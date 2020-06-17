 Хто виграє битву за Поділ у Києві - пішоходи чи водії? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 18.06.2020

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Політика й суспільство

Хто виграє битву за Поділ у Києві - пішоходи чи водії? (відео)

Створення великої пішохідної зони на Подолі у Києві під загрозою. Водії відвоювали через суд у КМДА Контрактову площу. Чому розвиток українських міст за європейською моделлю блокується?

Ukraine Kiew - Straßenverkehr (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

Замість кіосків - новий сквер, а замість великої парковки - пішохідна зона. Так у 2017 році розпочався експеримент на Контрактовій площі у Києві. Від автомобілів тоді звільнили не лише площу, але й вулицю Сагайдачного. І це лише невелика частина змін, які мали відбутися на Подолі. Та схоже, проєкт під загрозою. Шестеро киян вирішили, що закриття автомобільного руху обмежує їхні права, подали позов до суду та виграли його. Тепер автівки можуть знову заполонити Контрактову. То хто зрештою переможе - водії чи пішоходи?


 

 

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