Хакери атакували політиків і відомих людей ФРН - у тому числі Меркель і Штайнмаєра

Депутати Бундестагу, члени провідних партій, телевізійні ведучі, журналісти та музиканти стали мішенню хакерської атаки, що призвела до масштабного витоку персональної інформації, за попередніми оцінками, найбільшого у Німеччині. Про це повідомила у п'ятницю, 4 січня, німецька громадсько-правова медіакомпанія RBB. Інформацію, в тому числі приватного характеру, оприлюднили у мережі інтернет. Хто стоїть за витоком даних, наразі невідомо.

У свою чергу, видання Bild повідомило, що витік інформації торкнувся ключових партій Німеччини: Християнсько-демократичного союзу (ХДС), Християнсько-соціального Союзу (ХСС), Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), партії Зелених, Вільної демократичної партії (ВДП), Лівої партії Німеччини. Зокрема, були оприлюднені особисті дані 405 депутатів ландтагів, Бундестагу та Європарламенту - представників ХДС (ХСС). Також від витоку постраждали 294 політики з СДПН, 105 представників "Зелених", 82 з Лівої партії та ще 28 депутатів з Вільної демократичної партії (ВДП). Водночас Bild звертає увагу, що дані правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) ще не були викладені в мережу.

Серед відомих політиків, які, ймовірно, стали жертвами хакерської атаки - канцлерка ФРН Анґела Меркель, федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) та екс-голова Соціал-демократичної партії (СДПН) Зіґмар Ґабріель (Sigmar Gabriel).

Також хакери отримали доступ до даних відомих телеведучих, журналістів, співаків музичних гуртів та діячів культури ФРН, пише Bild. Так, щонайменше 33 журналісти німецької телекомпанії ARD стали жертвами кібератаки, серед них відомий своїми викриттями про допінг у російському спорті журналіст Гайо Зеппельт (Hajo Seppelt).

Федеральне відомство з охорони конституції (BfV) проводить розслідування кібератак.