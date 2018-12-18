 Хакери отримали доступ до дипломатичної мережі ЄС - NYT | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.12.2018

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Новини

Хакери отримали доступ до дипломатичної мережі ЄС - NYT

Понад тисяча електронних листів потрапили в інтернет після того, як хакери отримали доступ до дипломатичної мережі ЄС, пише New York Times. В одному з листів йдеться про "успішну" зустріч Трампа і Путіна.

Хакери отримали доступ до листування європейських дипломатів

Хакери, як повідомляє американське видання New York Times, кілька років мали доступ до дипломатичної мережі представників Європейського Союзу. Як зазначається у матеріалі, опублікованому в середу, 19 грудня, понад тисячу електронних листів було скопійовано та викладено на інтернет-сторінку з відкритим доступом.

Там ці документи знайшла та надала виданню каліфорнійська фірма з кібербезпеки Area1, яка виходить з того, що хакери нібито працювали на китайський уряд. Доступ до мережі хакери отримали, за словами директора Area1, за допомогою фішингового листа на адресу дипломатів з Кіпру.

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Рада ЄС на запит агенції dpa у середу заявила, що "обізнана із закидами у зв'язку з можливим витоком конфіденційної інформації і вивчає це питання". Також у Раді ЄС наголосили, що дуже серйозно ставляться до питань безпеки ІТ-систем. 

Про що йдеться в документах

Згідно з повідомленням New York Times, у викрадених хакерами документах ідеться, зокрема, про дискусію між дипломатами ЄС та китайським президентом Сі Цзиньпіном, який називає випади президента США Дональда Трампа у бік Пекіна "боксом без правил". В іншому ж документі європейські дипломати описують зустріч Трампа з російським президентом Володимиром Путіним у Гельсінки як "успішну (щонайменше для Путіна)". В інших документах ідеться про переговори з представниками Саудівської Аравії, Ізраїлю та інших країн.

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