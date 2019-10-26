 Хорватія головуватиме в ЄС під гаслом ″Сильна Європа в непростому світі″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.01.2020

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Хорватія головуватиме в ЄС під гаслом "Сильна Європа в непростому світі"

З 1 січня Хорватія пів року головуватиме в Євросоюзі, а Албанія - рік в ОБСЄ.

Хорватія стала членом ЄС у 2013 році, останнью з 28 країн-членів

Хорватія стала членом ЄС у 2013 році, останнью з 28 країн-членів

Хорватія з середи, 1 січня, головує в Раді Європейського Союзу. Це її перше головування після приєднання до спільноти у 2013 році, воно триватиме пів року. 

DW.COM

У Євросоюзі завершився процес оновлення керівництва. До роботи приступили новий склад Єврокомісії та президент Європейської Ради. (01.12.2019)

Хорватія планує приєднатися до єврозони до 2024 року. Балканська країна вступила до Європейського Союзу у 2013 році і є його наймолодшим членом. До єврозони входять 19 країн ЄС. (12.11.2019)

Єврокомісія рекомендувала прийняти Хорватію до Шенгенської зони, вказавши на виконання урядом у Загребі необхідних умов. Тепер інші країни-члени ЄС повинні схвалити приєднання Хорватії до Шенгену. (22.10.2019)

Права опозиція в Албанії бойкотує проведення 30 червня місцевих виборів. Раніше їх скасував президент країни. (30.06.2019)

Гаслом головування Хорватія обрала "Сильна Європа в непростому світі". У опублікованій програмі головування Загреба зазначається, що ЄС потребує вирішення завдань подальшого економічного розвитку, усунення надзвичайної кліматичної ситуації, врегулювання міграції, боротьби проти дезінформації та популізму. Зокрема, Хорватія має намір працювати заради позиціонування ЄС "як міжнародного гравця першого плану і світового партнера, який діє для захисту і просування європейських інтересів".

Початок повноважень Хорватії у Раді ЄС співпав з першими місяцями роботи оновлених Європарламенту та Єврокомісії, а також із запланованою датою виходу з ЄС Великобританії (Brexit).

Головування у ЄС передається від однієї держави-члена до іншої кожні пів року. Наступні шість місяців представники Хорватії головуватимуть на засіданнях усіх профільних рад ЄС, за винятком Ради ЄС у закордонних справах. Також голові Ради ЄС делегується право очолювати переговори з Європарламентом та Єврокомісією щодо погодження законопроектів. До Хорватії в ЄС головувала Фінляндія.

Албанія головуватиме в ОБСЄ

Головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) з 1 січня у Словакії перебирає Албанія. Країна виконуватиме ці повноваження протягом року.  

"Албанія на чолі ОБСЄ рішуче налаштована допомогти у встановленні безпеки і стабільності на континенті", - заявив раніше албанський міністр закордонних справ Гент Чакай.

Еді Рама - прем'єр Албанії, яка розпочинає головування в ОБСЄ

Еді Рама - прем'єр Албанії, яка розпочинає головування в ОБСЄ

Однак, інформаційна агенція dpa наголошує, що сама Албанія, яка лише близько 30 років тому звільнилася від надзвичайно жорсткої комуністичної диктатури, є однією з країн, в якій працює місія ОБСЄ. Її метою є пом'якшення протистояння між головними політичними силами країни. Прем'єр Албанії Еді Рама з Соціалістичної партії править державою фактично без жодної опозиції, адже опозиційна Демократична партія бойкотує засідання парламенту, а також участь умісцевих виборах, заявляючи про фальсифікацію голосувань з боку влади.

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