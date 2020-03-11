 ХДС перенесла партійний з′їзд і обрання нового лідера через коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.03.2020

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Новини

ХДС перенесла партійний з'їзд і обрання нового лідера через коронавірус

З'їзд партії Анґели Меркель ХДС, на якому мали обрати керівництво політичної сили, перенесено через спалах коронавірусу.

Партійний з'їзд ХДС хочуть перенести через коронавірус на невизначений час

Партійний з'їзд ХДС хочуть перенести через коронавірус на "невизначений час"

Запланований на 25 квітня з'їзд партії канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) Християнсько-демократичний союз (ХДС) буде перенесено через епідемію коронавірусу. Про свою рекомендацію президій партії відтермінувати проведення заходу на невизначений час лідерка політичної сили Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) повідомила у четвер, 12 березня.

Вона зазначила, що з'їзд варто скликати лише тоді, коли це дозволить епідеміологічна ситуація. "Безпека та здоров'я людей має найвищий пріоритет у нашій країні", - заявила Крамп-Карренбауер, додавши, що ХДС узгоджує свої дії з відповідальними за ситуацію медичними відомствами.

Крамп-Карренбауер зазначила, що через коронавірус проводити з'їзд ХДС не можна

Крамп-Карренбауер зазначила, що через коронавірус проводити з'їзд ХДС не можна

За її словами, поки дозвіл на проведення заходу не було відкликано, але вона вважає, що з'їзд не зможе відбутися за нинішніх умов. Крамп-Карренбауер також повідомила, що вона узгодила своє рішення із своїми заступниками, генеральним секретарем ХДС та кандидатами, що претендують на головування у політичній силі.

Обрання наступника Крамп-Карренбауер відкладається

На запланованому з'їзді ХДС мав обрати наступника Крамп-Карренбауер на посаді голови партії. Вона заявила про бажання залишити цю посаду ще у лютому цього року. Після цього було оглошено про проведення з'їзду 25 квітня.

Офіційно про своє бажання поборотися за лідерство у партії Меркель оголосили троє кандидатів: колишній голова парламентської фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Фрідріх Мерц (Friedrich Merz), прем'єр-міністр Північного Рейну-Вестфалії Армін Лашет (Armin Laschet) і чинний голова комітету Бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттґен (Norbert Röttgen).

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