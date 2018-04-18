Хасан Роухані очікує "позитивних сигналів" щодо ядерної угоди

Президент Ірану Хасан Роухані заявив, що Тегеран очікує від підписантів угоди щодо ядерної програми країни "позитивних сигналів". Про це іранський президент заявив у суботу, 15 червня, під час свого виступу на саміті в Душанбе.

За словами Роухані, Іран і надалі в цілому виконує свою частину ядерної угоди, попри "нелегальні санкції" щодо Тегерана, однак за відсутності позитивних сигналів з боку інших учасників Іран продовжить роботу з припинення деяких зобов'язань, наголосив Хасан Роухані.

"Ісламська Республіка Іран, висловлюючи свою готовність до будь-якого двостороннього і багатостороннього діалогу, прийняла рішення про припинення виконання деяких своїх зобов'язань за цим договором ", - сказав Роухані, цитує інформагенція "Інтерфакс". "За відсутності позитивних коментарів з боку інших сторін Іран продовжуватиме роботу в цьому напрямку", - додав іранський президент.

Водночас він дав зрозуміти, що не лише Іран має дотримуватися пунктів ядерної угоди. "Звісно, що Іран не може в односторонньому порядку дотримуватися цієї угоди", - сказав Роухані, цитує агенція новин Reuters. "Важливо, щоб всі учасники угоди зробили внесок у її відновлення", - додав іранський політичний лідер.

Роухані також висловив надію, що інші країни відіграють важливу роль в досягненні миру і злагоди в регіоні. Крім того, він зауважив, що Іран не єдина сторона, що й далі виконує зобов'язання щодо ядерної угоді.

На додачу Роухані розкритикував політику Вашингтона в регіоні, наводячи на доказ своїх тверджень приклад Іраку та Ємену. "Така політика є порушенням права на самовизначення, яке є основним, непорушним правом всіх народів", - сказав Роухані.

Заяви Роухані пролунали на тлізагострення ситуації в регіоні. Як повідомлялося, 13 червня невідомі скоїли напад на два танкери в Оманській затоці. США та Великобританія важають, що за нападами стоїть Іран. Натомість Іран рішуче відкидає ці звинувачення як бездоказові. Крім того, іранці називають США та їхніх союзників зацікавленими в розхитуванні ситуації на Близькому Сході.