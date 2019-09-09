Хороші знання німецької суттєво впливають на кар'єрний успіх у ФРН - дослідження

Рівень знань німецької мови безпосередньо відбивається на шансах працевлаштуватися в Німеччині і займатися справою, відповідною до здобутої кваліфікації. Інститут німецької економіки (IW) порівняв результати декількох досліджень, предметом аналізу яких були рівень зарплат на німецькому ринку праці, рівень безробіття, рівень кваліфікації та мовні знання жителів Німеччини, причому як корінних німців, так і іноземців або громадян країни з міграційним минулим.

Deutsch для кар'єри

Перший висновок, якого дійшли: якщо знання мови і професійна кваліфікація на однаковому рівні, то і зарплати мігрантів можна порівняти з зарплатами, які отримують корінні німці. Також позитивний результат пошуку роботи багато в чому залежить від того, наскільки впевнено фахівець володіє німецькою мовою, вказує автор дослідження, співробітник IW Відо Ґайз-Тене (Wido Geis-Thöne).

Взагалі ж рівень безробіття серед мігрантів вищий, ніж серед фахівців без міграційних коренів. З 2,3 мільйона безробітних в Німеччині майже кожен другий - мігрант. Згідно з результатами дослідження IW, це пояснюється і мовними проблемами.

Знання німецької часто визначають успіх на ринку праці в Німеччині

Хороші знання німецької підвищують шанси на ринку праці. Причому володіння німецькою важливо для виконання роботи будь-якого рівня складності. Звичайно, для більш високих завдань і обсяг мовних знань повинен бути більшим.

Проблеми є не лише у мігрантів

Загалом мігранти частіше відчувають мовні проблеми, ніж жителі Німеччини без міграційного минулого. Але у тих мігрантів, хто здобув вищу освіту і добре володіє німецькою, ситуація з працевлаштуванням краща, ніж у корінних німців з профосвітою або без професійної підготовки.

Відо Ґайз-Тене вказує на те, що не тільки для мігрантів знання німецької визначають успіх на ринку праці в Німеччині. Під час досліджень, які проводилися раніше, висококваліфіковані мігранти краще справлялися з тестами з німецької мови, ніж уродженці Німеччини з низьким рівнем освіти і профпідготовки. І зарплата у мігрантів з хорошою німецькою, які брали участь у дослідженні, була вищою.

Німецькою або англійською: відмінності за сферами

Наскільки добре іноземний фахівець повинен володіти німецькою мовою, залежить від сфери зайнятості, розміру компанії, відкритості роботодавця. У медичній сфері в Німеччині це регулює закон. Лікарям потрібні знання повсякденної і медичної німецької як мінімум на рівні B2. Для допуску до лікарської практики доведеться здати обов'язковий мовний іспит, під час якого перевіряється, чи вміє фахівець вести бесіду з пацієнтом для складання анамнезу, заповнювати документацію і спілкуватися з колегами професійною медичною мовою. Фахівцям із догляду за хворими та людьми поважного віку потрібно володіти німецькою мовою на рівні B2.

Як бути, якщо німецька слабка, зате англійською фахівець володіє впевнено? Вище від цього шанси на німецькому ринку праці? В інженерній галузі - ні, впевнені в Об'єднанні німецьких інженерів (vdi). "Лише з англійською буде важко, - зазначає прессекретарка Ганна Бюддіккер (Hanna Büddicker). - Звичайно, здатність швидко говорити німецькою важлива не для всіх посад, але знання хоча б на рівні B1 необхідні. Це важливо для соціалізації на підприємстві і для загальної задоволеності своєю роботою".

Особливо важко без німецької у технічній сфері

Компанії з банківської, фармацевтичної та IT-галузі відрізняються більшою відкритістю. Підприємства будівельної та машинобудівної галузей належать до більш консервативних. Наприклад, в BMW Group дві робочі мови - англійська та німецька, і хоча б однією з них потрібно володіти вільно. "Доброї англійської досить в IT-відділі. Але загалом для роботи необхідні знання німецької як мінімум на базовому рівні", - зазначила за запит DW референтка з питань персоналу Мартіна Гацель (Martina Hatzel).

У ремісничій сфері в Німеччині без німецької не обійтися. "Особливо це стосується роботи, пов'язаної з ризиком для життя або яка передбачає спілкування з клієнтами. Та й іспити на отримання диплома про профосвіту, а після і звання майстра проводяться німецькою", - наголошують у Центральному об'єднанні німецьких ремісників (ZDH).

Можливості роботи тільки з англійською мовою дуже обмежені, впевнений і кельнський експерт з ринку праці Відо Ґайз-Тене: "Проблем не буде в університеті, в науково-дослідницьких інститутах, а також в невеликих інноваційних компаніях з висококваліфікованим персоналом, які надають послуги на міжнародному ринку , як правило, у сфері IT або біотехнологій. Однак на великих німецьких підприємствах є чимало видів робіт, які виконують менш кваліфіковані фахівці, які не завжди вільно володіють англійською, і тут без німецької - нікуди ". Важливо, щоб співробітники розуміли службові вказівки, а низькокваліфікований персонал далеко не завжди володіє англійською.

Як не крути, а вивчення німецької - це правильна інвестиція, якщо ви хочете жити в Німеччині і мають намір досягти тут професійних успіхів.