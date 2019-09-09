 Хороші знання німецької суттєво впливають на кар′єрний успіх у ФРН - дослідження | Інформація та корисні поради туристам у Німеччині | DW | 29.10.2019

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Вікно в Німеччину

Хороші знання німецької суттєво впливають на кар'єрний успіх у ФРН - дослідження

У мігрантів з хорошими знаннями німецької іноді більше шансів знайти хорошу роботу у ФРН, ніж у корінних німців. Результати нового дослідження.

Інвестиція у вивчення німецької - вигідна

Інвестиція у вивчення німецької - вигідна

Рівень знань німецької мови безпосередньо відбивається на шансах працевлаштуватися в Німеччині і займатися справою, відповідною до здобутої кваліфікації. Інститут німецької економіки (IW) порівняв результати декількох досліджень, предметом аналізу яких були рівень зарплат на німецькому ринку праці, рівень безробіття, рівень кваліфікації та мовні знання жителів Німеччини, причому як корінних німців, так і іноземців або громадян країни з міграційним минулим.

Deutsch для кар'єри

Перший висновок, якого дійшли: якщо знання мови і професійна кваліфікація на однаковому рівні, то і зарплати мігрантів можна порівняти з зарплатами, які отримують корінні німці. Також позитивний результат пошуку роботи багато в чому залежить від того, наскільки впевнено фахівець володіє німецькою мовою, вказує автор дослідження, співробітник IW Відо Ґайз-Тене (Wido Geis-Thöne).

Взагалі ж рівень безробіття серед мігрантів вищий, ніж серед фахівців без міграційних коренів. З 2,3 мільйона безробітних в Німеччині майже кожен другий - мігрант. Згідно з результатами дослідження IW, це пояснюється і мовними проблемами.

Знання німецької часто визначають успіх на ринку праці в Німеччині

Знання німецької часто визначають успіх на ринку праці в Німеччині

Хороші знання німецької підвищують шанси на ринку праці. Причому володіння німецькою важливо для виконання роботи будь-якого рівня складності. Звичайно, для більш високих завдань і обсяг мовних знань повинен бути більшим.

Проблеми є не лише у мігрантів

Загалом мігранти частіше відчувають мовні проблеми, ніж жителі Німеччини без міграційного минулого. Але у тих мігрантів, хто здобув вищу освіту і добре володіє німецькою, ситуація з працевлаштуванням краща, ніж у корінних німців з профосвітою або без професійної підготовки.

DW.COM

Близько 15,4 мільйона людей вивчає німецьку мову. Таким чином кількість тих, хто вчить цю мову знову зросла вперше за 15 років. Серед причин - позитивна репутація та стабільна економіка ФРН. (23.04.2015)

Уже упродовж майже півстоліття мігранти прибувають до Німеччини. Зміни відбуваються не лише в їхньому житті, а й в житті німців. Змінюється і німецька мова. (27.07.2012)

За оцінками лінгвістів, в українській мові прижилося до трьох тисяч слів німецького походження. Серед них, зокрема, й слова з вуличного жаргону. Виявляється, чимало таких слів уже давно стали «інтернаціоналізмами». (02.08.2009)

Відо Ґайз-Тене вказує на те, що не тільки для мігрантів знання німецької визначають успіх на ринку праці в Німеччині. Під час досліджень, які проводилися раніше, висококваліфіковані мігранти краще справлялися з тестами з німецької мови, ніж уродженці Німеччини з низьким рівнем освіти і профпідготовки. І зарплата у мігрантів з хорошою німецькою, які брали участь у дослідженні, була вищою.

Німецькою або англійською: відмінності за сферами

Наскільки добре іноземний фахівець повинен володіти німецькою мовою, залежить від сфери зайнятості, розміру компанії, відкритості роботодавця. У медичній сфері в Німеччині це регулює закон. Лікарям потрібні знання повсякденної і медичної німецької як мінімум на рівні B2. Для допуску до лікарської практики доведеться здати обов'язковий мовний іспит, під час якого перевіряється, чи вміє фахівець вести бесіду з пацієнтом для складання анамнезу, заповнювати документацію і спілкуватися з колегами професійною медичною мовою. Фахівцям із догляду за хворими та людьми поважного віку потрібно володіти німецькою мовою на рівні B2.

Як бути, якщо німецька слабка, зате англійською фахівець володіє впевнено? Вище від цього шанси на німецькому ринку праці? В інженерній галузі - ні, впевнені в Об'єднанні німецьких інженерів (vdi). "Лише з англійською буде важко, - зазначає прессекретарка Ганна Бюддіккер (Hanna Büddicker). - Звичайно, здатність швидко говорити німецькою важлива не для всіх посад, але знання хоча б на рівні B1 необхідні. Це важливо для соціалізації на підприємстві і для загальної задоволеності своєю роботою".

Особливо важко без німецької у технічній сфері

Особливо важко без німецької у технічній сфері

Компанії з банківської, фармацевтичної та IT-галузі відрізняються більшою відкритістю. Підприємства будівельної та машинобудівної галузей належать до більш консервативних. Наприклад, в BMW Group дві робочі мови - англійська та німецька, і хоча б однією з них потрібно володіти вільно. "Доброї англійської досить в IT-відділі. Але загалом для роботи необхідні знання німецької як мінімум на базовому рівні", - зазначила за запит DW референтка з питань персоналу Мартіна Гацель (Martina Hatzel).

У ремісничій сфері в Німеччині без німецької не обійтися. "Особливо це стосується роботи, пов'язаної з ризиком для життя або яка передбачає спілкування з клієнтами. Та й іспити на отримання диплома про профосвіту, а після і звання майстра проводяться німецькою", - наголошують у Центральному об'єднанні німецьких ремісників (ZDH). 

Можливості роботи тільки з англійською мовою дуже обмежені, впевнений і кельнський експерт з ринку праці Відо Ґайз-Тене: "Проблем не буде в університеті, в науково-дослідницьких інститутах, а також в невеликих інноваційних компаніях з висококваліфікованим персоналом, які надають послуги на міжнародному ринку , як правило, у сфері IT або біотехнологій. Однак на великих німецьких підприємствах є чимало видів робіт, які виконують менш кваліфіковані фахівці, які не завжди вільно володіють англійською, і тут без німецької - нікуди ". Важливо, щоб співробітники розуміли службові вказівки, а низькокваліфікований персонал далеко не завжди володіє англійською.

Як не крути, а вивчення німецької - це правильна інвестиція, якщо ви хочете жити в Німеччині і мають намір досягти тут професійних успіхів.

  • Дівчина посміхається під час співбесіди

    Правила поведінки на співбесіді

    Мова тіла видає більше, ніж нам хочеться

    У бесіді з рекрутером важливо не лише те, що ви кажете, але й як ви це робите: рукостискання, міміка, манера сидіти на стільці й жестикулювати під час размови. Від цих невербальних сигналів значною мірою залежить, чи вдасться вам налаштувати рекрутера позитивно до себе.

  • Дві маски: усміхнене і розлючене обличчя

    Правила поведінки на співбесіді

    Природність - запорука успіху!

    Прагнення показати себе у якнайкращому світлі, звісно, передбачає певне позування. Але все ж спробуйте поводити себе максимально природно й не намагайтеся заглушити ті риси характеру, які показують вас як особистість. Приміром, якщо ви інтроверт, то не варто намагатися показати себе "розбитним хлопцем". А екстравертам не рекомендується зображати неприродну для них стриманість.

  • Женщина и мужчина пожимают друг другу руки.

    Правила поведінки на співбесіді

    Перше враження вирішальне

    Пряма постава важлива, але вона - не синонім скутості. Тут варто застосовувати військову формулу: голову вгору, живіт втягнути, груди розправити. Але в трохи м'якшому варіанті. Не перестарайтеся! Але пам’ятайте: пряма постава допоможе вам справити гарне враження у перші хвилини знайомства з рекрутером.

  • На співбесіді

    Правила поведінки на співбесіді

    Упевнена в собі людина сидить зручно

    Той, хто сидить на краєчку стільця, виказує свою невпевненість, стверджують спеціалісти онлайн-журналу для науковців-економістів wiwi-treff.de. Не соромтеся всістися на стільці якнайзручніше, зайнявши всю поверхню сидіння. Тримайте спину рівно, не розвалюйтеся. Руки краще тримати перед собою на столі.

  • Під час співбесіди

    Правила поведінки на співбесіді

    Сигналізуйте згоду та зацікавленість!

    Не варто сидіти по струнці. Це справляє враження вимушеності. Змінюйте час від часу позу на стільці. Якщо у вас кілька співрозмовників, завжди повертайтеся до того, хто говорить, сигналізуючи, що ви уважно і з повагою його слухаєте. Дивитися співрозмовнику в очі й іноді стверджувально кивати рекомендують експерти сайту bewerbung-tipps.com.

  • Людина вказує вказівним пальцем

    Правила поведінки на співбесіді

    Жестів має бути в міру

    Жести допоможуть підкреслити те, що ви говорите, виділити найважливіші теми в розмові. Але не варто переборщувати із жестикуляцією: сильно розмахувати руками, скеровувати в бік співрозмовника вказівний палець або перехрещувати руки на грудях не можна. Це може створити загрозливе або відштовхуюче враження.

  • Чоловік чеше потилицю

    Правила поведінки на співбесіді

    Позбувайтеся жестів-паразитів

    Намагайтеся не використовувати жести, які свідчать про невпевненість, як, приміром, почісування потилиці або носа, хапання за мочку вуха та інші жести-паразити. На фотографії - жест невпевненості у виконанні актора Ґетца Шуберта.

  • Різні емоції, схематично зображені на листках паперу

    Правила поведінки на співбесіді

    Не сидіть із кам’яним обличчям

    Міміка людини часом говорить про неї більше, ніж слова. Навіть якщо ви розповідаєте дуже цікаві речі, ваше кам'яне обличчя може зіпсувати гарне враження і наштовхнути співрозмовника на думку, що ви завчили це напам'ять. Пам'ятайте: живий вираз обличчя важливий не лише, коли ви говорите, але й коли слухаєте. Не забувайте показувати співрозмовнику, що вам цікаво те, про що він говорить.

  • Дівчина посміхається, чоловік в костюмі поряд показує великий палець

    Правила поведінки на співбесіді

    Дивіться співрозмовнику в очі

    Так ви сигналізуєте свою відкритість та інтерес до розмови, а також упевненість у своїх силах. Якщо при розмові ви відводите очі чи навіть опускаєте їх, розглядаючи, наприклад, свої руки на столі, це може бути сприйнято як ознака невпевненості, відсутності інтересу або уваги. Все це, звісно, не на вашу користь.

  • Чоловік посміхається

    Правила поведінки на співбесіді

    Посміхайтеся щиро!

    Зберігати ввічливий вираз обличчя на співбесіді особливо важливо. На жаль, часом ввічливість плутають з незмінно натягнутою посмішкою. Вона неприродна і може викликати зворотний ефект, у той час як природна тепла посмішка створює приємну атмосферу для бесіди та залишає гарне враження про співрозмовника. А це вкрай необхідно тому, хто прагне влаштуватися на роботу. Бажаємо вам успіху!

    Автор: Ольга Солонарь, Христина Ніколайчук


DW.COM

Правила поведінки на співбесіді

Не секрет, що манера поведінки здатна багато що розповісти про людину. Міміка й жести можуть відіграти вирішальну роль у тому, яке враження справить на роботодавця людина, що претендує на вакантне місце. (25.07.2013)  

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