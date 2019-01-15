 Хеві-метал проти польського уряду (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 21.01.2019

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Політика й суспільство

Хеві-метал проти польського уряду (відео)

Польська група "Бегемот" грає Black Metal і активно виступає проти правлячої консервативної партії "Право і справедливість". Дійшло до того, що цих музикантів хеві-метал називають надією ліберального суспільства.

15.10.2014 DW Doku Lernt Polnisch Flagge

Розкол у польському суспільстві стає дедалі глибшим

Aдама Дарскі та його гурт "Бегемот" називають останніми співцями ліберальної Польщі. Артист із цим не згоден. "У Польщі досі чимало вільних людей відстоюють свої дії та переконання. Я не пророк і не месія. Хоча, безперечно, я вмію гарно виражати свої прагнення до свободи", - каже металіст. Дарскі провокує не лише музично. Він один з тих польських артистів, які виступають проти правої консервативної правлячої партії "Право і справедливість".  

 

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