ФІФА оштрафувала Огнєна Вукоєвича за українські гасла

Дисциплінарний комітет ФІФА оштрафував помічника тренера збірної Хорватії Огнєна Вукоєвича за розміщення в інтернеті відео зі скандальною заявою. Сума стягнення - 15 тисяч швейцарських франків. Відповідне рішення дисциплінарний комітет ФІФА ухвалив увечері понеділка, 8 липня, про що повідомила прес-служба ФІФА.

Йдеться про оприлюднене Вукоєвичем відео після матчу збірної Хорватії та Росії, де перемогли хорвати. Тоді колишній гравець київського "Динамо" Вукоєвич заявив, що перемога хорватської збірної над росіянами стала також "перемогою для київського "Динамо" і для України". Крім грошового стягнення, Вукоєвич також отримав попередження за "неспортивну поведінку".

У своєму рішенні дисциплінарний комітет ФІФА врахував той факт, що сам Вукоєвич і Федерація футболу Хорватії своєчасно вибачилися за інцидент, а Федерація футболу Хорватії вже звільнила Вукоєвича з команди тренерів збірної.

Нагадаємо, що раніше ФІФА оголосила попередження без грошового штрафу хорватському захиснику Домагою Віді, який в цьому ж відео вигукнув: "Слава Україні!".