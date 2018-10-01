 Хвиля арештів у Туреччині через підозру у відмиванні грошей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.10.2018

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Новини

Хвиля арештів у Туреччині через підозру у відмиванні грошей

Турецька поліція заарештувала сотні людей за звинуваченням у незаконному переказі коштів до США. З початку 2017 року з Туреччини незаконно вивели сотні мільйонів доларів, запевняють правоохоронці.

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Правоохоронці Туреччині затримали сотні людей за звинуваченням у незаконному переказі грошей за кордон. Лише під час проведеної у вівторок, 2 жовтня, операції з протидії відмиванню коштів було заарештовано близько 280 осіб, повідомляє турецьке інформаційне агентство Anadolu. 

Загалом видано 417 ордерів на арешт. Підозрюваним закидають, що з початку 2017 року ті переказали до США майже 2,5 мільярда лір (близько 350 мільйонів євро в перерахунку). Ці кошти переказувалися на 28 тисяч рахунків, котрі належать переважно іранцям. Серед затриманих також 103 громадян Ірану.

Крім того, затриманих осіб підозрюють у тому, що вони отримали значні "комісійні" за проведення таких грошових переказів. Серед звинувачень підрив фінансової та економічної безпеки країни, порушення законів про боротьбу з відмиванням коштів і фінансування тероризму.

У офісі відповідального за протидію цим злочинам прокурора зазначається, що затримані особи своїми діями загрожували "економічній та фінансовій безпеці" Туреччини, передає агенція новин dpa.

На даний момент Туреччина переживає фінансову кризу. З початку року курс національної валюти ліри упав порівняно до американського долара на 40 відсотків. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган покладає відповідальність за це на "змову" американців і закликає громадян зберігати свої заощадження в лірах. Водночас він також пригрозив, що "не пробачить тим, хто переправляє контрабандою гроші за кордон".

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