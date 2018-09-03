Хакери викрали персональні дані близько 400 тисяч клієнтів авіакомпанії British Airways

Унаслідок недоліків системи захисту хакерам вдалося зламати бази даних авіакомпанії British Airways та викрасти банківську інформацію про майже 400 тисяч клієнтів авіаперевізника.
Хакери зуміли заволодіти банківськими та платіжними даними близько 400 тисяч клієнтів British Airways
Бази даних британської авіаційної компанії British Airways стали об'єктом атаки хакерів. Про це в п'ятницю, 7 вересня, повідомили в материнській компанії British Airways, International Airlines Group, передає агенція новин Reuters.
Згідно з наявною на даний момент інформацією, кіберзлочинцям вдалося викрасти особисті дані та дані щодо платіжних карток близько 380 тисяч клієнтів авіаперевізника, повідомляє агенція новин AFP. Викрадена інформація стосувалися платежів, здійснених з 21 серпня по 5 вересня цього року через сайт компанії або спеціальний мобільний додаток, зазначається в повідомленні. British Airways зв'язалася з постраждалими клієнтами та повідомила про витік даних.
У Airlines Group запевняють, що викрадені дані стосуються виключно інформації за безготівковими розрахунками й не містять паспортних даних клієнтів та деталей щодо їхніх рейсів.
На даний момент недоліки в системі захисту усунуто й сайт функціонує без перебоїв. Про скоєну хакерську атаку компанія вже поінформувала поліцію, передає агенція новин dpa.
Без наведення жодних доказів Дональд Трамп заявив, що пошта Гілларі Клінтон була заламана у 2016 році китайськими хакерами. Пекін заперечує. (29.08.2018)
Російські хакери з угруповання Fancy Bear намагалися зламати листування наближених до Константинопольського патріарха Варфоломія, який розглядає можливість надати Українській православній церкві томос. (27.08.2018)