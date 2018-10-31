Хашоггі задушили, а тіло розчленували - прокуратура Стамбула

Журналіста Джамаля Хашоггі задушили невдовзі після того, як він увійшов в консульство Саудівської Аравії в Стамбулі, а тіло потім розчленували. Фрагментів тіла згодом позбулися. Про такі результати розслідування вбивства Хашоггі в середу, 31 жовтня, повідомила прокуратура Стамбула. Як стверджує прокуратура, саме вбивство та усунення тіла відбувалися за "наперед складеним планом", передає агентство AFP. Дана заява прокуратури стала першим офіційним підтвердженням вбивства Хашоггі з боку турецьких правоохоронців

У заяві прокуратури Стамбула також зазначається, що "переговори з генеральним прокурором Саудівської Аравії Саудом бін Абдуллою аль-Муаджабом, попри наші наміри встановити істину, не дали жодних конкретних результатів". Представників стамбульської прокуратури запросили прибути з візитом до Саудівської Аравії.

Як зазначив прокурор Стамбула Ірфан Фідан, у справі вбивства Хашоггі у нього є три запитання до саудівського колеги: де перебуває тіло; чи є якісь результати розслідування стосовно планування вбивства; хто є ймовірним місцевим спільником?

Нагадаємо, про зникнення 59-річного журналіста Джамаля Хашоггі, який проживав у США, стало відомо 3 жовтня - на наступний день після того, як він прийшов в саудівське консульство в Стамбулі, щоб оформити документи для укладення шлюбу зі своєю нареченою.

Під тиском світової спільноти Саудівська Аравія визнала, що Джамаль Хашоггі був убитий в саудівському консульстві. Ер-Ріяд заарештував 18 осіб у зв'язку з убивством. Влада Саудівської Аравії також заявила, що не буде екстрадувати підозрюваних у вбивстві Хашоггі до Туреччини, а судитиме їх на своїй території.