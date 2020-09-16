 Хасиди-паломники залишили український кордон | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.09.2020

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Новини

Хасиди-паломники залишили український кордон

Хасиди-паломники залишили територію біля українського кордону, повідомили в ДПСУ. Декілька днів вони намагалися потрапити на територію України, щоб відсвяткувати єврейський новий рік Рош га-Шана в Умані.

Хасиди-паломники були на українсько-білоруському кордоні з 14 вересня

Хасиди-паломники були на українсько-білоруському кордоні з 14 вересня

Хасиди-паломники у п'ятницю, 18 вересня, залишили територію на кордоні між Україною і Білоруссю. Про це повідомив голова Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Сергій Дейнеко.

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"Поступове зменшення іноземців на цьому напрямку ми почали фіксуватися зранку. Їх кількість поряд з нашим кордоном протягом дня стрімко зменшувалася. Також спостерігалося постійне поступове їх повернення на територію Білорусі", - сказав він, передає пресслуба ДПСУ.

Хасиди почали прибувати до кордону України 14 вересня. За словами Дейнеко, напередодні на пункті пропуску "Нові Яриловичі" перебували більше тисячі паломників. Ще одну групу хасидів на кордоні з Білоруссю фіксували навпроти українського пункту пропуску "Дольськ" на Волині, але після роз'яснень щодо обмеження в'їзду - за кілька годин вони поїхали назад.

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"Ми щоденно доводили іноземцям, що з метою недопущення поширення коронавірусної інфекції за рішенням уряду в'їзд іноземцям в Україну заборонений. І вони чітко знали про це ще до того, як почали їхати до нас. На жаль, вони не дослухалися до закликів України утриматися цьогоріч від поїздки. Нам прикро, що довірившись незрозумілим обіцянкам, до яких у розмовах апелювали паломники, вони створили собі ілюзію можливості в'їзду в Україну", - зазначив Сергій Дейнеко.

Також ДПСУ опублікувала фото території Білорусі біля українського КПП "Нові Яриловичі", де перебували хасиди-паломники. На цих фотографіях видно велику кількість сміття, яке вони залишили після від'їзду.

Нагадаємо, український уряд з метою боротьби з поширенням коронавірусної інфекції до 29 вересня ввів обмеження на в'їзд до країни іноземних громадян та осіб без громадянства.

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