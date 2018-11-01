Хаменеї: Американські санкції зробили Іран більш незалежним

Нові жорсткі американські санкції проти Ірану, які почнуть діяти з 5 листопада, є ще однією невдалою спробою паралізувати Ісламську республіку, заявив у суботу, 3 листопада, духовний лідер країни аятола Алі Хаменеї. "США намагались робити це 40 років, але всі ці роки Іран був переможцем, а США переможеними", - сказав він, цитує агенція IRNA.

За словами Хаменеї, за останні десятиліття санкції США підштовхнули Іран до самостійного виробництва багатьох товарів, що допомагає країні стати більш незалежною і самодостатньою.

Він також зазначив, що метою Вашингтона є "повернення панування", яке було у США до ісламської революції в Ірані 1979 року. За його словами, міць США слабшає, а будь-якому рішенню американського президента протистоять у світі.

Як повідомлялось, США планують запровадити другий пакет санкцій проти Ірану 5 листопада. Попри ці заходи, Вашингтон дозволить вісьмом країнам тимчасово купувати нафту у Тегерана без ризику санкцій. Як повідомлялося, серед цих винятків немає жодної країни, що входить до Європейського Союзу.

Нагадаємо, що Вашингтон, розширивши санкції проти Ірану, вимагав від держав-союзниць припинити купувати іранську нафту та погрожував санкціями щодо компаній, що співпрацюватимуть з Іраном. На початку травня 2018 року Трамп оголосив про вихід США зі спільної угоди, укладеної 2015 року між Іраном, Сполученими Штатами, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною. Вона передбачала виконання Тегераном кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій.