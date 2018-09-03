 Хакери викрали персональні дані близько 400 тисяч клієнтів авіакомпанії British Airways | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Хакери викрали персональні дані близько 400 тисяч клієнтів авіакомпанії British Airways

Унаслідок недоліків системи захисту хакерам вдалося зламати бази даних авіакомпанії British Airways та викрасти банківську інформацію про майже 400 тисяч клієнтів авіаперевізника.

Хакерська атака, Хакери зуміли заволодіти банківськими та платіжними даними близько 400 тисяч клієнтів British Airways

Хакери зуміли заволодіти банківськими та платіжними даними близько 400 тисяч клієнтів British Airways

Бази даних британської авіаційної компанії British Airways стали об'єктом атаки хакерів. Про це в п'ятницю, 7 вересня, повідомили в материнській компанії British Airways, International Airlines Group, передає агенція новин Reuters.

Згідно з наявною на даний момент інформацією, кіберзлочинцям вдалося викрасти особисті дані та дані щодо платіжних карток близько 380 тисяч клієнтів авіаперевізника, повідомляє агенція новин AFP. Викрадена інформація стосувалися платежів, здійснених з 21 серпня по 5 вересня цього року через сайт компанії або спеціальний мобільний додаток, зазначається в повідомленні. British Airways зв'язалася з постраждалими клієнтами та повідомила про витік даних.

У Airlines Group запевняють, що викрадені дані стосуються виключно інформації за безготівковими розрахунками й не містять паспортних даних клієнтів та деталей щодо їхніх рейсів.

На даний момент недоліки в системі захисту усунуто й сайт функціонує без перебоїв. Про скоєну хакерську атаку компанія вже поінформувала поліцію, передає агенція новин dpa.

Дивитись відео 02:28
Now live
02:28 хв

Російські хакери господарювали на сервері уряду ФРН? (02.03.2018)

DW.COM

Трамп звинуватив Китай у зламі пошти Клінтон

Без наведення жодних доказів Дональд Трамп заявив, що пошта Гілларі Клінтон була заламана у 2016 році китайськими хакерами. Пекін заперечує. (29.08.2018)  

AP: Російські хакери атакували Константинопольську церкву на тлі дискусії про томос

Російські хакери з угруповання Fancy Bear намагалися зламати листування наближених до Константинопольського патріарха Варфоломія, який розглядає можливість надати Українській православній церкві томос. (27.08.2018)  

Уряд Німеччини вирішив створити агенції з інновацій і з кібербезпеки

Агенція з інновацій Німеччини буде займатися втіленням розробок у проектах та товарах, наприклад, у сфері штучного інтелекту. Інша агенція зосередиться на дослідженнях та інноваціях у кібербезпеці. (29.08.2018)  

Аудіо й відео до теми

Російські хакери господарювали на сервері уряду ФРН? (02.03.2018)  

Також за темою

Symbolfoto Big Data

Хакери зламали новий сайт міненерговугілля України 24.04.2018

Новий сайт міністерства енергетики та вугільної промисловості України зламали і зашифрували хакери, за відновлення вимагають гроші.

Symbolbild Cyberkriminalität

Російські хакери "у гостях" в німецького уряду (відео) 02.03.2018

Кіберзлочинці, ймовірно, з Росії, отримали доступ до особливо захищеного серверу уряду Німеччини. Як експерти оцінюють обсяги витоку даних?

Datenschutz Symbolbild

Жертвами кіберзлочинців стали понад 40 відсотків інтернет-користувачів у ФРН 05.02.2018

У тій чи іншій мірі від протизаконних дій кіберзлочинців постраждало не менше 41 відсотка німецьких користувачів інтернету. Про це свідчать результати спеціального опитування.

Реклама

Докладно

Symbolbild Russland UK | Diplomatisches Tauziehen (picture-alliance/PA Wire/A. Matthews)

Чи очікувати санкцій ЄС проти РФ через справу Скрипаля

У ЄС і НАТО солідарні з Лондоном, але поки лише на словах. 

Blablacar у небі: чартер за ціною автобуса

Літак-попутка: як працює Blablacar у небі (відео)

Спільно користуватися можна не лише автомобілями, одягом чи книжками, а й... літаками. Дивіться, як це працює. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  