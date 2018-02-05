Хакери зламали поштові сервіси Microsoft

Невідомі хакери отримали несанкціонований доступ до облікових записів користувачів, що використовують поштові служби концерну Microsoft. Про це в суботу, 13 квітня, повідомило інтернет-видання TechCrunch. За його інформацією, витік даних торкнувся користувачів сервісів @msn.com та @hotmail.com. Портал технічних новин The Verge уточнює, що кібератака торкнулася також користувачів поштової програми Outlook. Покі невідомо, скільки саме користувачів постраждало внаслідок хакерської атаки.

В Microsoft повідомили, що вже вирішили проблему зламу. "Ми вирішили цю проблему, яка зачепила обмежену кількість облікових записів споживачів, відключивши зламані облікові дані і заблокувавши доступ зловмисників", - цитує TechCrunch лист команди Microsoft із захисту інформації.

Хакери не мали можливості читати вміст електронних листів користувачів, але вони отримали доступ до такої інформації, як електронні адреси, заголовки листів і назви папок, які зберігали листи. Передбачається, що хакери не отримали доступ до логінів та паролів користувачів. Попри це Microsoft рекомендує усім користувачів, які стали жертвою атаки, змінити свої паролі.

Кібератака відбулася в період з 1 січня по 28 березня, хакери проникли в систему, зламавши облікові дані агента служби підтримки клієнтів. Користувачам слід бути особливо уважними у зв'язку з підвищеною загрозою фішингових атак, попереджає Microsoft.

Раніше, в лютому, компанія Microsoft повідомила про серію кібератак в Європі, об'єктами яких стали 104 акаунти співробітників Німецького товариства зовнішньої політики, європейських філій Інституту Аспена і Німецького фонду Маршалла США.