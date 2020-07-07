Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Хлор

Хлор – хімічний елемент. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "хлор".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Хлор і питна вода: чи безпечно пити воду з крана у Києві (відео)

Хлор і питна вода: чи безпечно пити воду з крана у Києві (відео) 07.07.2020

В Україні для очистки питної води усе ще використовується переважно хлор. У Києві від нього поступово відмовляються. DW з'ясовувала, чим замінять хлор і як це вплине на якість питної води?

Хлор і питна вода у Києві: чи можна її пити і не боятися (07.07.2020) 07.07.2020

В Україні досі ще радянські методи очистки питної води і використовується переважно хлор. У Києві поступово від нього відмовляються. Чим замінять хлор і як це вплине на якість питної води?

ОЗХЗ заявляє про застосування хлору під час хіматаки в сирійському місті Дума

ОЗХЗ заявляє про застосування хлору під час хіматаки в сирійському місті Дума 01.03.2019

Є "вагомі підстави" вважати, що під час хімічної атаки в сирійському місті Дума минулого року було застосовано хлор, кажуть у Організації із заборони хімічної зброї. Місія ОЗХЗ не розслідувала, хто винен у нападі.

США погрожують Дамаску жорсткою відповіддю на застосування хімзброї

США погрожують Дамаску жорсткою відповіддю на застосування хімзброї 11.09.2018

США обіцяють жорстку відповідь Сирії у випадку застосування Дамаском хімічної зброї під час наступу на провінцію Ідліб. За наявною інформацією, Башар Асад начебто схвалив застосування хлору.
СБУ перевіряє дії керівництва Дніпроазоту через відмову виробляти хлор

СБУ перевіряє дії керівництва "Дніпроазоту" через відмову виробляти хлор 20.07.2018

Нещодавні дії посадових осіб ПАТ "Дніпроазот", яке відмовилося від випуску потрібного для забезпечення населення питною водою рідкого хлору, перевірить СБУ.

Питна вода: яким містам загрожує криза водопостачання? (18.07.2018) 18.07.2018

Немає хлору - немає води. Через зупинку виробництва рідкого хлору на заводі "Дніпроазот" в Україні виникли перебої з водопостачанням. Які українські міста ризикують взагалі лишитися без води?
АМКУ погрожує оштрафувати Дніпроазот через ситуацію з браком хлору

АМКУ погрожує оштрафувати "Дніпроазот" через ситуацію з браком хлору 18.07.2018

У разі подальшої відмови від виробництва та реалізації потрібного для водоканалів рідкого хлору "Дніпроазот" може наразитися на штрафні санкції, наголошують у Антимонопольному комітеті України (АМКУ).
Криза з хлором: у Миколаєві скорочують водопостачання, у Дніпрі закінчується хлор

Криза з хлором: у Миколаєві скорочують водопостачання, у Дніпрі закінчується хлор 14.07.2018

Через зупинення виробництва на заводі "Дніпроазот" в Україні виникла складна ситуація зі знезараженням питної води через дефіцит хлору.
Під час хімічної атаки Ідлібі в лютому застосували хлор - ОЗХЗ

Під час хімічної атаки Ідлібі в лютому застосували хлор - ОЗХЗ 16.05.2018

Під час хімічної атаки в сирійській провінції Ідліб у лютому 2018 року було застосовано хлор, заявили експерти Організації із заборони хімічної зброї. Розслідування щодо хіматаки в місті Дума триває.

Хімічна зброя: найжахливіші випадки застосування (10.04.2018) 10.04.2018

Політична напруга через нову газову атаку в Східній Гуті у Сирії зростає. Дивіться добірку DW про найжахливіші випадки масового отруєння зарином, хлором, іприту та іншою хімічною зброєю.

Відгомін Першої світової війни: боєприпаси з гірчичним газом усе ще знаходять у Бельгії

Відгомін Першої світової війни: боєприпаси з гірчичним газом усе ще знаходять у Бельгії 23.04.2015

Сто років тому, під час Першої світової війни, вперше було застосовано отруйний газ. Сліди тих подій можна віднайти і нині. Саме цим займається археолог-любитель з Бельгії, з яким поспілкувалася DW.
Токсичний хлор у воді: чи можна без нього?

Токсичний хлор у воді: чи можна без нього? 05.12.2012

У Харкові нещодавно оголосили про наміри відмовитися від хлорування води на користь більш безпечної технології. Але екологи сумніваються, що городяни нарешті позбавляться хлорки з-під крану.