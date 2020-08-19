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Христя Фріланд

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Христя Фріланд". Христя Фріланд – канадська політик, міністр закордонних справ Канади з 2017 року

Канадський політик Христя Фріланд обіймає посаду міністра закордонних справ Канади з січня 2017 року. До того часу вона впродовж двох років керувала канадським міністерством торгівлі. До початку політичної кар'єри Христя Фріланд працювала журналістом, серед іншого – як стрингер в Україні для Financial Times, The Washington Pots i The Economist. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Христя Фріланд стала першою жінкою на посаді міністра фінансів Канади

Христя Фріланд стала першою жінкою на посаді міністра фінансів Канади 19.08.2020

Христя Фріланд стала першою жінкою на посаді міністра фінансів Канади після відставки Білла Морно. Також вона збереже за собою посаду віцепрем'єр-міністра країни.

Трюдо обіцяє родичам жертв домогтися відповідальності за збиття літака МАУ

Трюдо обіцяє родичам жертв домогтися відповідальності за збиття літака МАУ 13.01.2020

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що уряд країни вимагатиме "справедливості та відповідальності" за збиття літака МАУ поблизу Тегерана.
Ексочільниця МЗС Канади Христя Фріланд стала віцепрем'єркою

Ексочільниця МЗС Канади Христя Фріланд стала віцепрем'єркою 21.11.2019

Колишня міністерка закордонних справ Канади Христя Фріланд стала віцепрем'єркою у новому уряді. Крім того, вона обійняла посаду міністра з міжурядових справ. Новим очільником МЗС країни став Франсуа-Філіп Шампань.
Зеленський запевнив Фріланд, що Україна й далі рухатиметься у НАТО і ЄС

Зеленський запевнив Фріланд, що Україна й далі рухатиметься у НАТО і ЄС 02.07.2019

Під час зустрічі з міністеркою закордонних справ Канади президент України Володимир Зеленський підтвердив незмінність курсу України на інтеграцію в ЄС та НАТО.
Канада запевнила Україну в непохитній підтримці, продовжила військову місію

Канада запевнила Україну в непохитній підтримці, продовжила військову місію 18.03.2019

Близько 200 канадських військових ще три роки тренуватимуть підрозділи ЗСУ. Міністерка закордонних справ Канади заявила про непохитну підтримку України з боку Оттави.
США вимагають звільнення канадців, яких затримали в Китаї

США вимагають звільнення канадців, яких затримали в Китаї 14.12.2018

США вважають незаконним затримання двох громадян Канади в Китаї. Держсекретар США Майк Помпео вимагає від Пекіна звільнити чоловіків.
Переговори щодо ЗВТ між США і Канадою поки не принесли результату

Переговори щодо ЗВТ між США і Канадою поки не принесли результату 01.09.2018

Чотириденні переговори між Канадою і США щодо зони вільної торгівлі завершилися без прориву. Сторони продовжать консультації наступного тижня.
Канада і Саудівська Аравія залишаються на жорстких позиціях у суперечці

Канада і Саудівська Аравія залишаються на жорстких позиціях у суперечці 09.08.2018

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна не припинить говорити про порушення прав людини у світі. Саудівська Аравія очікує від Канади "виправлення помилки".
Дипломатичний конфлікт: Саудівська Аравія призупинила авіасполучення з Канадою

Дипломатичний конфлікт: Саудівська Аравія призупинила авіасполучення з Канадою 07.08.2018

Канада розкритикувала Ер-Ріяд за ув'язнення активісток руху за права жінок. Ер-Ріяд відликав з Канади свого посла, а державні авіалінії скасували рейси до Торонто.
Канада засудила відкриття мосту в анексований Росією Крим

Канада засудила відкриття мосту в анексований Росією Крим 17.05.2018

Міст через Керченську протоку збудували з метою зміцнити незаконне володіння Росії Кримом і ізолювати його від решти території України, заявила міністерка закордонних справ Канади Христя Фріланд.
Канада дає ЗСУ 4,65 мільйона доларів

Канада дає ЗСУ 4,65 мільйона доларів 17.03.2018

Кошти підуть на тренування та медичне обладнання Збройних сил України. Канада також наголосила, що не визнаватиме виборів президента РФ у Криму.
США та союзники вимагають неухильного дотримання санкцій проти КНДР

США та союзники вимагають неухильного дотримання санкцій проти КНДР 17.01.2018

На конференції у канадському Ванкувері США і союзники виступили за суворіше втілення санкцій проти Північної Кореї. Китай назвав конференцію проявом мислення часів "холодної війни".
Канада підтримує ініціативу введення миротворчої місії ООН на Донбас

Канада підтримує ініціативу введення миротворчої місії ООН на Донбас 10.11.2017

Канада провадить переговори з іноземними урядами про можливість відправлення на Донбас миротворчої місії ООН, заявила міністерка закордонних справ Христя Фріланд.
Канада продовжила свою участь у місії з тренування армії України

Канада продовжила свою участь у місії з тренування армії України 07.03.2017

Участь Канади у навчальній місії UNIFIER продовжена урядом країни до кінця березня 2019 року.

У Канаді переформатували уряд: Христя Фріланд очолила МЗС

У Канаді переформатували уряд: Христя Фріланд очолила МЗС 11.01.2017

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо призначив канадку українського походження Христю Фріланд на посаду міністерки закордонних справ. Вона також і надалі відповідатиме за торговельну співпрацю з США.
Бельгійська Валлонія не сприймає тиску Брюсселя

Бельгійська Валлонія не сприймає тиску Брюсселя 23.10.2016

Якщо Бельгія не зможе гарантувати згоду всіх своїх регіонів на укладенння торговельної угоди з Канадою, то саміт Канада-ЄС не відбудеться.
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