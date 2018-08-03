 ХАМАС оголосив про перемир′я з Ізраїлем | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.08.2018

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Новини

ХАМАС оголосив про перемир'я з Ізраїлем

Представники радикального палестинського воєнізованого руху ХАМАС після чергового загострення в Секторі Гази оголосили про досягнення перемир'я з Ізраїлем. З боку Ізраїлю інформацію поки не підтвердили.

Удари Ізраїлю у відповідь на обстріли із Сектору Гази

Удари Ізраїлю у відповідь на обстріли із Сектору Гази

Радикальний палестинський рух ХАМАС ввечері у четвер, 9 серпня, оголосив про припинення вогню з Ізраїлем після нового спалаху насильства в районі Сектору Гази. За словами представників руху, домовленості досягнуті за посередництва Єгипту та спецпредставника ООН на Близькому Сході Ніколая Младенова.

Агенція Reuters повідомляє з посиланням на джерело з палестинської сторони, що перемир'я мало набути чинності ввечері 9 серпня. Як зазначив інший неназваний представник палестинської адміністрації агентству, "палестинські групи дотримуватимуться його доти, доки це робитиме й Ізраїль".

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Після нещодавнього загострення ситуації в Секторі Гази представники радикального палестинського воєнізованого руху ХАМАС оголосили про припинення вогню. (21.07.2018)

Протести на кордоні Сектора Гази з Ізраїлем завершилися кривавою бійнею з десятками жертв. Чи свідомо ХАМАС відправив своїх людей на смерть та чи міг би Ізраїль діяти по-іншому? (17.05.2018)

Ізраїль відповів авіаударами на ракетні обстріли з території Сектору Гази. Загинули троє осіб, серед яких вагітна жінка і маленька дівчинка. (09.08.2018)

Заснування Ізраїлю 70 років тому мало драматичні наслідки для арабів у цьому регіоні. Сотні тисяч з них вимушені були покинути домівки після безрезультатного опору проти прибуття європейських євреїв. (15.05.2018)

В Ізраїлі поки не підтвердили інформацію про перемир'я, а один із чиновників на умовах анонімності навіть спростував інформацію про досягнення домовленості. Утім, ізраїльські урядовці рідко публічно визнають будь-які домовленості з ХАМАСом, оскільки вважають угруповання терористичною організацією.

Як повідомлялося раніше, 8 серпня, палестинські бойовики випустили з території Сектору Гази близько 180 ракет по ізраїльській території. Із цих ракет 25 були перехоплені, решта впали переважно у безлюдних місцях.  Легкі поранення отримали троє ізраїльтян. Речник ізраїльської армії поклав відповідальність за ракетні обстріли на ХАМАС.

У відповідь Ізраїль завдав десятки авіаударів по позиціях ХАМАСу. Внаслідок авіаударів загинула вагітна жінка та її донька, а також один з представників ХАМАС. До тридцяти людей зазнали поранень.

Нагадаємо, 30 березня на кордоні Ізраїлю та Сектору Гази розпочалися щотижневі акції протесту палестинців. Протестувальники вимагають повернути їм території, втрачені внаслідок створення держави Ізраїль і зняти блокаду Сектору Гази, запроваджену 11 років тому. Від початку протестів, внаслідок вогню з боку ізраїльської армії були вбиті щонайменше 160 палестинців. Також від вогнепального поранення загинув один ізраїльський солдат.

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