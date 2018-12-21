 Фінську авіакомпанію Finnair визнали найбезпечнішим авіаперевізником світу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.01.2019

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Новини

Фінську авіакомпанію Finnair визнали найбезпечнішим авіаперевізником світу

Останні місця в рейтингу безпеки серед 100 найбільших авіакомпаній світу посіли перевізники з Росії, Ефіопії та Індонезії.

Finnair

Фінська компанія Finnair визнана найбезпечнішим авіаперевізником світу у 2018 році. Це випливає зі звіту гамбурзького Центру досліджень авіакатастроф (JACDEC), оприлюдненого в четвер, 3 січня. JACDEC щороку публікує рейтинг безпеки пасажирських авіаперевізників. До рейтингу входять 100 найбільших авіакомпаній світу.

Друге місце у 2018 році посіла авіакомпанія Scoot (Сінгапур), третє - Norwegian Air Shuttle (Норвегія). Компанія-переможець 2017 року - Emirates - опинилася на четвертій позиції. П'яте місце посіла іспанська Air Europa, передає інформагенція dpa. Німецька Lufthansa опинилася на 21-му місці.

Останні місця в рейтингу безпеки авіаперевезень посіли перевізники з Росії, Ефіопії та Індонезії.

Літаємо вчетверо безпечніше, ніж 25 років тому

Упродовж останніх 25 років рівень безпеки авіаперевезень зріс у чотири рази, зазначають у JACDEC із посиланням на статистику. "Стовідсоткової безпеки ніколи не буде, але з огляду на чотири мільярди пасажирів щороку літак є одним із найбезпечніших видів транспорту", - цитує dpa експерта Центру дослідження авіакатастроф Яна-Арведа Ріхтера (Jan-Arwed Richter).

Загалом у 2018 році внаслідок аварій літаків загинули 562 людини. У 2017 році було 40 жертв.

За даними JACDEC, найбільш ризикований етап польотів - приземлення (35,6 відсотків аварій). Ще 14 відсотків аварій  припадають на етап злету літаків.

Рейтинги JACDEC базуються на статистиці аварій авіакомпаній за останні 30 років, специфіці країн, в яких вони працюють, особливостях маршрутів та інших факторах.

Рейтинг від AirlineRatings

У той же день веб-сайт AirlineRatings.com оприлюднив власний рейтинг топ-20 найбезпечніших авіаліній світу. За версією цього сайту, найбезпечнішими є австралійський перевізник Qantas.

До кращих у рейтингу AirlineRatings.com також потрапили Finnair, Emirates, німецька Lufthansa, Austrian Airlines, British Airways та інші.

Лоукост WizzAir назвали одним із топ-10 найбезпечніших бюджетних авіаперевізників світу.

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  • Лікати авіакомпанії Qantas

    Логотипи авіакомпаній: кольорові, вражаючі та функціональні

    Кенгуру - символ, який важко з чимось сплутати (Qantas)

    На хвості літака австралійської національної авіакомпанії Qantas красується стилізований кенгуру. Він свідчить про те, що ця авіамашина прилетіла з Австралії. Лише там на Землі мешкає ця симпатична тварина, яка у 60-х роках стала зіркою телесеріалу, а згодом і національним символом держави.

  • Логотип авіакомпанії KLM

    Логотипи авіакомпаній: кольорові, вражаючі та функціональні

    Корона (KLM)

    На відміну від австралійців, логотип "Королівських Нідерландських Авіаліній" є менш грайливим - на ньому зображена стилізована корона. Утім, для необізнаних країна походження авіакомпанії з цього логотипу не є очевидною. Хіба що знавці нідерландської знають, що абревіатура "KLM", зображена під короною, розшифровується як "Koninklijke Luchtvaart Maatschappij".

  • Літак авіакомпанії Gambia Bird

    Логотипи авіакомпаній: кольорові, вражаючі та функціональні

    Птах як символ країни (Gambia Bird)

    Ця країна Західної Африки є справжнім раєм для любителів птахів. У невеликій республіці налічується понад 500 видів птахів. Туристам навіть не доводиться залишати свій готель, щоб помилуватися різноманіттям птаства. Авіакомпанія Gambia Bird у 2012 році під час заснування обрала собі логотип, який символізує птаха. На жаль, польоти авіакомпанії припинилися у 2014 році.

  • Літак Alaska Airlines

    Логотипи авіакомпаній: кольорові, вражаючі та функціональні

    Портрет ескімоса (Alaska Airlines)

    Авіакомпанія Alaska Airlines з Сієтла обрала своїм логотипом зображення обличчя ескімоса - корінного жителя Аляски. Цей перевізник відомий своїм інноваційним підходом до ведення бізнесу. Alaska Airlines була однією з перших компаній, що почала продавати квитки в Інтернеті. Також ці авіалінії були піонерами Інтернет-реєстрації на рейс та у запровадженні автоматів з продажу.

  • Літак Iran Air

    Логотипи авіакомпаній: кольорові, вражаючі та функціональні

    Міфічний птах щастя (Iran Air)

    Державна іранська авіакомпанія базується в аеропорту Тегерана імені Імама Хомейні. Торговельне ембарго та політичні суперечки перешкоджали модернізації флоту компанії у період між 1980 і 2016 роками. Можна припустити, що логотип Iran Air допоміг їй вижити у ці складні часи: птах "Хумай" у перській міфології приносить щастя і радість.

  • Літак Air Tanzania

    Логотипи авіакомпаній: кольорові, вражаючі та функціональні

    Привітний жираф (Air Tanzania)

    Авіакомпанія із найбільшого міста Танзанії Дар-ес-Салама переживала важкі часи. Власники компанії часто змінювались, іноді вона змушена була припиняти свої польоти. Ця африканська країна пропонує складні умови для успішного бізнесу. Але це аж іяк не асоціюється з логотипом авіакомпанії - жирафом. Він виглядає так привітно, що просто не можна не втриматись від польоту навколо Кіліманджаро.

  • Літак Lufthansa

    Логотипи авіакомпаній: кольорові, вражаючі та функціональні

    Журавель, що злітає (Lufthansa)

    З 1918 року журавель є символом Lufthansa. Німецька авіакомпанія обрала зображення цього великого птаха для свого логотипу, який милує око під час польоту. Однак через свою ненажерливість журавель також може бути й шкідником. Традиційна німецька компанія зараз змінює свій дизайн: він тепер стане біло-синім, включаючи логотип з журавлем, який раніше був жовто-синім.

    Автор: Михайло Малий


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Найбезпечніші авіалінії світу (06.01.2017)

DW.COM

2012-й рік став найнадійнішим в історії авіаперевезень

Вирушати в подорож літаком ще ніколи не було так безпечно, як торік. Принаймні так вважають експерти німецького Центру дослідження авіакатастроф (JACDEC). Вони склали рейтинг безпеки найбільших авіакомпаній світу. (08.01.2013)  

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Дивовижний порятунок: у катастрофі літака в Індонезії вижив 12-річний хлопець

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Логотипи авіакомпаній: кольорові, вражаючі та функціональні

Вони є брендами кожної з авіакомпаній. Їхнє завдання: показати, якою є компанія і звідки вона походить. При цьому багато авіаперевізників використовують у своїх логотипах зображення тварин. (13.02.2018)  

Аудіо й відео до теми

Найбезпечніші авіалінії світу (06.01.2017)  

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