 Христя Фріланд стала першою жінкою на посаді міністра фінансів Канади | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.08.2020

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Христя Фріланд стала першою жінкою на посаді міністра фінансів Канади

Христя Фріланд стала першою жінкою на посаді міністра фінансів Канади після відставки Білла Морно. Також вона збереже за собою посаду віцепрем'єр-міністра країни.

Віцепрем'єрка Христя Фріланд очолила міністерство фінансів Канади

Віцепрем'єрка Христя Фріланд очолила міністерство фінансів Канади

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у вівторок, 18 серпня, оголосив про призначення віцепрем'єрки Христі Фріланд міністеркою фінансів країни. "Оскільки ми хочемо побудувати кращу і справедливішу Канаду, (...) я не знаю нікого, більш гожого за Фріланд, хто працював би на посаді міністра фінансів разом зі мною та рештою цієї дивовижної команди для розбудови кращого майбутнього для канадців", - зазначив Трюдо, цитує агенція новин dpa.

У своїй промові Фріланд наголосила на подоланні невидимих бар'єрів, які заважають кар'єрному розвитку жінок, і закликала продовжувати їх долати.

17 серпня Білл Морно заявив про свою відставку на тлі повідомлень про суперечки з Трюдо щодо дедалі більшого дефіциту бюджету країни. Утім Морно заперечує, що Трюдо змусив його подати у відставку.

Колишня журналістка Христя Фріланд була міністеркою закордонних справ у першому уряді Джастіна Трюдо. У другому вона стала віцепрем'єркою.

Фріланд вважають лояльною до Трюдо і припускають, що вона може стати його наступницею на посаді голови Ліберальної партії Канади. 

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