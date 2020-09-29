Хворого на COVID-19 Порошенка госпіталізували

П'ятий президент України (2014-2019), лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко госпіталізований до однієї з київських лікарень. Про це повідомила дружина Марина Порошенко у відеозверненні, опублікованому на сторінці "Європейської солідарності " на Facebook у суботу, 3 жовтня.Нещодавно в політика діагностували коронавірус.За її словами, наявність коронавірусу також підтверджена в його дочки.

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"Петро Олексійович госпіталізований в одну з київських лікарень, яка лікує хворих на коронавірус. Незважаючи на те, що мій чоловік має двостороннє запалення легенів, він має сильну волю і демонструє її в боротьбі з хворобою. Він чітко дотримується прописаного протоколу лікування", - розповіла Марина Порошенко.

За її словами, ситуація в лікарнях дуже погана: бракує ліжок для хворих на короновірус, кисневих концентраторів, реанімаційного обладнання. У цьому контексті Марина Порошенко розкритикувала владу і звинуватила її у втраті контролю над епідемією. Вона закликала українців користуватися масками й дотримуватися соціальної дистанції.

Нещодавно Марина Порошенко очолила список "Євросолідарності" на виборах до Київради.