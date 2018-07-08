ФІФА оголосила попередження хорвату Домагою Віді за українське гасло

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) у неділю, 8 липня, попередила захисника збірної Хорватії, колишнього гравця київського "Динамо" Домагоя Віду через слова у відео, записаному напередодні після перемоги хорватів над росіянами у чвертьфінальному матчі Чемпіонату світу в Росії.

"Ми можемо підтвердити, що дисциплінарна комісія ФІФА оголосила попередження гравцю Домагою Віді через його заяву у відео після матчу Чемпіонату світу 2018 року між Росією та Хорватією", - йдеться у заяві ФІФА, яку цитує агентство AP. Попередження означає, що у разі повторного такого порушення Віді загрожують суворіші санкції, як-от штраф чи дискваліфікація. Раніше у ФІФА заявляли про початок розслідування стосовно Віди та необхідність оцінити всю інформацію.

У короткому відеоролику Віда знявся разом з колишнім футболістом "Динамо" та збірної Хорватії Огнєном Вукоєвичем. На відео Віда вигукує гасло "Слава Україні", а Вукоєвич каже, що "ця перемога - за "Динамо" і за Україну". Відео спричинило шквал критики в Росії та заклики до ФІФА покарати захисника збірної Хорватії, який у вчорашньому матчі забив один із м'ячів у ворота росіян, а також реалізував післяматчевий пенальті.

ФІФА намагається карати за будь-які політичні прояви на полі та трибунах. Зокрема, на цьому чемпіонаті гравців збірної Швейцарії албанського походження Граніта Джаку і Джердана Шачірі оштрафували за святкування забитих голів у ворота Сербії на 10 тисяч швейцарських франків кожного. Футболісти схрещували руки, зображаючи двоголового орла з герба Албанії. Цей символ використовують і косовські албанці. Сербія, яка не визнає незалежності Косова, вважає цей жест політичним.

Існували побоювання, що ФІФА може оштрафувати Віду або ж навіть дискваліфікувати його на півфінальний матч із англійцями. Сам футболіст згодом в інтерв'ю сайту sports.ru зазначив, що у цьому відео немає "жодної політики" і це радше просто "жарт". Мовляв, у нього в Києві залишилося багато друзів. У іншому інтерв'ю футболіст запевнив, що "любить і росіян, і українців".