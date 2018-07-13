ХАМАС у Секторі Гази оголосив про припинення вогню з Ізраїлем

Бойовики радикального палестинського руху ХАМАС оголосили про припинення вогню у Секторі Гази. Про це зранку суботи, 21 липня, заявив речник ХАМАСу, повідомляє інформагенції Reuters. За словами представника радикального руху палестинців, умови перемир'я було узгоджено з ізраїльським урядом, а посередниками між сторонами кофлікту виступили Єгипет та ООН. Натомість в уряді Ізраїлю ще не підтвердили домовленість з палестинцями. Утім, ізраїльські військові повідомили, що наразі операції проти ХАМАСу в Секторі Гази не проводяться.

Перемир'ю в Секторі Гази передувало масштабне загострення збройного протистояння між палестинцями та ізраїльськими військовими. Напередодні внаслідок сутичок загинуло щонайменше четверо палестинців - троє бойовиків ХАМАСу й один цивільний. Також у п'ятницю загинув один ізраїльський військовий. За даними ізраїльської армії, це була перша загибель військовослужбовця у конфлікті довколо Сектора Гази з 2014 року.

Напередодні ізраїльська армія завдавала артилерійських та ракетно-бомбових ударів по позиціях ХАМАСу в Секторі Гази.

Нагадаємо, 15 липня ХАМАС вже оголошував про припинення вогню з Ізраїлем.