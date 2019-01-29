Християнка Азія Бібі залишила Пакистан

Азія Бібі - пакистанська християнка, яку в її рідній країні засудили до смертної кари за богохульство - залишила Пакистан. Про це в середу, 8 травня, повідомив агенству dpa її адвокат Сайфул Малук. "Бібі залишила країну та дісталася Канади", - сказав він, не надавши інших подробиць.

Водночас член родини Бібі повідомив DW, що жінка ще не прибула до Канади. "Її доньки в Калгарі чекають на прибуття матері. Канадська влада ретельно охоронятиме родину, і Бібі не спілкуватиметься з медіа", - сказало джерело.

Нагадаємо, що католичка Азія Бібі, мати п'ятьох дітей, була засуджена в Пакистані до смертної кари в 2010 році, коли її визнали винною в образі ісламу. У 2009 році вона працювала у полі разом з іншими жінками та захотіла випити води з колодязя для мусульман. Їй відмовили та під час суперечки звинуватили в богохульстві.

Утім, 31 жовтня 2018 року Верховний суд країни виправдав та скасував їй смертний вирок. Після її виправдання у країні почалися масові протести радикальних ісламістів. У січні 2019 року Верховний суд Пакистану оголосив неприйнятним подане ісламістами оскарження вироку про виправдання Бібі.