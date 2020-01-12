Хафтар не підписав угоду про припинення вогню в Лівії

Командувач "Лівійської національної армії" (ЛНА) Халіфа Хафтар так і не підписав угоду про припинення вогню в Лівії. Вранці у вівторок, 14 січня, він залишив Москву, де відбувалися переговори щодо ситуації в Лівії, повідомило міністерство закордонних справ Росії.

Напередодні підписи під угодою щодо перемир'я в Лівії поставили керівник уряду національної єдності Фаїз Сарадж і голова Вищої держради уряду національної єдності Лівії Халед аль-Мішра. Хафтар, своєю чергою, попросив час до ранку вівторка, щоб розглянути документ.

"Проєкт угоди ігнорує багато вимог Лівійської національної армії", - заявив Хафтар згодом, цитує агентство новин dpa з посиланням на телеканал Al Arabiya.

Тим часом міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив 14 січня, що переговори закінчилися без помітного результату. "Зусилля на цьому напрямку ми будемо продовжувати, поки ще остаточного результату не досягнуто", - сказав він, цитує агентство "Інтерфакс".

Як повідомлялося, 4 квітня 2019 року командувач ЛНА Халіфа Хафтар наказав своїм підрозділам розпочати наступ на столицю країни Триполі. Кілька місяців інтенсивні бої довкола міста не вщухали, однак захопити Триполі сили Хафтара не змогли.

Туреччина та Росія, які підтримують різні сторони конфлікту в Лівії, ініціювали перемир'я, яке набуло чинності 12 січня, о 00:01 за місцевим часом. У ЛНА попереджали, що не вестимуть бойові дії тільки за умови, що сили визнаного ООН уряду країни, котрі протистоять їм в районі столиці Триполі, також не вестимуть бойових дій.

Про згоду на припинення вогню сторони оголосили після закликів президентів Туреччини та Росії - Реджепа Таїпа Ердогана та Володимира Путіна, хоча ще кількома днями раніше відкидали таку ініціативу.