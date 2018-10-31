 Хашоггі задушили, а тіло розчленували - прокуратура Стамбула | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.10.2018

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Новини

Хашоггі задушили, а тіло розчленували - прокуратура Стамбула

У прокуратурі Стамбула заявили, що вбивство Джамаля Хашоггі в консульстві Саудівської Аравії відбулося за "наперед складеним планом". Як зазначили в прокуратурі, журналіста задушили, а тіло розчленували.

Під час демонстрації під консульством Саудівської Аравії через убивство Хашоггі

Під час демонстрації під консульством Саудівської Аравії через убивство Хашоггі

Журналіста Джамаля Хашоггі задушили невдовзі після того, як він увійшов в консульство Саудівської Аравії в Стамбулі, а тіло потім розчленували. Фрагментів тіла згодом позбулися. Про такі результати розслідування вбивства Хашоггі в середу, 31 жовтня, повідомила прокуратура Стамбула. Як стверджує прокуратура, саме вбивство та усунення тіла відбувалися за "наперед складеним планом", передає агентство AFP. Дана заява прокуратури стала першим офіційним підтвердженням вбивства Хашоггі з боку турецьких правоохоронців 

У заяві прокуратури Стамбула також зазначається, що "переговори з генеральним прокурором Саудівської Аравії Саудом бін Абдуллою аль-Муаджабом, попри наші наміри встановити істину, не дали жодних конкретних результатів". Представників стамбульської прокуратури запросили прибути з візитом до Саудівської Аравії.

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Саудівська Аравія не буде екстрадувати підозрюваних у вбивстві журналіста Джамаля Хашоггі, а судитиме їх сама, повідомив міністр закордонних справ країни Адель аль-Джубейр. (27.10.2018)

Саудівська Аравія знову змінила свою позицію щодо версії вбивства журналіста Джамаля Хашоггі. Тепер саудівська прокуратура заявляє про спланований злочин. (25.10.2018)

Як зазначив прокурор Стамбула Ірфан Фідан, у справі вбивства Хашоггі у нього є три запитання до саудівського колеги: де перебуває тіло; чи є якісь результати розслідування стосовно планування вбивства; хто є ймовірним місцевим спільником?

Нагадаємо, про зникнення 59-річного журналіста Джамаля Хашоггі, який проживав у США, стало відомо 3 жовтня - на наступний день після того, як він прийшов в саудівське консульство в Стамбулі, щоб оформити документи для укладення шлюбу зі своєю нареченою.

Під тиском світової спільноти Саудівська Аравія визнала, що Джамаль Хашоггі був убитий в саудівському консульстві. Ер-Ріяд заарештував 18 осіб у зв'язку з убивством. Влада Саудівської Аравії також заявила, що не буде екстрадувати підозрюваних у вбивстві Хашоггі до Туреччини, а судитиме їх на своїй території.

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