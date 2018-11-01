 Хаменеї: Американські санкції зробили Іран більш незалежним | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.11.2018

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Новини

Хаменеї: Американські санкції зробили Іран більш незалежним

Американські санкції підштовхнули Іран до розширення власного виробництва та зробили його більш незалежним, заявив духовний лідер країни аятола Алі Хаменеї.

Аятола Алі Хаменеї заявив, що Іран є переможцем, а США - переможеною стороною

Аятола Алі Хаменеї заявив, що Іран є переможцем, а США - переможеною стороною

Нові жорсткі американські санкції проти Ірану, які почнуть діяти з 5 листопада, є ще однією невдалою спробою паралізувати Ісламську республіку, заявив у суботу, 3 листопада, духовний лідер країни аятола Алі Хаменеї. "США намагались робити це 40 років, але всі ці роки Іран був переможцем, а США переможеними", - сказав він, цитує агенція IRNA.

За словами Хаменеї, за останні десятиліття санкції США підштовхнули Іран до самостійного виробництва багатьох товарів, що допомагає країні стати більш незалежною і самодостатньою.

Він також зазначив, що метою Вашингтона є "повернення панування", яке було у США до ісламської революції в Ірані 1979 року. За його словами, міць США слабшає, а будь-якому рішенню американського президента протистоять у світі.

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Вашингтон як виняток дозволить вісьмом країнам тимчасово імпортувати іранську нафту без ризику санкцій. Серед них немає країн Євросоюзу, але, як стверджує Анкара, є Туреччина. (02.11.2018)

Тегеран очікує наступних санкцій з боку Вашингтона, котрі насамперед дошкульно вдарять по нафтовидобувній галузі країни. ЄС прагне якось зарадити, але поки без конкретики. (02.11.2018)

Як повідомлялось, США планують запровадити другий пакет санкцій проти Ірану 5 листопада. Попри ці заходи, Вашингтон дозволить вісьмом країнам тимчасово купувати нафту у Тегерана без ризику санкцій. Як повідомлялося, серед цих винятків немає жодної країни, що входить до Європейського Союзу.

Нагадаємо, що Вашингтон, розширивши санкції проти Ірану, вимагав від держав-союзниць припинити купувати іранську нафту та погрожував санкціями щодо компаній, що співпрацюватимуть з Іраном. На початку травня 2018 року Трамп оголосив про вихід США зі спільної угоди, укладеної 2015 року між Іраном, Сполученими Штатами, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною. Вона передбачала виконання Тегераном кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій.

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