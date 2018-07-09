 Холодницький пояснив причини затягування резонансних справ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.07.2018

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Новини

Холодницький пояснив причини затягування резонансних справ

Глава САП Назар Холодницький у розмові з DW прокоментував закиди глави НАБУ Артема Ситника і заявив, що детективи подають до прокуратури неправильно оформлені матеріали справ.

Назар Холодницький пояснив свій погляд на суперечку з Артемом Ситником

Назар Холодницький пояснив свій погляд на суперечку з Артемом Ситником

В ексклюзивному інтерв'ю DW у вівторок, 10 липня, глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький відреагував на закиди на свою адресу і на адресу свого відомства щодо затягування резонансних корупційних справ. Він пояснив проблему затягування недостатньо професійною роботою Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). За словами Холодницького, детективи НАБУ неодноразово подавали неправильно оформлені матеріали справ, з якими прокурори САП мають іти до суду, а іноді і змінювали перелік документів, переданих прокурорам САП.

"Прокурорам САП в голову не могло прийти, що протоколи негласних слідчих розшукових дій (складені НАБУ - Ред.) не можуть відповідати записам, які були записані. Тим більше, враховуючи що на 250 детективів НАБУ є усього 35 прокурорів. Це є елемент довіри, він відіграє ключове значення, - нарікає Холодницький. - У мене на столі лежить проект підозри, за який два роки тому мене змішували з лайном, що я там гальмую все, що тільки можна. Але вибачте там 196 граматичних помилок на 11 аркушах. І коли прокурор каже, я ж з таким не піду в суд, детектив відповідає прокуророві: "Так напишіть, як вам зручніше".

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Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в інтерв'ю DW відкинув критику з боку директора НАБУ Артема Ситника. Назар Холодницький наголосив, що не збирається у відставку. (10.07.2018)

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Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник - про можливе звільнення свого опонента - Назара Холодницького, помсту детективам НАБУ та жучки у своєму кабінеті - в інтерв’ю DW. (09.07.2018)

Глава САП наголосив, що притягнення порушників до відповідальності вимагає ретельної підготовки матеріалів. "Ми повинні притягати корупціонерів не просто через те, що у них прізвища відомі, і апріорі вони вже злочинці тому, що так телебачення каже (…). Я повинен довести, що ця особа вчинила злочин", - пояснив Холодницький.

Голос, що "схожий" на голос Холодницького

Глава САП визнав, що аудіозаписи у справі, яку нині розглядає кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, містять "схожий" на його голос, однак до оголошення висновків слідства Холодницький не збирається нічого коментувати, оскільки будь-який коментар можна сприймати як тиск. Він допускає, що "в певних випадках" ним "було допущено міцне слівце" - передовсім через зловживання перевірками з боку його підлеглих. Але в цілому закиди глави НАБУ Артема Ситника у порушеннях чи "помсті" САП проти НАБУ Холодницький вважає "параноєю".

Холодницький визнав, що сам часом замислюється над власною відставкою. "Скажу відверто, є моральна втома, є бажання щось змінити в тому числі, у своєму житті, але не піти опльованим, тому що так комусь захотілось", - зазначив глава САП.

Читайте і дивіться повну версію інтерв'ю на сайті Deutsche Welle.

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15:00 хв

Холодницький відповів на закиди Ситника (10.07.2018)

Аудіо й відео до теми

Холодницький відповів на закиди Ситника (10.07.2018)  

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