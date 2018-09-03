Хакери викрали персональні дані близько 400 тисяч клієнтів авіакомпанії British Airways

Бази даних британської авіаційної компанії British Airways стали об'єктом атаки хакерів. Про це в п'ятницю, 7 вересня, повідомили в материнській компанії British Airways, International Airlines Group, передає агенція новин Reuters.

Згідно з наявною на даний момент інформацією, кіберзлочинцям вдалося викрасти особисті дані та дані щодо платіжних карток близько 380 тисяч клієнтів авіаперевізника, повідомляє агенція новин AFP. Викрадена інформація стосувалися платежів, здійснених з 21 серпня по 5 вересня цього року через сайт компанії або спеціальний мобільний додаток, зазначається в повідомленні. British Airways зв'язалася з постраждалими клієнтами та повідомила про витік даних.

У Airlines Group запевняють, що викрадені дані стосуються виключно інформації за безготівковими розрахунками й не містять паспортних даних клієнтів та деталей щодо їхніх рейсів.

На даний момент недоліки в системі захисту усунуто й сайт функціонує без перебоїв. Про скоєну хакерську атаку компанія вже поінформувала поліцію, передає агенція новин dpa.