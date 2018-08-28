Хемніц: Прокуратура почала розслідування через публікацію ордера на арешт

Прокуратура Дрездена почала розслідування у зв'язку з оприлюдненням в інтернеті ордера на арешт одного з двох підозрюваних у вбивстві в саксонському місті Хемніц. Напередодні відповідний документ поширили у мережі прибічники праворадикальних поглядів. У міністерстві юстиції Саксонії у середу, 29 серпня, заявили, що йдеться про підозру порушення службової таємниці. Хто саме відповідальний за ймовірний витік даних, залишається невідомим, але документ, який опинився в мережі, є автентичним, підтвердили у генпрокуратурі в Дрездені агентству dpa. Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) назвав ситуацію довкола інциденту "цілковито неприйнятною". Прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер (Michael Kretschmer) заявив: "Ми постараємося притягти винних до відповідальності".

Ордер на арешт стосується 22-річного іракця, який разом із 23-річним сирійцем є підозрюваними у завданні тяжких тілесних ушкоджень 35-річному німцю, внаслідок яких той у неділю, 26 серпня, помер у лікарні. Убивство призвело до хвилі протестів у Хемніці, організованих серед іншого прибічниками праворадикальних поглядів, а також до переслідувань та побиття кількох іноземців. Згодом до акцій долучилися також прибічники ліворадикальних поглядів і в місті сталися заворушення. У сутичках під час акцій напередодні постраждали 20 осіб, серед яких двоє поліцейських. Щодо десяти осіб було порушено справи через демонстрацію нацистського вітання.