 Хрущівка, монастир, бункер: нові концепції житла у ФРН (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 14.01.2019

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Хрущівка, монастир, бункер: нові концепції житла у ФРН (відео)

Через брак нерухомості у великих німецьких містах та модний нині попит на оригінальність нікому непотрібні споруди стають модним житлом у Німеччині.

Німці не люблять зносити старі будівлі

Німці не люблять зносити старі будівлі

Брак нерухомості у великих німецьких містах плюс попит на оригінальні будинки, які нині в тренді, призводять до того, що з нікому непотрібних будов у Німеччині постають дуже навіть затребувані житлові комплекси. Ось кілька прикладів.

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"Хрущівки" по-німецьки: зносити чи ремонтувати? (відео)

Майже два мільйони квартир у східнонімецьких "хрущівках" дісталися німцям у спадок від НДР. Вони не відповідають сучасним вимогам будівництва, тож німці змушені вирішувати: реконструювати їх чи зносити. (18.10.2018)  

Як у Німеччині рятують потворні будівлі з бетону

Масивні споруди з необробленого бетону часто називають потворними. Сьогодні будівлям, зведеним у 1950-1980-х роках, загрожує знесення. За них заступилися німецькі експерти. (22.07.2016)  

Фотогалерея: Німеччина очима перфекціоніста

Симетричні пам'ятники, гладенько підстрижений садок, витягнені в охайну шеренгу будинки, неймовірно рівні дороги… Яка вона: Німеччина очима перфекціоніста? (14.10.2016)  

Таємниці старого Берліна, або спадщина, відібрана націонал-соціалістами

Вражаюча мистецька колекція Ґурлітта, знайдена в Мюнхені, відновила в Німеччині дискусії про компенсації євреям. Їм досі майже не відшкодовано землі й території, відібрані в часи націонал-соціалізму. (25.11.2013)  

Баугауз у Берліні: мобільна екскурсія з інтерактивною картою

У Берліні можна нарахувати понад десяток архітектурних пам’яток створених засновником Баугауза Вальтером Ґропіусом. З новим мобільним додатком жителям міста та туристам-поціновувачам стане легше їх відшукати. (27.09.2016)  

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Нестача нерухомості у великих німецьких містах плюс попит на оригінальні будинки, які нині в тренді, призводять до того, що з нікому не потрібних будов у Німеччині постають затребувані житлові комплекси. Ось кілька прикладів.

Що німці роблять зі своїми "хрущівками" (18.10.2018) 18.10.2018

Майже два мільйони квартир у східнонімецьких "хрущівках" дісталися німцям у спадок від НДР. Вони не відповідають сучасним вимогам будівництва, тож німці змушені вирішувати: реконструювати їх чи зносити.

Mietshaus

"Хрущівки" по-німецьки: зносити чи ремонтувати? (відео) 18.10.2018

Майже два мільйони квартир у східнонімецьких "хрущівках" дісталися німцям у спадок від НДР. Вони не відповідають сучасним вимогам будівництва, тож німці змушені вирішувати: реконструювати їх чи зносити.