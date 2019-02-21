Харебін: Умови національного відбору на "Євробачення" слід змінити

Після національного відбору на конкурс "Євробачення", у якому перемогла співачка MARUV, в Україні розгорівся скандал: фіналістку нацвідбору звинуватили у відсутності патріотичної позиції через те, що вона гастролювала в Росії. Сама MARUV заявляла, що не порушила жодного закону України чи вимог при національному відборі на конкурс "Євробачення-2019", але на неї тисне Суспільний мовник, висуваючи занадто жорсткі умови контракту на виступ. Зрештою, Суспільний мовник та співачка, як вказано в офіційному повідомленні, "не знайшли спільного рішення щодо місії представника України на міжнародному пісенному конкурсі". Тож у Тель-Авіві Україну представлятиме інший виконавець.

Про цьогорічний національний відбір DW поговорила з колишнім першим заступником гендиректора Національної телекомпанії України (НСТУ), виконавчим продюсером "Євробачення-2017" у Києві Олександром Харебіним.

DW: Пане Харебін, ви свого часу займалися організацією пісенного конкурсу "Євробачення" в Україні і добре знаєте цю "кухню". Чому, на вашу думку, цього року національний відбір "Євробачення" виявився настільки скандальним?

НСТУ зараз і останні чотири роки не могла організовувати національний відбір на належному рівні, оскільки на це не було належного фінансування. У 2015 році суспільний мовник передав право на проведення національного відбору телеканалу СТБ. Торік цей контракт подовжили ще на три роки і НСТУ втратила права на організацію цього конкурсу. Тому зараз є питання щодо формату проведення нацвідбору, враховуючи вимоги Європейської мовної спілки та запобіжники для уникнення всіх суспільних скандалів.

Олександр Харебін (крайній праворуч)

Тобто, зараз умови національного українського відбору на "Євробачення" визначає не Національна суспільна телерадіокомпанія України, а приватний телеканал СТБ, керуючись своїми комерційними інтересами і рейтингами?

Згідно з контрактом на проведення нацвідбору, НСТУ віддало всі повноваження з проведення цього конкурсу приватному телеканалу. НСТУ майже не впливає на визначення складу суддів конкурсу та учасників. СТБ одноосібно, чи може за незначним погодженням з НСТУ, визначає учасників конкурсу так і суддів конкурсу. НСТУ у цьому - лише спостерігач і надавач франшизи на бренд "Євробачнення". Невтручання НСТУ у відбір конкурсантів було вимогою СТБ.

Чи дійсно контракт, який запропонувала НСТУ підписати фіналістці, відрізнявся від тих, які були підписані з іншими виконавцями, які представляли Україну на Євробаченні?

Цей контракт абсолютно однаковий для всіх учасників "Євробачення". Всі вимоги про погодження з національним мовником, зокрема сценарію виступу, це релевантно для всіх. Там не було жодних порушень її прав. НСТУ останні роки не фінанасувала поїздку виконавців на конкурс, бо на це не було грошей. Пошук спонсорів - це завжди було проблемою виконавця. Питання візи, хоча вона не потрібна українціям для поїздки в Ізраїль, питання персоналу, який співачка могла взяти з собою на конкурс – це стандартні пункти контракту. Вони коректні. Це ж стосується і передачі прав на пісню, це є вимогою участі в конкурсі. Єдине, чого не було у контракті Європейської мовної спілки, яка висуває вимоги до виконавців на конкурс, так це заборони на гастролі в Росії. Але це запит суспільства на громадянську позицію MARUV. Мені не зрозуміло, чому вона так емоційно відреагувала на це. Можливо, в НСТУ співачці не змогли пояснити коректність цього контракту.

Після цьогорічного скандалу на національному відборі з учасниками конкурсу, на вашу думку, чи варто вимагати від організаторів конкурсу зміни умов участі? Лунають пропозиції окремо прописати заборону гастролей в РФ або навіть про "патріотизм конкурсантів"?

На вимогу Європейської мовної спілки конкурс має бути аполітичний. Але у нас країна п'ять років перебуває у стані війни. Для українців "Євробачення" - це симоволічний майданчик представлення країни. Тому напруга у суспільстві до того, хто представлятиме Україну на "Євробаченні", дуже велика. Організатори національного відбору могли передбачити, що буде запит суспільства на учасника з патріотичною позицією. Бо ж такі питання виникають щороку останнім часом. Але вже після конкурсу дещо дивно виглядали спроби обмежити участь переможниці нацвідбору MARUV через те, що у неї заплановані гастролі в Росії.

Як на вашу думку, НСТУ і Україні загалом, вийти з цієї ситуації?

Я вважаю, що попри все, MARUV мала б поїхати на "Євробачення", бо вона ж перемогла чесно і її українці вибрали. Якщо державні органи, суспільний мовник, організатори конкурсу заздалегідь не змогли сформулювати чітко критерії конкурсу, це питання їхнього професіоналізму. Умови конкурсу треба змінювати, але це вже на наступний рік.

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