Фінський уряд йде у відставку

Прем’єр-міністр Фінляндії Юха Сіпіля у п'ятницю, 8 березня подав прохання про відставку. Очільник фінського уряду також звернувся до президента країни президент Саулі Нііністе з проханням відправити у відставку кабінет міністрів, інформує агенція "Інтерфакс". "Відставка була моїм рішенням, яке підтримали члени уряду", - зазначив Сіпіля на прес-конференції.

Причиною відставки уряду став провал реформи в сфері охорони здоров'я та соціального забезпечення. Саме здійснення реформи прем’єр-міністр Фінляндії неодноразово називав найважливішим і найбільшим проектом свого уряду.

Ця реформа довгий час обговорювалася як у парламенті, так і в уряді. Однак парламентська конституційна комісія відмовилась схвалити ряд нових законодавчих положень, що стосуються місцевого самоврядування. А оскільки вони тісно пов'язані з реформою охорони здоров'я і системи соціального забезпечення, то не отримала схвалення і реформа.

Юха Сіпіля висловив надію, що новий уряд буде сформовано до початку головування Фінляндії в ЄС у липні цього року. Водночас чинний кабінет міністрів тимчасово працюватиме до виборів у парламент Фінляндії, призначених на 14 квітня.