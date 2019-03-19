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Ханський палац у Бахчисараї є архітектурною та історичною пам'яткою 16-го століття. Ханський палац був родовою резиденцією правителів Кримського ханства. 2013 році цей архітектурний комплекс внесли до попереднього списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Україна вже готувала документи, аби ця пам'ятка архітектури таки потрапила в основний список, однак цьому завадила анексія Криму. У кінці 2017 року окупаційна влада півострова почала масштабну "реставрацію" Ханського палацу. На думку критиків, внаслідок такої реконструкції ця архітектурна пам'ятка може незворотньо втратити свою історичну автентичність. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.