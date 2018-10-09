Фінський суд виніс вирок у справі прокремлівських тролів

Суд в Гельсінкі засудив до 22 місяців в'язниці засновника і головного редактора прокремлівського сайту MV-Lehti Іллю Яніцкіна. Про це в четвер, 18 жовтня, повідомила фінська громадська телерадіокомпанія Yleisradio. Яніцкін визнаний винним у 16 пунктах, серед яких - дифамація, образи щодо етнічної групи, порушення авторських прав.

Позов подала кореспондентка Yleisradio Джессікка Аро, яка є ініціаторкою кампанії з бойкоту організацій, що розміщували свою рекламу на прокремлівському сайті, та стала об'єктом онлайн-цькування. Другим позивачем була людина, що опікується пов'язаними з біженцями питаннями.

Журналістка звинуватила поширювачівкремлівської пропаганди в Фінляндії в переслідуванні, дифамації з обставинами, які обтяжують покарання, і підбурюванні до дифамації.

З 2014 року Аро вивчає поширення в Фінляндії проросійської пропаганди через соціальні мережі. В рамках дослідження журналістка поспілкувалася зі співробітниками "фабрики тролів" в Санкт-Петербурзі. Після цього її почали систематично переслідувати в соцмережах і погрожувати їй.

Ще один обвинувачуваний у справі прокремлівських тролів Йохан Бекман, який називає себе "представником донецького сепаратистського руху", засуджений до одного року умовно. Суд зобов'язав Яніцкіна, Бекмана і ще одну людину виплатити постраждалим компенсацію в розмірі 136 тисяч євро.