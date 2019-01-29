 Християнка Азія Бібі залишила Пакистан | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.05.2019

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Новини

Християнка Азія Бібі залишила Пакистан

Християнка Азія Бібі залишила Пакистан, де її раніше засудили до смертної кари за богохульство. Очікують, що вона возз'єднається з родиною в Канаді.

Азія Бібі

Азія Бібі (фото з архіву)

Азія Бібі - пакистанська християнка, яку в її рідній країні засудили до смертної кари за богохульство - залишила Пакистан. Про це в середу, 8 травня, повідомив агенству dpa її адвокат Сайфул Малук. "Бібі залишила країну та дісталася Канади", - сказав він, не надавши інших подробиць.

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Родина пакистанської християнки Азії Бібі, засудженої до страти, але згодом виправданої, побоюється за свою безпеку та просить західні країни про притулок. Після протестів ісламістів її справу переглянуть. (04.11.2018)

Попри скасування судом смертного вироку за богохульство, пакистанська християнка Азія Бібі досі залишається за ґратами. Тим часом протести ісламістів припинилися. (03.11.2018)

Водночас член родини Бібі повідомив DW, що жінка ще не прибула до Канади. "Її доньки в Калгарі чекають на прибуття матері. Канадська влада ретельно охоронятиме родину, і Бібі не спілкуватиметься з медіа", - сказало джерело.

Нагадаємо, що католичка Азія Бібі, мати п'ятьох дітей, була засуджена в Пакистані до смертної кари в 2010 році, коли її визнали винною в образі ісламу. У 2009 році вона працювала у полі разом з іншими жінками та захотіла випити води з колодязя для мусульман. Їй відмовили та під час суперечки звинуватили в богохульстві.

Утім, 31 жовтня 2018 року Верховний суд країни виправдав та скасував їй смертний вирок. Після її виправдання у країні почалися масові протести радикальних ісламістів. У січні 2019 року Верховний суд Пакистану оголосив неприйнятним подане ісламістами оскарження вироку про виправдання Бібі.

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