 Хорватія звільнила Вукоєвича з команди тренерів за українське гасло | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.07.2018

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Новини

Хорватія звільнила Вукоєвича з команди тренерів за українське гасло

Футбольна федерація Хорватії також перепросила перед російською громадськістю за відео з гаслом "Слава Україні!"

Вукоєвич (другий ліворуч) під час тренувань хорватської збірної на ЧС-2018

Вукоєвич (другий ліворуч) під час тренувань хорватської збірної на ЧС-2018

Хорватська футбольна федерація (HNS) у понеділок, 9 липня, оголосила про звільнення від обов'язків помічника тренера збірної Огнєна Вукоєвича та про виключення його зі складу хорватської делегації на ЧС-2018. HNS також заявила, що перепрошує перед "російською громадськістю" за дії Вукоєвича. У повідомленні федерації ідеться про те, що Вукоєвич та Віда також перепрошують за своє відео, яке "жодним чином не повинно було нести політичних конотацій, однак, на жаль, залишило простір для таких інтерпретацій".

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Хорвати у серії післяматчевих пенальті перемогли росіян. Основний та додатковий час чвертьфінального матчу закінчились внічию. Хорватія гратиме з Англією у півфіналі 11 липня. (07.07.2018)

ФІФА оголосила попередження гравцю збірної Хорватії Домагою Віді за слова "Слава Україні!" у відео після матчу з Росією. Утім, організація не стала дискваліфіковувати чи штрафувати футболіста. (08.07.2018)

Нагадаємо, днями ФІФА розпочала дисциплінарне провадження і оголосила попередження  Домагою Віді, який знявся разом з Вукоєвичем у короткому відео після перемоги у матчі проти Росії. У ролику Віда вигукує гасло "Слава Україні!", а Вукоєвич каже, що "ця перемога - за "Динамо" і за Україну". Відео спричинило шквал критики в Росії та заклики до ФІФА покарати захисника збірної Хорватії, який у чвертьфіналі забив один із м'ячів у ворота росіян, а також реалізував післяматчевий пенальті.

ФІФА намагається карати за будь-які політичні прояви на полі та трибунах. Існували побоювання, що асоціація може оштрафувати Віду або ж навіть дискваліфікувати його на півфінальний матч із англійцями. Сам футболіст згодом в інтерв'ю сайту sports.ru зазначив, що у цьому відео немає "жодної політики" і це радше просто "жарт". Мовляв, у нього в Києві залишилося багато друзів. У іншому інтерв'ю футболіст запевнив, що "любить і росіян, і українців".

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