Відгомін Першої світової війни: боєприпаси з гірчичним газом усе ще знаходять у Бельгії

Сто років тому, під час Першої світової війни, вперше було застосовано отруйний газ. Сліди тих подій можна віднайти і нині. Саме цим займається археолог-любитель з Бельгії, з яким поспілкувалася DW.