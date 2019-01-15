Хеві-метал проти польського уряду (відео)

Aдама Дарскі та його гурт "Бегемот" називають останніми співцями ліберальної Польщі. Артист із цим не згоден. "У Польщі досі чимало вільних людей відстоюють свої дії та переконання. Я не пророк і не месія. Хоча, безперечно, я вмію гарно виражати свої прагнення до свободи", - каже металіст. Дарскі провокує не лише музично. Він один з тих польських артистів, які виступають проти правої консервативної правлячої партії "Право і справедливість".