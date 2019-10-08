Хорватія планує перейти на євро до 2024 року

Хорватія має намір приєднатися до єврозони до 2024 року. Про це у вівторок, 12 листопада, заявив прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович.

За його словами, спочатку планується, що офіційний Загреб приєднається до Європейського механізму регулювання валютних курсів ERM2 у другій половині 2020 року. Це є передумовою для переходу на євро. "Тоді можна убде перейти на євро найраніше у 2023 році або на початку 2024 року", - цитує Пленковича агенція Reuters.

Прем'єр-міністр Хорватії зазначив, що серед основних переваг переходу на євро для Хорватії є усунення валютних ризиків, зниження вартості запозичень та підвищення конкурентоспроможності економіки.

Наразі до єврозони входять 19 країн. Хорватія вступила до ЄС влітку 2013 року і є наймолодшим членом Євросоюзу.

Нагадаємо, у жовтні Єврокомісія рекомендувала прийняти Хорватію до Шенгенської зони, вказавши на виконання урядом у Загребі необхідних умов. Тепер інші країни-члени ЄС повинні схвалити приєднання Хорватії до Шенгену