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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Христя Фріланд". Христя Фріланд – канадська політик, міністр закордонних справ Канади з 2017 року
Канадський політик Христя Фріланд обіймає посаду міністра закордонних справ Канади з січня 2017 року. До того часу вона впродовж двох років керувала канадським міністерством торгівлі. До початку політичної кар'єри Христя Фріланд працювала журналістом, серед іншого – як стрингер в Україні для Financial Times, The Washington Pots i The Economist. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.