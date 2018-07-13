 ХАМАС у Секторі Гази оголосив про припинення вогню з Ізраїлем | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

ХАМАС у Секторі Гази оголосив про припинення вогню з Ізраїлем

Після нещодавнього загострення ситуації в Секторі Гази представники радикального палестинського воєнізованого руху ХАМАС оголосили про припинення вогню.

Сектор Гази

За даними ізраїльської армії, у суботу в Секторі Гази бойові операції не проводяться

Бойовики радикального палестинського руху ХАМАС оголосили про припинення вогню у Секторі Гази. Про це зранку суботи, 21 липня, заявив речник ХАМАСу, повідомляє інформагенції Reuters. За словами представника радикального руху палестинців, умови перемир'я було узгоджено з ізраїльським урядом, а посередниками між сторонами кофлікту виступили Єгипет та ООН. Натомість в уряді Ізраїлю ще не підтвердили домовленість з палестинцями. Утім, ізраїльські військові повідомили, що наразі операції проти ХАМАСу в Секторі Гази не проводяться. 

Перемир'ю в Секторі Гази передувало масштабне загострення збройного протистояння між палестинцями та ізраїльськими військовими. Напередодні внаслідок сутичок загинуло щонайменше четверо палестинців - троє бойовиків ХАМАСу й один цивільний. Також у п'ятницю загинув один ізраїльський військовий. За даними ізраїльської армії, це була перша загибель військовослужбовця у конфлікті довколо Сектора Гази з 2014 року.

Напередодні ізраїльська армія завдавала артилерійських та ракетно-бомбових ударів по позиціях ХАМАСу в Секторі Гази.

Нагадаємо, 15 липня ХАМАС вже оголошував про припинення вогню з Ізраїлем.

Дивитись відео 01:36
Now live
01:36 хв

Посольство США в Єрусалимі: урочистості на тлі масових сутичок (14.05.2018)

DW.COM

Нові обстріли Сектору Гази Ізраїлем: загинуло четверо палестинців

Ізраїльські війська відповіли авіаударами і артилерійськими обстрілами на вогонь по своїй території з боку Сектора Гази. Загинуло щонайменше четверо осіб. (20.07.2018)  

ХАМАС оголосив про припинення вогню з Ізраїлем

Після найпотужнішого за останні роки удару Ізраїлю по Сектору Гази, ХАМАС оголосив про перемир'я. В ізраїльській армії заявили, що їхні дії будуть залежати від ситуації. (15.07.2018)  

Ізраїль заявив, що відповів на нові атаки з Сектору Гази

Вночі палестинські угруповання в Cекторі Гази атакували Ізраїль ракетами, повідомили військові в Тель-Авіві. Армія Ізраїлю відповіла авіаударами. Напередодні радикальний рух ХАМАС заявив про припинення вогню. (15.07.2018)  

Аудіо й відео до теми

Посольство США в Єрусалимі: урочистості на тлі масових сутичок (14.05.2018)  

Також за темою

Israel Grenze Gazastreifen Wassergrenzzaun

Ізраїль будує морські бар'єри на кордоні з Сектором Гази 27.05.2018

Міністр оборони Ізраїлю заявив про будівництво загороджувальних споруд у морі на кордоні з Сектором Гази. За його словами, трирівневий бар'єр має запобігти потраплянню воєнізованих формувань палестинців до Ізраїлю.

Gazastreifen Demonstrationen & Ausschreitungen

ООН хоче незалежного розслідування подій у Секторі Гази 18.05.2018

За проведення незалежного розслідування обставин кривавих сутичок між палестинцями та ізраїльськими силовиками в Секторі Гази проголосувала більшість членів Ради ООН з прав людини.

UN-Sicherheitsrat

У Радбезі ООН провалилися дві резолюції щодо Ізраїлю і Сектора Гази 02.06.2018

Сполучені Штати закидають іншим членам Ради Безпеки ООН небажання бачити провину ХАМАС і водночас заблокували альтернативний проект резолюції. Радбез не зміг ухвалити рішення щодо конфлікту на Близькому Сході.

Докладно

Літній табір для дітей під Києвом

Літні табори: як убезпечити своїх дітей від різних халеп

На що слід зважати батькам при виборі літнього табору? Ось головні поради.  

Танкер зі скрапленим природним газом у порту нідерландського Роттердама

Чи потрібен Європі американський скраплений газ?

США нав'язують Європі свій газ, виступаючи проти "Північного потоку-2", вважають у Берліні й Москві. Чи так це? 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  