Христя Фріланд стала першою жінкою на посаді міністра фінансів Канади

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у вівторок, 18 серпня, оголосив про призначення віцепрем'єрки Христі Фріланд міністеркою фінансів країни. "Оскільки ми хочемо побудувати кращу і справедливішу Канаду, (...) я не знаю нікого, більш гожого за Фріланд, хто працював би на посаді міністра фінансів разом зі мною та рештою цієї дивовижної команди для розбудови кращого майбутнього для канадців", - зазначив Трюдо, цитує агенція новин dpa.

У своїй промові Фріланд наголосила на подоланні невидимих бар'єрів, які заважають кар'єрному розвитку жінок, і закликала продовжувати їх долати.

17 серпня Білл Морно заявив про свою відставку на тлі повідомлень про суперечки з Трюдо щодо дедалі більшого дефіциту бюджету країни. Утім Морно заперечує, що Трюдо змусив його подати у відставку.

Колишня журналістка Христя Фріланд була міністеркою закордонних справ у першому уряді Джастіна Трюдо. У другому вона стала віцепрем'єркою.

Фріланд вважають лояльною до Трюдо і припускають, що вона може стати його наступницею на посаді голови Ліберальної партії Канади.