцію в компанії.

  • Frank Appel Deutsche Post DHL Jahresbericht (Reuters)

    Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

    Головний поштар Німеччини

    5,7 мільйона євро заробив у 2017 році голова правління Deutsche Post DHL Франк Аппель. Газета Die Welt поцікавилась, чи не заважає йому те, що він заробляє значно більше, ніж його працівники. На що той зауважив, що отримує багато критичних запитань від працівників, але рідко про свою зарплату: працівників більше цікавить стабільне місце роботи, якісний менеджмент та життєва перспектива.

  • Голова правління Deutsche Telekom Тімотеус Гьоттґес

    Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

    Людина майбутнього

    Трохи не дотягнув до 5 мільйонів євро заробіток шефа найбільшої телекомунікаційної компанії Німеччини - Deutsche Telekom. Тімотеус Гьоттґес є адептом "цифрового оптимізму": він закликає підприємства сміливіше відкриватися новітнім технологіям, частіше проводити оптимізацію. А тих, хто боїться майбутнього, Гьоттґес називає "втраченими".

  • Гендиректор Lufthansa Карстен Шпор

    Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

    П'ятизірковий керівник

    Голова найбільшого авіаперевізника Німеччини Lufthansa Карстен Шпор за 2017 рік заробив 4,5 мільйона євро. Саме під його керівництвом Lufthansa першою в Європі отримала п'ятизіковий рейтинг Skytrax - це найвища відзнака для повітряних компаній.

    Автор: Ганна Бєднова


DW.COM

Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

Їхні річні прибутки вимірюються мільйонами. Йдеться про топ-менеджерів найбільших німецьких компаній, які входять до списку фондового індексу DAX. У середньому торік вони отримували в 50 разів більше, ніж їхні підлеглі. (17.12.2018)  

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Докладно

Symbolbild Managergehälter Schweiz (picture-alliance/dpa)

Зарплати топ-менеджерів держпідприємств

Якщо хочеш мати результати, як у приватному секторі, то треба й платити як у приватному секторі. 

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