 Хорватія планує перейти на євро до 2024 року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.11.2019

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Новини

Хорватія планує перейти на євро до 2024 року

Хорватія планує приєднатися до єврозони до 2024 року. Балканська країна вступила до Європейського Союзу у 2013 році і є його наймолодшим членом. До єврозони входять 19 країн ЄС.

Хорватія планує перейти на євро до 2024 року, оголосили в уряді країни

Хорватія планує перейти на євро до 2024 року, оголосили в уряді країни

Хорватія має намір приєднатися до єврозони до 2024 року. Про це у вівторок, 12 листопада, заявив прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович.

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За його словами, спочатку планується, що офіційний Загреб приєднається до Європейського механізму регулювання валютних курсів ERM2 у другій половині 2020 року. Це є передумовою для переходу на євро. "Тоді можна убде перейти на євро найраніше у 2023 році або на початку 2024 року", - цитує Пленковича агенція Reuters.

Прем'єр-міністр Хорватії зазначив, що серед основних переваг переходу на євро для Хорватії є усунення валютних ризиків, зниження вартості запозичень та підвищення конкурентоспроможності економіки.

Наразі до єврозони входять 19 країн. Хорватія вступила до ЄС влітку 2013 року і є наймолодшим членом Євросоюзу.

Нагадаємо, у жовтні Єврокомісія рекомендувала прийняти Хорватію до Шенгенської зони, вказавши на виконання урядом у Загребі необхідних умов. Тепер інші країни-члени ЄС повинні схвалити приєднання Хорватії до Шенгену 

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