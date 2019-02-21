 Харебін: Умови національного відбору на ″Євробачення″ слід змінити | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 25.02.2019

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Україна

Харебін: Умови національного відбору на "Євробачення" слід змінити

Скандал довкола "Євробачення" в Україні не вщухає: фіналістка відбору MARUV не поїде на пісенне свято у Тель-Авіві. Про особливості цьогорічного відбору DW розпитала співорганізатора конкурсу у Києві Олександра Харебіна.

MARUV перемогла на нацвідборі учасників Євробачення-2019, що пройде у Тель-Авіві

MARUV перемогла на нацвідборі учасників Євробачення-2019, що пройде у Тель-Авіві

Після національного відбору на конкурс "Євробачення", у якому перемогла співачка MARUV, в Україні розгорівся скандал: фіналістку нацвідбору звинуватили у відсутності патріотичної позиції через те, що вона гастролювала в Росії. Сама MARUV заявляла, що не порушила жодного закону України чи вимог при національному відборі на конкурс "Євробачення-2019", але на неї тисне Суспільний мовник, висуваючи занадто жорсткі умови контракту на виступ. Зрештою, Суспільний мовник та співачка, як вказано в офіційному повідомленні, "не знайшли спільного рішення щодо місії представника України на міжнародному пісенному конкурсі". Тож у Тель-Авіві Україну представлятиме інший виконавець.

Про цьогорічний національний відбір DW поговорила з колишнім першим заступником гендиректора Національної телекомпанії України (НСТУ), виконавчим продюсером "Євробачення-2017" у Києві Олександром Харебіним.

DW: Пане Харебін, ви свого часу займалися організацією пісенного конкурсу "Євробачення" в Україні і добре знаєте цю "кухню". Чому, на вашу думку, цього року національний відбір "Євробачення" виявився настільки скандальним?

НСТУ зараз і останні чотири роки не могла організовувати національний відбір на належному рівні, оскільки на це не було належного фінансування. У 2015 році суспільний мовник передав право на проведення національного відбору телеканалу СТБ. Торік цей контракт подовжили ще на три роки і НСТУ втратила права на організацію цього конкурсу. Тому зараз є питання щодо формату проведення нацвідбору, враховуючи вимоги Європейської мовної спілки та запобіжники для уникнення всіх суспільних скандалів.

Олександр Харебін (крайній праворуч)

Олександр Харебін (крайній праворуч)

Тобто, зараз умови національного українського відбору на "Євробачення" визначає не Національна суспільна телерадіокомпанія України, а приватний телеканал СТБ, керуючись своїми комерційними інтересами і рейтингами?

Згідно з контрактом на проведення нацвідбору, НСТУ віддало всі повноваження з проведення цього конкурсу приватному телеканалу. НСТУ майже не впливає на визначення складу суддів конкурсу та учасників. СТБ одноосібно, чи може за незначним погодженням з НСТУ, визначає учасників конкурсу так і суддів конкурсу. НСТУ у цьому - лише спостерігач і надавач франшизи на бренд "Євробачнення". Невтручання НСТУ у відбір конкурсантів було вимогою СТБ.

Чи дійсно контракт, який запропонувала НСТУ підписати фіналістці, відрізнявся від тих, які були підписані з іншими виконавцями, які представляли Україну на Євробаченні?

Цей контракт абсолютно однаковий для всіх учасників "Євробачення". Всі вимоги про погодження з національним мовником, зокрема сценарію виступу, це  релевантно для всіх.  Там не було жодних порушень її прав. НСТУ останні роки не фінанасувала поїздку виконавців на конкурс, бо на це не було грошей. Пошук спонсорів - це завжди було проблемою виконавця. Питання візи, хоча вона не потрібна українціям для поїздки в Ізраїль, питання персоналу, який співачка могла взяти з собою на конкурс – це стандартні пункти контракту. Вони коректні. Це ж стосується і передачі прав на пісню, це є вимогою участі в конкурсі. Єдине, чого не було у контракті Європейської мовної спілки, яка висуває вимоги до виконавців на конкурс, так це заборони на гастролі в Росії. Але це запит суспільства на громадянську позицію MARUV. Мені не зрозуміло, чому вона так емоційно відреагувала на це. Можливо, в НСТУ співачці не змогли пояснити коректність цього контракту.

Після цьогорічного скандалу на національному відборі з учасниками конкурсу, на вашу думку, чи варто вимагати від організаторів конкурсу зміни умов участі? Лунають пропозиції окремо прописати заборону гастролей в РФ або навіть про "патріотизм конкурсантів"?

На вимогу Європейської мовної спілки конкурс має бути аполітичний. Але у нас країна п'ять років перебуває у стані війни. Для українців "Євробачення" - це симоволічний майданчик представлення країни. Тому напруга у суспільстві до того, хто представлятиме Україну на "Євробаченні", дуже велика. Організатори національного відбору могли передбачити, що буде запит суспільства на учасника з патріотичною позицією. Бо ж такі питання виникають щороку останнім часом. Але вже після конкурсу дещо дивно виглядали спроби обмежити участь переможниці нацвідбору MARUV через те, що у неї заплановані гастролі в Росії.

Як на вашу думку, НСТУ і Україні загалом, вийти з цієї ситуації? 

Я вважаю, що попри все, MARUV мала б  поїхати на "Євробачення", бо вона ж перемогла чесно і її українці вибрали. Якщо державні органи, суспільний мовник, організатори конкурсу заздалегідь не змогли сформулювати чітко критерії конкурсу, це питання їхнього професіоналізму. Умови конкурсу треба змінювати, але це вже на наступний рік. 

 

Дивитись відео 03:17

Maruv та інші найгучніші скандали "Євробачення" (25.02.2019)

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    Фіналісти "Євробачення-2018"

    Нове віяння на "Євробаченні"

    Після Києва, де в 2017 році ведучими були троє чоловіків, за що організатори конкурсу зазнали критики, цього року фінал "Євробачення" в Лісабоні вестимуть тільки жінки. Вплив #MeToo відчувається і в іншому. Наприклад, у виступі явної фаворитки букмекерів та експертів "Євробачення" ...

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    Фіналісти "Євробачення-2018"

    У ключі #MeToo

    Зовнішність Нетти б'є по звичному образу учасниць "Євробачення". 25-річній Нетті Барзілай, яка виступає за Ізраїль з піснею "Toy", пророкують перше місце. "Я тобі не іграшка", - категорично заявляє вона. Феміністський електро-поп з елементами репу і лупа (низки записаних і відтворюваних тут же, на сцені, коротких звуків) після розміщення в інтернеті блискавично набрав більше мільйона переглядів.

  • Євробачення-2018

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    Норвезьке дежавю

    У тих, хто стежить за конкурсом, буде дежавю. Скрипка, нехитрий поп і гарний настрій ... Олександр Рибак, білорус за походженням, знову виступає за Норвегію. Fairytale принесла йому перемогу дев'ять років тому в Москві. У Лісабоні він продемонструє, наскільки добре вміє писати пісні, і дасть майстер-клас для інших. Композиція That's How You Write A Song фігурує в списку фаворитів.

  • Євробачення-2018

    Фіналісти "Євробачення-2018"

    Ефектне шоу

    Український учасник Melovin також виборов місце у фіналі. Це сценічний псевдонім 20-річного уродженця Одеси Костянтина Бочарова. Його шанси на "Євробаченні-2018" експерти оцінюють неоднозначно. Мелодія красива, але є дефіцити у вокалі. Cценічне шоу, однак, точно справить враження. Свій виступ Melovin закінчує за роялем, що стоїть на охопленому полум'ям помості. Важливо не забути про вогнегасник.

  • Євробачення-2018

    Фіналісти "Євробачення-2018"

    Найвищі ноти в Лісабоні

    Найвищі ноти на "Євробаченні-2018" прозвучать за Естонію. Еліна Нечаєва - професійна оперна співачка і працює в оперному театрі Таллінна. Композиція La Forza італійською мовою - опера в поп-аранжуванні. Текст містить цитати з декількох оперних творів. Пісні пророкують один із перших рядків.

  • Євробачення-2018

    Фіналісти "Євробачення-2018"

    Французький електро-поп про біженців

    За традицією, і в нинішньому конкурсі беруть участь кілька дуетів. Французи Madame Monsieur - пара не тільки на сцені, а й у житті. У своїй мінімалістичній композиції Mercy вони співають про дівчинку, яка народилася в човні біженців посеред Середземного моря. На рішення відправити дует в Лісабон вплинуло голосування публіки в національному відборі. Тепер букмекери пророкують їм місце в топ-5.

  • Євробачення-2018

    Фіналісти "Євробачення-2018"

    Співаючий Ді Капріо з Чехії

    Міколашу Йозефу пророкують кращий результат для Чехії на "Євробаченні". На репетиції співак пошкодив спину, але виступ відбудеться. Міколаш - хороший актор. Лондонська академія драматичного мистецтва відзначила його майстерність золотою медаллю. Він працював моделлю для Prada, Replay і Diesel. Але перш за все він - музикант. Виступи на вулицях міст Європи допомогли йому набути впевненості у собі.

  • Євробачення-2018

    Фіналісти "Євробачення-2018"

    Болгарська містика

    Конкуренцію Чехії у фіналі складе Болгарія. У рейтингу букмекерів вони вже кілька тижнів поспіль йдуть нарівні. Похмура, містична композиція Bones, за прогнозами, претендує на місце в топ-5. Це не випадково: з нею працює та сама команда, яка допомогла посісти друге місце Крістіану Костову в Києві. Квінтет Equinox заснований спеціально для "Євробачення".

  • Євробачення-2018

    Фіналісти "Євробачення-2018"

    Пісня на щастя

    My Lucky Day від Молдови додасть у фіналі літньої легкості. Виступ тріо DoReDos примітний тим, що музику для нього написав Філіп Кіркоров. Відео знімали у Греції. Тріо бере участь в "Євробаченні" з третьої спроби. У 2017 році вони перемогли на фестивалі "Нова хвиля" в Сочі, там на них і звернув увагу Кіркоров.

  • Євробачення-2018

    Фіналісти "Євробачення-2018"

    Вогонь з Кіпру

    Граничний рівень пожежної небезпеки: Елені Фурейра виступає за Кіпр з піснею Fuego. Вона втекла разом з батьками з Албанії і спочатку приховувала своє походження. У Греції вона - зірка. Але в бажанні поїхати на "Євробачення" нова батьківщина кілька разів їй відмовляла. Зате Кіпр вхопився за шанс. Над піснею працював продюсер, який створив хіти для Дженніфер Лопес. Елені пророкують місце в топ-10.

  • Євробачення-2018

    Фіналісти "Євробачення-2018"

    Поп-королева з Фінляндії

    Цифра 2 для Саар Аалто має особливе значення. Вона займала друге місце в проектах "Голос Фінляндії" і "Х-Фактор". На "Євробачення" її відправили після двох невдалих спроб. За пісню "Monsters" проголосували фінські глядачі. У Фінляндії Саар знають. Вона співає в мюзиклах, виступає в телешоу, дає концерти зі своєю групою.

  • Євробачення-2018

    Фіналісти "Євробачення-2018"

    Шанси Німеччини

    Як глядачі оцінять виступ німецького виконавця Міхаеля Шульте (Michael Schulte), теж поки не зовсім зрозуміло. У попередні роки Німеччина посідала на "Євробаченні" місця в кінці списку. У фіналі конкурсу в Лісабоні Шульте виконає баладу про смерть батька. Деяким глядачам національного відбору його пісня для "Євробачення" нагадала пісню Someone Like You Адель.


DW.COM

MARUV заявляє, що її змушують відмовитися від участі в "Євробаченні"

Співачка MARUV, яка виграла відбір для участі від України в "Євробаченні-2019", скаржиться на тиск з боку НСТУ і примус до відмови від участі у конкурсі. (25.02.2019)  

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На європейському пісенному конкурсі в Тель-Авіві співачка MARUV виконає пісню "Siren Song". (23.02.2019)  

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Українець Melovin потрапив до фіналу "Євробачення-2018", який має відбутися цієї суботи, 12 травня, у Лісабоні. А от росіянка Юлія Самойлова залишилася за бортом конкурсу. Хто ще співатиме у фіналі? (11.05.2018)  

Посилання в інтернеті

Офіційна заява НСТУ

Аудіо й відео до теми

Maruv та інші найгучніші скандали "Євробачення" (25.02.2019)  

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Докладно

MARUV перемогла на нацвідборі учасників Євробачення-2019, що пройде у Тель-Авіві

Харебін: Умови відбору на "Євробачення" слід змінити

Про особливості цьогорічного відбору в Україні DW розпитала співорганізатора "Євробачення-2017" Олександра Харебіна. 

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