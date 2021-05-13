 Хакери DarkSide отримали від своїх жертв мінімум 90 мільйонів доларів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.05.2021

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Новини

Хакери DarkSide отримали від своїх жертв мінімум 90 мільйонів доларів

Кіберзлочинці отримували викуп в біткоінах, середній платіж становив 1,9 мільйона, з'ясували аналітики Elliptic. Хакери DarkSide атакували оператора мережі трубопроводів Colonial.

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Хакерське угруповання DarkSide, яке США підозрюють в атаці на трубопровід Colonial Pipeline, отримала від декількох жертв щонайменше 90 мільйонів доларів у криптовалюті. Про це у вівторок, 18 травня, повідомляє аналітична компанія Elliptic з Лондона.Кібератака у США: хакери DarkSide втратили доступ до своїх же серверів

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Аналітики з'ясували, який біткоін-гаманець кіберзлочинці використовували для отримання викупів. З жовтня 2020 року туди надійшли виплати з 47 інших гаманців. Середня сума платежу становила 1,9 мільйона доларів, зазначили в Elliptic. Пік надходжень - понад 20 мільйонів - був зафіксований в лютому.

Кібератака у США викликала перебої з поставками палива

Один з найбільших операторів прокачування нафтопродуктів в США Colonial в травні на кілька днів припиняв транспортування пального своїми трубопроводами через кібератаки. У кількох штатах на східному узбережжі виникли перебої з поставками палива через зупинку найбільшого трубопровода Colonial Pipeline.

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Хакери використовували шкідливі програми, шифрувальні дані в комп'ютерах, і вимагали викуп за розшифровку. Представники Colonial не назвали запитану суму і не відповіли, чи були виплачені гроші. За даними агентства Bloomberg, оператор трубопроводу заплатив зловмисникам близько 5 мільйонів доларів.

Президент США Джозеф Байден заявив, що хакери, ймовірно, живуть в Росії. Але російська влада не пов'язана з нападом, вважає глава Білого дому.

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