Хрущівка, монастир, бункер: нові концепції житла у ФРН (відео)

Через брак нерухомості у великих німецьких містах та модний нині попит на оригінальність нікому непотрібні споруди стають модним житлом у Німеччині.
Брак нерухомості у великих німецьких містах плюс попит на оригінальні будинки, які нині в тренді, призводять до того, що з нікому непотрібних будов у Німеччині постають дуже навіть затребувані житлові комплекси. Ось кілька прикладів.
Майже два мільйони квартир у східнонімецьких "хрущівках" дісталися німцям у спадок від НДР. Вони не відповідають сучасним вимогам будівництва, тож німці змушені вирішувати: реконструювати їх чи зносити. (18.10.2018)
Масивні споруди з необробленого бетону часто називають потворними. Сьогодні будівлям, зведеним у 1950-1980-х роках, загрожує знесення. За них заступилися німецькі експерти. (22.07.2016)
Симетричні пам'ятники, гладенько підстрижений садок, витягнені в охайну шеренгу будинки, неймовірно рівні дороги… Яка вона: Німеччина очима перфекціоніста? (14.10.2016)
Вражаюча мистецька колекція Ґурлітта, знайдена в Мюнхені, відновила в Німеччині дискусії про компенсації євреям. Їм досі майже не відшкодовано землі й території, відібрані в часи націонал-соціалізму. (25.11.2013)