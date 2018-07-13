 Фінляндія посилює заходи безпеки через Трампа і Путіна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.07.2018

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Новини

Фінляндія посилює заходи безпеки через Трампа і Путіна

Перед самітом лідерів РФ і США відновлюється тимчасовий контроль на кордонах Фінляндії з іншими країнами ЄС. Вносяться корективи у рух морського транспорту.

Президентський палац у Гельсінкі

Президентський палац у Гельсінкі

Фінляндія відновлює тимчасовий контроль на своїх кордонах з іншими країнами ЄС для забезпечення заходів безпеки на час зустрічі президентів Росії та США Володимира Путіна і Дональда Трампа 16 липня. Про це у п'ятницю, 13 липня, повідомили в прес-службі уряду Фінляндії.

Новий режим на кордоні почав діяти вдень у п'ятницю, а завершиться опівдні вівторка, 17 липня.

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Лідери Великобританії та США узгодили принципи, на яких має базуватись діалог з Росією. 16 липня Дональд Трамп зустрінеться з Володимиром Путіним. (13.07.2018)

За словами Петра Порошенка, він "повністю задоволений" зустріччю з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО в Брюсселі. (12.07.2018)

Фінська влада уточнює, що перевірки на кордонах здійснюватимуться вибірково. При цьому враховуватимуться оцінки загроз і ризиків, надані органами внутрішньої безпеки. Заходи контролю підвищать, зокрема, в міжнародному аеропорту Гельсінкі, а також в портах столиці та міста Турку на південному заході Фінляндії.

Скасовані рейси поромів до Гельсінкі

Крім того, як повідомили в мерії Гельсінкі, підходи до ринкової площі біля президентського палацу 16 липня будуть перекриті. Рейси поромів і туристичних катерів, які вирушають від неї, скасовані. За даними газети Helsingin Sanomat, заходи безпеки посилені і біля президентської резиденції на березі Фінської затоки.

Поки офіційної інформації про точне місце зустрічі Трампа і Путіна в Гельсінкі немає.

"Ми говоритимемо про Україну, ми говоритимемо про Сирію, ми говоритимемо про вибори", - сказав наприкінці червня президент США після того, яка стало відомо про планування його зустрічі з кремлівським лідером. Володимиром Путіним.

Володимир Путін (л) та Дональд Трамп зустрінуться у Гельсінкі

Володимир Путін (л) та Дональд Трамп зустрінуться у Гельсінкі

Чому Гельсінкі?

Як відомо, президенти США та Росії Дональд Трамп та Володимир Путін зустрінуться 16 липня у столиці Фінляндії

У минулому Гельсінкі неодноразово ставав місцем зустрічі радянського, а згодом - російського, та американського керівництва. У ранні 1970-і роки у столиці Фінляндії відбувалась Конференція з безпеки та співробітництва в Європі, яка завершилася підписанням Гельсінського заключного акту. Серед підписантів документа був генеральний секретар ЦК КПРС Леонід Брежнєв та президент США Джеральд Форд.

У 1990 році у Гельсінкі відбувалася зустріч між радянським лідером Михайлом Горбачовим та президентом США Джорджом Бушем-старшим. У 1997 році у цьому ж місті зустрічались президент РФ Борис Єльцин на його американський колега Білл Клінтон. 

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