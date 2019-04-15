 Фінляндія оголосила кліматичну політику пріоритетом головування в ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.06.2019

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Новини

Фінляндія оголосила кліматичну політику пріоритетом головування в ЄС

Фінляндія головуватиме в Євросоюзі з 1 липня. Пріоритетом свого головування уряд країни вважає вирішення глобальних питань кліматичної політики.

Фінляндія оголосила пріоритет головування в ЄС

DW.COM

Завдяки теплій та сонячній погоді Німеччині вдалося 2018 року скоротити на 4,2 відсотка обсяги викидів парникових газів. (02.04.2019)

Це перше головування Румунії після вступу до ЄС у 2007 році. У Брюсселі вважають, що Бухарест не готовий очолити держави блоку. (01.01.2019)

Пріорітетом Фінляндії під час головування в Європейському Союзі стануть питання кліматичної політики. Як заявив у середу, 26 червня, фінський прем'єр-міністр Антті Рінне, головним завданням, яке вирішуватиме Фінляндія під час свого головування в ЄС, стане припинення в Європі до 2050 року забруднення атмосфери викидами парникових газів.

Під час виступу в парламенті країни Рінне наголосив, що час кліматичної політики у стилі "так, але" минув.

Нагадаємо, що на саміті ЄС в Брюсселі, який відбувся минулого тижня, країнам Євросоюзу не вдалося дійти згоди щодо встановлення крайнього терміну відмови від парникових викидів в основному через опір Польщі, Угорщини та Чехії.

Фінляндія з 1 липня перебирає головування у ЄС у Румунії.

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