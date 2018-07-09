 Хорватія гратиме з Францією у фіналі ЧС-2018 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.07.2018

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Новини

Хорватія гратиме з Францією у фіналі ЧС-2018

Збірна Хорватії перемогла збірну Англії у другому півфіналі Чемпіонату світу з футболу-2018. Перемога з рахунком 2:1 була здобута у додатковий час.

Фани святкують перемогу Хорватії

Фани святкують перемогу Хорватії

Збірна Хорватії пробилася у фінал Чемпіонату світу з футболу, який проходить у Росії. У напруженому поєдинку в Москві на стадіоні “Лужники” в середу, 11 липня, у додатковий час хорвати перемогли збірну Англії з рахунком 2:1. Основний час гри закінчився унічию 1:1. На стадіоні гру дивились 78011 вболівальників.

Англійці активніше розпочали матч, і вже на 5-ій хвилині Кіран Тріпп'є красивим ударом зі штрафного, перекинувши стінку, відкрив рахунок. Англійські уболівальники радісно святкували ранній успіх своєї збірної, який змусив хорватів добряче нервувати.

Англійці були кращою командою у першому таймі та мали ще кілька непоганих нагод для взяття воріт противника. У хорватів запам'яталися лише удари у виконанні Івана Перишича та Анте Ребича, які, утім, не були складними для голкіпера англійців Джордана Пікфорда. Британці до перерви матчу мали заслужену перевагу. 

У другому таймі хорвати упродовж тривалого часу не могли створити небезпечних моментів біля воріт Пікфорда. Однак на 68-ій хвилині Перишич після навісу випередив захисника англійців Кайла Вокера і ногою відправив м'яч у правий нижній кут воріт. Після забитого гола хорвати заграли активніше, і вже за кілька хвилин Перишич міг вивести свою збірну вперед, однак влучив у стійку. До кінця другого тайму командам не вдалося змінити рахунок. 

Манджукич забиває другий гол

Манджукич забиває другий гол

У першому додатковому таймі команди обмінялися непоганими гольовими моментами: удар головою британця Джона Стоунса з лінії воріт виніс захисник хорватів Шиме Врсайко. А невдовзі нападник хорватів Маріо Манджукич замикав простріл, однак Пікфорд врятував ворота. 

На початку другої 15-хвилинки Манджукич таки забив переможний м'яч, вискочивши з-за спин англійських захисників на скидання головою Івана Перишича. Попри намагання британців, їм не вдалося зрівняти рахунок - 2:1 на користь Хорватії.

Шлях до фіналу

Вихід збірної Хорватії у півфінал виявився повторенням її найкращого результату 1998 року. Тоді команда посіла третє місце на мундіалі. На чемпіонаті світу в Росії "шашечні" неочікувано для багатьох зайняли перше місце у групі D, здобувши три перемоги у трьох матчах. У одній восьмій фіналу хорвати у серії пенальті виявилися майстернішими за данців (3:2). А у чвертьфіналі знову у серії пенальті перевершили російську збірну (4:3).

Напередодні збірна Франції здобула перемогу (1:0) у динамічному і напруженому матчі з бельгійцями. Фінальний двобій між переможцями півфіналів відбудеться у неділю, 15 липня. Перед тим, 14 липня, бельгійці і англійці визначать, хто здобуде бронзову медаль мундіаля.

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