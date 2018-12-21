Християни з усього світу з'їхалися на Різдво до Вифлеєма

Десятки тисяч християн різних конфесій з багатьох країн світу зібралися на Святий вечір у розташованому на Західному березі річки Йордан місті Вифлеємі. Тут вони в понеділок, 24 грудня, зустріли традиційну врочисту процесію з Єрусалима.

Очікується, що на Різдво до Ізраїлю та Палестинських територій прибудуть близько 150 тисяч вірян, повідомили в міністерстві туризму Ізраїлю, передає агенція новин dpa.

У самому місті Вифлеємі, що належить до Палестинських територій, проживають не більше 30 тисяч жителів. Розташований Вифлеєм на відстані близько десяти кілометрів від Єрусалима.

10 місць, які варто побачити в Ізраїлі Тель-Авів-Яффо Тель-Авів з його незліченними галереями, ресторанами, барами та нічними клубами вважається дуже ліберальним, космополітичним та веселим містом. З часом Тель-Авів, заснований у 1909 році, зрісся зі стародавнім портом Яффо. Тож правильна назва: Тель-Авів-Яффо. Це друге за величиною місто Ізраїлю, дуже популярне серед туристів.

10 місць, які варто побачити в Ізраїлі Прибережне життя Ізраїль має майже 270 кілометрів морського берега. Один тільки пляж Тель-Авіва простягається на 14 кілометрів. Тож місця для купання, водного спорту та засмагання - більш ніж достатньо. Але не Середземним морем єдиним: для ідеального дайвінгу краще вирушити в Ейлат на Червоному морі на півдні Ізраїлю.

10 місць, які варто побачити в Ізраїлі Архітектура в стилі Баугауз Тель-Авів має найбільшу в світі колекцію будинків в стилі Баугауз, так зване "біле місто". Майже 4000 споруд належать до світової спадщини ЮНЕСКО. Будівлі в знаменитому неповторному стилі, зведені між 1920-ми та 1940-ми роками, можна побачити також у Хайфі, Єрусалимі та інших ізраїльських містах.

10 місць, які варто побачити в Ізраїлі Оздоровитися на Мертвому морі Якщо вам заманеться почитати газету на Мертвому морі, зробити це буде легко. Високий вміст солі (а, значить, і велика щільність води) триматимуть вас на поверхні. Купання в такій воді є дуже корисним для здоров'я. Багатими на мінерали та цілющими вважаються як тутешня вода, так і грязі. Зокрема, для тих, хто має шкірні захворювання.

10 місць, які варто побачити в Ізраїлі Єрусалим Священне місто трьох релігій: стіни єрусалимського старого міста ховають релігійні святині юдеїв, мусульман та християн. Історично старе місто складається з чотирьох кварталів: в християнській частині стоїть Храм Гробу Господнього, який, як вважається, звели на місці могили Ісуса Христа, в юдейській - Стіна Плачу, а в мусульманській приваблює око золотавий Купол Скелі.

10 місць, які варто побачити в Ізраїлі Яд Вашем У Єрусалимі центральний Меморіальний комплекс історії Голокосту нагадує про жертв політики знищення євреїв під час нацистського режиму в Німеччині (1933-1945 рр.). Це зворушливе місце, яке береже від забуття пам’ять про життя та страждання євреїв.

10 місць, які варто побачити в Ізраїлі Легендарні кібуци З Ізраїлем тісно переплетена ідея кібуців. Колись ці селища організували на соціалістичних засадах: зі спільним майном та коллективним управлінням. Нині в них мешкає лише трохи більше 2% усіх ізраїльтян. Перший кібуц Дганія-Алеф заснували в 1910 році. І він досі існує. В будь-який з 250-ти ізраїльських кібуців можна завітати та залишитися на ніч.

10 місць, які варто побачити в Ізраїлі Наїдки Майже всюди на вулицях Ізраїлю можна поласувати різноманітними свіжими соками. Місцева кухня дуже барвиста: від арабських наїдків та космополітичних ресторанів до кошерних страв. Ті ж, хто воліють готувати самостійно, знайдуть на базарах свіжі овочі, прянощі, оливки та духм'яну здобу.

10 місць, які варто побачити в Ізраїлі Вифлеєм В Ізраїлі можна відвідати і ймовірне місце народження Ісуса. Церква Різдва Христового стоїть прямо над печерою, в якій за переказами народився Ісус з Назарета. Храм є об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО. Від нього починається "Дорога Ісуса" - 65-кілометровий туристичний і паломницький маршрут до Галілейського моря.

10 місць, які варто побачити в Ізраїлі Галілейське море Це озеро, яке ізраїльтяни називають Кінеретом, - найбільший резервуар прісної води в країні. Воно не раз згадується в Біблії та вважається одним з найважливіших місць земного життя Ісуса, адже за переказами тут він ходив по воді. Після екскурсії релігійними місцями туристи можуть й самі освіжитися водою з озера. Автор: Ліна Ельтер



Свято на тлі протестів

Під час підготовки до святкувань не обійшлося без політики. На вході до старого міста багато підлітків тримали плакати проти окупації Ізраїлем Палестинських територій. Серед тих, хто протестував проти дій ізраїльського уряду, були як християни, так і мусульмани. За охороною правопорядку стежили палестинські сили безпеки.

Крім священнослужителів, до Вифлеєма прибуває багато й прочан

Лідер Палестинської автономії Махмуд Аббас оголосив, що традиційно відвідає нічне богослужіння в Церкві святої Катерини у Вифлеємі, передає агенція новин KNA.

Рекордна кількість туристів

Загалом попри загострення протистояння між палестинцями та ізраїльтянами 2018 рік став рекордним для туристичної галузі Ізраїлю та Палестинських територій. Очікується, що число туристів, котрі цього року відвідали Ізраїль та землі палестинців, становитиме не менше чотирьох мільйонів, наголошують у міністерстві туризму Ізраїлю.

За даними мера Вифлеєма, лише з січня по листопад 2018 року це місто відвідали понад мільйон прочан та туристів.

Місто розбрату - історія Єрусалима Місто Давида Згідно зі Старим Заповітом, близько 1000 року до нашої ери ізраїльський цар Давид захопив місто, яке доти населяли євусити. Відтак Давид переніс сюди власну резиденцію і зробив з Єрусалима релігійний центр свого царства. За Біблією, син та наступник Давида - цар Соломон - спорудив перший Храм для Ягве, Бога Ізраїлевого. Відтоді Єрусалим став центром юдаїзму.

Місто розбрату - історія Єрусалима Перше руйнування Вавилонський цар Навуходоносор ІІ захоплював Єрусалим у 597 та 586 рр. до нашої ери. Першого разу вавилонський правитель взяв у полон царя Єгояхіма разом із юдейською елітою, військовими та ремісниками, а другого - вщент зруйнував місто й Храм. Після того, як Вавилон захопив перський цар Кір ІІ, юдеям дозволили повернутись на батьківщину та відбудувати Храм.

Місто розбрату - історія Єрусалима Римське та візантійське панування Починаючи з 63 року до н.е. Єрусалим перебуває під пануванням Рима. Місцеве населення протестує, що має наслідком Юдейську війну, розпочату у 66 році н.е. Чотири роки по тому війна завершується перемогою Рима і другим зруйнуванням Єрусалима та Храму римлянами. Епоха римського та візантійського панування в регіоні триває близько 700 років.

Місто розбрату - історія Єрусалима Завоювання арабами Арабські війська, що вдерлися на землі візантійців, увійшли і в Палестину. За наказом халіфа Омара загони арабів 637 року оточили та захопили Єрусалим. Це стало початком мусульманського панування, під час якого регіон потрапляв під контроль різних мусульманських правителів. Місто часто переживало облоги та переходило з рук в руки.

Місто розбрату - історія Єрусалима Епоха Хрестових походів Християнський світ відчував дедалі більшу загрозу з боку турків-сельджуків, чиє правління розпочалося 1070 року. Тож Папа Урбан ІІ закликав до Хрестового походу. Впродовж майже 200 років європейці провели п'ять Хрестових походів саме з метою захопити Єрусалим. Іноді це вдавалося. Але 1244 року хрестоносці остаточно втратили контроль над містом, і воно знову перейшло під контроль мусульман.

Місто розбрату - історія Єрусалима Османи та британці Після завоювання у XVI столітті турками-османами Єгипту та Аравії Єрусалим став адміністративним центром османської провінції. Перші десятиліття османського пануння принесли місту значний економічний підйом. Після перемоги британців над турками 1917 року Палестина та Єрусалим перейшли під контроль Великобританії.

Місто розбрату - історія Єрусалима Розділене місто Після Другої світової війни британці відмовилися від мандата над Палестиною. ООН проголосувала за поділ територій таким чином, щоб дати батьківщину тим, хто вижив під час Голокосту. Одразу після цього деякі арабські країни оголосили Ізраїлю війну. До 1967 року місто було розділене на ізраїльську західну та йорданську східну частини.

Місто розбрату - історія Єрусалима Східний Єрусалим знову переходить до Ізраїлю 1967 року Ізраїль перемагає у Шестиденній війні проти Єгипту, Йорданії та Сирії. Ізраїльські війська захопили Сінайський півострів, Сектор Гази, Західний берег річки Йордан, Голанські висоти та Східний Єрусалим. Вперше з 1949 року ізраїльтяни знову отримали доступ до Стіни плачу. Офіційно Східний Єрусалим спочатку не анексували, а лише адміністративно інтегрували.

Місто розбрату - історія Єрусалима Мусульмани можуть і надалі відвідувати свої святині Відтоді влада Ізраїлю не забороняла мусульманам відвідувати розташовані в цьому місті мусульманські святі місця, зокрема мечеть Аль-Акса - третьої за значенням святині ісламу. Храмова гора має автономну мусульманську адміністрацію. Мусульмани можуть заходити на Храмову гору та в мечеть Аль-Акса й молитися тут.

Місто розбрату - історія Єрусалима Остаточний статус і досі не визначений Єрусалим і досі вважається перешкодою на шляху до миру між Ізраїлем та Палестиною. 1980 року Ізраїль оголосив усе місто своєю "вічною та неподільною столицею". Після того, як 1988 року Йорданія відмовилася від своїх претензій на Західний берег річки Йордан та Східний Єрусалим, було проголошено Палестинську державу. І ця держава претендує на Східний Єрусалим як свою столицю, принаймні теоретичну. Автор: Інес Айзеле, Валерій Сааков

