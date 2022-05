На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Христя Фріланд". Христя Фріланд – канадська політик, міністр закордонних справ Канади з 2017 року

Канадський політик Христя Фріланд обіймає посаду міністра закордонних справ Канади з січня 2017 року. До того часу вона впродовж двох років керувала канадським міністерством торгівлі. До початку політичної кар'єри Христя Фріланд працювала журналістом, серед іншого – як стрингер в Україні для Financial Times, The Washington Pots i The Economist.