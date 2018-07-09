 ФІФА оштрафувала Огнєна Вукоєвича за українські гасла | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

ФІФА оштрафувала Огнєна Вукоєвича за українські гасла

За заяви, що перемога збірної Хорватії над збірною Росії стала "перемогою для України", хорватському тренеру Огнєну Вукоєвичу треба заплатити 15 тисяч швейцарських франків штрафу, постановив дисциплінарний комітет ФІФА.

Футбол

Вукоєвич (другий ліворуч) під час тренувань хорватської збірної на ЧС-2018

Дисциплінарний комітет ФІФА оштрафував помічника тренера збірної Хорватії Огнєна Вукоєвича за розміщення в інтернеті відео зі скандальною заявою. Сума стягнення - 15 тисяч швейцарських франків. Відповідне рішення дисциплінарний комітет ФІФА ухвалив увечері понеділка, 8 липня, про що повідомила прес-служба ФІФА.

DW.COM

ФІФА оголосила попередження гравцю збірної Хорватії Домагою Віді за слова "Слава Україні!" у відео після матчу з Росією. Утім, організація не стала дискваліфіковувати чи штрафувати футболіста. (08.07.2018)

Глава Федерації футболу України Андрій Павелко пояснив ФІФА і УЄФА, що "Слава Україні!" не є дискримінаційним вигуком. (09.07.2018)

Йдеться про оприлюднене Вукоєвичем відео після матчу збірної Хорватії та Росії, де перемогли хорвати. Тоді колишній гравець київського "Динамо" Вукоєвич заявив, що перемога хорватської збірної над росіянами стала також "перемогою для київського "Динамо" і для України". Крім грошового стягнення, Вукоєвич також отримав попередження за "неспортивну поведінку".

У своєму рішенні дисциплінарний комітет ФІФА врахував той факт, що сам Вукоєвич і Федерація футболу Хорватії своєчасно вибачилися за інцидент, а Федерація футболу Хорватії вже звільнила Вукоєвича з команди тренерів збірної.

Нагадаємо, що раніше ФІФА оголосила попередження без грошового штрафу хорватському захиснику Домагою Віді, який в цьому ж відео вигукнув: "Слава Україні!". 

Дивитись відео 00:33
Now live
00:33 хв

Хорватських футболістів покарали за "Слава Україні!" (09.07.2018)

Аудіо й відео до теми

Хорватських футболістів покарали за "Слава Україні!" (09.07.2018)  

Також за темою

Хорватських футболістів покарали за "Слава Україні!" (09.07.2018) 09.07.2018

Огнєн Вукоєвич звільнений з посади помічника тренера хорватської збірної. Так Федерація футболу Хорватії покарала футболіста за ролик, в якому він присвятив перемогу хорватів над російською збірною Україні.

WM 2018 Training Kroatische Nationalmannschaft

Хорватія звільнила Вукоєвича з команди тренерів за українське гасло 09.07.2018

Футбольна федерація Хорватії також перепросила перед російською громадськістю за відео з гаслом "Слава Україні!"

Dieselpreis fällt unter 1 EURO

Федерація футболу України заступилася за хорватів Віду та Вукоєвича 09.07.2018

Глава Федерації футболу України Андрій Павелко пояснив ФІФА і УЄФА, що "Слава Україні!" не є дискримінаційним вигуком.

Докладно

Маневри НАТО

"Чотири по 30"

Чи зможе НАТО підвищити свою боєготовність в Європі? 

Parteienfinanzierung Symbolbild (picture-alliance/dpa/P. Seeger)

Іран планує зняти 300 мільйонів євро готівкою в Німеччині

Німецька влада збирається перевірити заплановану операцію Ірану на відповідність законам. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  