 Хемніц: Прокуратура почала розслідування через публікацію ордера на арешт | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.08.2018

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Новини

Хемніц: Прокуратура почала розслідування через публікацію ордера на арешт

Після сутичок у Хемніці залишається більше запитань, ніж відповідей. У мережі оприлюднено ймовірний ордер на арешт іноземця, підозрюваного у вбивстві німця. Стався витік службової інформації?

Інформація про підозрюваного в нападі у Хемніці була доступна широкому загалу в інтернеті

Інформація про підозрюваного в нападі у Хемніці була доступна широкому загалу в інтернеті

DW.COM

Під час акції правих сил у Хемніці 27 серпня поліція зафіксувала використання забороненого в Німеччині нацистського вітання. Тим часом Анґела Меркель заявила, що цькуванню іноземців немає місця у правовій державі. (28.08.2018)

Після сутичок у Хемніці, де праві радикали нападали на мігрантів, в уряді ФРН заявили, що самосуду та поширенню ненависті - не місце у німецьких містах. (27.08.2018)

Прокуратура Дрездена почала розслідування у зв'язку з оприлюдненням в інтернеті ордера на арешт одного з двох підозрюваних у вбивстві в саксонському місті Хемніц. Напередодні відповідний документ поширили у мережі прибічники праворадикальних поглядів. У міністерстві юстиції Саксонії у середу, 29 серпня, заявили, що йдеться про підозру порушення службової таємниці. Хто саме відповідальний за ймовірний витік даних, залишається невідомим, але документ, який опинився в мережі, є автентичним, підтвердили у генпрокуратурі в Дрездені агентству dpa. Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) назвав ситуацію довкола інциденту "цілковито неприйнятною". Прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер (Michael Kretschmer) заявив: "Ми постараємося притягти винних до відповідальності".

Ордер на арешт стосується 22-річного іракця, який разом із 23-річним сирійцем є підозрюваними у завданні тяжких тілесних ушкоджень 35-річному німцю, внаслідок яких той у неділю, 26 серпня, помер у лікарні. Убивство призвело до хвилі протестів у Хемніці, організованих серед іншого прибічниками праворадикальних поглядів, а також до переслідувань та побиття кількох іноземців. Згодом до акцій долучилися також прибічники ліворадикальних поглядів і в місті сталися заворушення. У сутичках під час акцій напередодні постраждали 20 осіб, серед яких двоє поліцейських. Щодо десяти осіб було порушено справи через демонстрацію нацистського вітання.

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