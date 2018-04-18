 Хасан Роухані очікує ″позитивних сигналів″ щодо ядерної угоди | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.06.2019

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Новини

Хасан Роухані очікує "позитивних сигналів" щодо ядерної угоди

Попри санкції Іран і надалі дотримується пунктів ядерної угоди, однак у разі браку "позитивних сигналів" з боку інших учасників припинить виконання деяких зобов'язань, наголосив Хасан Роухані.

Хасан Роухані

Хасан Роухані (архівне фото)

Президент Ірану Хасан Роухані заявив, що Тегеран очікує від підписантів угоди щодо ядерної програми країни "позитивних сигналів". Про це іранський президент заявив у суботу, 15 червня, під час свого виступу на саміті в Душанбе.

За словами Роухані, Іран і надалі в цілому виконує свою частину ядерної угоди, попри "нелегальні санкції" щодо Тегерана, однак за відсутності позитивних сигналів з боку інших учасників Іран продовжить роботу з припинення деяких зобов'язань, наголосив Хасан Роухані.

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Згідно з розвідувальною інформацією відповідальність за напади на два танкери поблизу Ормузської протоки несе Тегеран, заявив держсекретар США Майк Помпео. Генсек ООН закликав утриматися від конфронтації в регіоні. (13.06.2019)

Тегеран заперечив звинувачення Вашингтона в причетності до нападу на два танкери в Оманській затоці. Глава МЗС Ірану Джавад Заріф говорить про "саботаж дипломатії" американцями. (14.06.2019)

В уряді Великобританії вважають, що іранський Корпус вартових ісламської революції, найімовірніше, відповідальний за нещодавні напади на два танкери в Оманській затоці, йдеться в заяві МЗС Сполученого Королівства. (15.06.2019)

Тегеран звужуватиме свої зобов'язання за ядерною угодою, якщо її підписанти з ЄС не допоможуть йому уникнути санкцій США. Глава МЗС ФРН сподівається на швидкий початок роботи з Іраном із залученням механізму Instex. (10.06.2019)

Запаси збагаченого урану та важкої води в Ірані зросли, втім продовжують залишатися в межах, зафіксованих ядерною угодою, повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії. (31.05.2019)

"Ісламська Республіка Іран, висловлюючи свою готовність до будь-якого двостороннього і багатостороннього діалогу, прийняла рішення про припинення виконання деяких своїх зобов'язань за цим договором ", - сказав Роухані, цитує інформагенція "Інтерфакс". "За відсутності позитивних коментарів з боку інших сторін Іран продовжуватиме роботу в цьому напрямку", - додав іранський президент.

Водночас він дав зрозуміти, що не лише Іран має дотримуватися пунктів ядерної угоди. "Звісно, що Іран не може в односторонньому порядку дотримуватися цієї угоди", - сказав Роухані, цитує агенція новин Reuters. "Важливо, щоб всі учасники угоди зробили внесок у її відновлення", - додав іранський політичний лідер.

Роухані також висловив надію, що інші країни відіграють важливу роль в досягненні миру і злагоди в регіоні. Крім того, він зауважив, що Іран не єдина сторона, що й далі виконує зобов'язання щодо ядерної угоді.

На додачу Роухані розкритикував політику Вашингтона в регіоні, наводячи на доказ своїх тверджень приклад Іраку та Ємену. "Така політика є порушенням права на самовизначення, яке є основним, непорушним правом всіх народів", - сказав Роухані.

Заяви Роухані пролунали на тлізагострення ситуації в регіоні. Як повідомлялося, 13 червня невідомі скоїли напад на два танкери в Оманській затоці. США та Великобританія важають, що за нападами стоїть Іран. Натомість Іран рішуче відкидає ці звинувачення як бездоказові. Крім того, іранці називають США та їхніх союзників зацікавленими в розхитуванні ситуації на Близькому Сході.

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