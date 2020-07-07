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Хлор – хімічний елемент. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "хлор".
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Є "вагомі підстави" вважати, що під час хімічної атаки в сирійському місті Дума минулого року було застосовано хлор, кажуть у Організації із заборони хімічної зброї. Місія ОЗХЗ не розслідувала, хто винен у нападі.