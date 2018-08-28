 Хемніц під владою страху та пліток: що відбувається на Сході Німеччини | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 30.08.2018

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Європа

Хемніц під владою страху та пліток: що відбувається на Сході Німеччини

Заворушення в Хемніці шокували ФРН. Кореспондент DW побував в місті напередодні нових акцій протесту, які не затухають після вбивства німця в масовій бійці за участю мігрантів.

Chemnitz. Porträt: Veronika Smalko (DW/ V.Esipov)

Розповідаючи про заворушення, які вона бачила своїми очима, жителька Хемніца Вероніка Смалько вживає сумнозвісне українське слово: "Коли поруч з нами пройшла колона "тітушок", стало по-справжньому страшно". "Тітушками" жінка, що виїхала із Києва 20 років тому, називає молодиків у спортивних костюмах, які ретельно натягували на лоба кепки, щоб приховати лице від фото- та телекамер. Одностайним строєм вони пройшли крізь натовп зівак та приєдналися до мітингувальників-націоналістів, що зібралися в центрі Хемніца в понеділок, 27 серпня, після вбивства в масовій бійці громадянина Німеччини Даніеля Г. (Daniel H.). На тілі жертви було виявлено п'ять ножових ран. За підозрою в скоєнні злочину затримали двох осіб - громадян Сирії та Іраку.

Під час протестів за участю правих радикалів в Хемніці 27 серпня було поранено як мінімум 18 осіб

Під час протестів за участю правих радикалів в Хемніці 27 серпня було поранено як мінімум 18 осіб

Сутички з поліцією та безлади, в які вилилися демонстрації в Хемніці в останні дні, шокували Німеччину - і Вероніку Смалько. Вона була вражена кількістю правих демонстрантів, а також рівнем агресії, до того ж не тільки з їхнього боку, але й з боку тих, хто їм протистояв.  Сама вона спостерігала за тим, що відбувається, з тротуару, вона стояла якраз між націоналістами з одного боку та антифашистами з іншого.

Незважаючи на те, що в Саксонії менше вихідців з інших країн, ніж в середньому по Німеччині, страхи з приводу злочинності з боку біженців і мігрантів тут особливо великі. "20 років назад, - надує Вероніка Смалько, - такі ж проблеми були із переселенцями з колишнього СРСР. Тільки тепер про них всі забули". У вільний від роботи час жінка координує українську громадську організацію в Хемніці, місті з 250 тисячами жителями на Сході Німеччини. Її важко запідозрити в симпатіях до радикальних німецьких націоналістів. Але і вона вважає, що в центрі міста не завжди комфортно - за словами Вероніки, молоді люди, буцімто арабського походження, чіпляються до жінок на вулицях і в торгових центрах.

Вероніка Смалько

Вероніка Смалько

Російськомовні друзі колишньої киянки на виборах до Бундестагу минулого року проголосували, всі як один, за правопопулістську партію "Альтернатива для Німеччини" (АдН). Ту саму, активісти якої одними з перших закликали до вуличної ходи після загибелі Даніеля Г.

Мовчання містян, активність правих радикалів

На місце вбивства 35-річного чоловіка в центрі Хемніца сьогодні покладають квіти та горять свічки. Наприкінці робочого дня сюди приходять люди, деякі починають дискусії з перехожими, але говорити з журналістами відмовляються. Їм набридла увага ЗМІ до їх не найбільшого міста, їм чомусь здається, що їх обманюють, що до них ставляться несправедливо. Хемніцем ходять неймовірні чутки: нібито ножових поранень було не п'ять, а 25. Нібито жертв було більше. Нібито поліції заборонили говорити правду.

Хемніц у ці дні дедалі більше нагадує полігон для наукового експерименту, мета якого - вчергове довести, що люди частіше і більш охоче вірять фейковим новинам, ніж фактам. Говорити з журналістами ніхто не хоче, зате всі обговорюють та поширюють чутки в соцмережах на кшталт Facebook.

На місце вбивства Даніеля Г. в Хемніці люди приносять квіти та свічки

На місце вбивства Даніеля Г. в Хемніці люди приносять квіти та свічки

У соціальних мережах дедалі популярнішими стають групи типу "Батьківщина та традиції Хемніца". Їхні автори називають себе "правими консерваторами". Щоб зустрітися з ними, треба півгодини їхати на машині від центру Хемніца. За південною околицею міста в ідилічному селі біля джерела Пеґґі Тальманн (Peggy Thalmann) та Артур Естерле (Arthur Österle) приймають журналістів. За їхніми словами, з моменту вбивства Даніеля Г. від преси не відіб'єшся. Фотографуватися вони відмовляються та просять не розголошувати їхню адресу. На демонстрації в понеділок вони йшли в перших рядах.

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Після сутичок у Хемніці залишається більше запитань, ніж відповідей. У мережі оприлюднено ймовірний ордер на арешт іноземця, підозрюваного у вбивстві німця. Стався витік службової інформації? (29.08.2018)

У Хемніці у землі Саксонія під час свята міста сталася бійка за участі мігрантів, в якій загинув німець. Наступного дня праворадикали під час демонстрації влаштували сутички з поліцією. (27.08.2018)

Артур Остерле називає себе російським німцем. Він родом із Грузії - коли йому було пять років, його сім'я перебралась з околиць Руставі до тодішньої НДР, де він і виріс. Пеґґі Тальманн поділяє його погляди і створила ще в 2015 році, у пік міграційної кризи націоналістичну групу в Facebook. Жінка запевняє, що навіть її 16-річний син, який захоплюється боксом, відмовляється вечорами ходити в центр міста, щоб не брати участі в непотрібних конфліктах, які можуть перерости в бійку. Артур Остерле знає, наскільки швидко побутовий конфлікт може перерости в масову бійку "стінка на стінку". Він впевнений: якби націоналісти минулого понеділка дійсно мали на меті влаштувати погроми в центрі, поліція не змогла б їм завадити. "Але погромів ніхто не хотів", - каже він, неначе, натякаючи на потенціал тих, хто розділяє його погляди.

Хемніц в очікуванні нових демонстрацій

Артур та Пеґґі хочуть, щоб до Німеччини потрапляли тільки ті, у кого є паспорт, а на кордонах всередині ЄС був відновлений прикордонний контроль. І щоб пізно ввечері можна було спокійно гуляти центром Хемніца. Наскільки надумані ці страхи, перевірити складно: після подій в неділю та понеділок в центрі міста були посилені поліцейські патрулі й вулиці відносно безлюдні.

Але націоналісти не сидять без діла. Разом з правим рухом Pro Chemnitz вони організовують черговий мітинг - в четвер, 30 серпня, біля стадіону, де прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер (Michael Kretschmer) буде зустрічатися з жителями міста. І в натовпі, напевно, знову будуть молоді люди в спортивному одязі, далекі від міркувань про верховенство права в державі і плюралізм думок.

Тим часом головна міська газета Хемніца пише, що іноземці, що тут проживають, намагаються не виходити в місто поодинці. Тому що їм теж страшно.

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