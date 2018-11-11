 Фінляндія звинуватила Росію в блокуванні сигналу GPS під час навчань НАТО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Фінляндія звинуватила Росію в блокуванні сигналу GPS під час навчань НАТО

До закидів з боку Норвегії щодо блокування Росією сигналу GPS під час навчань Trident Juncture долучилася також Фінляндія. У Гельсінкі наголошують, що такі дії не повинні ставити під загрозу повітряний рух.

Під час навчань Trident Juncture

Під час навчань Trident Juncture

Фінляндія дипломатичними каналами веде переговори з Росією щодо питання про збої в роботі GPS під час навчань НАТО Trident Juncture. Про це у четвер, 15 листопада, повідомили в МЗС країни. "Влада продовжує розслідувати цю справу", - йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства Фінляндії, розміщеному на його сайті. 

При цьому в Гельсінкі зазначили, що вважають "вартими довіри" надані Норвегією дані про випадки збоїв у роботі GPS, а також наголосили, що такі дії не повинні створювати загрози для повітряного руху.

Раніше цього тижня міністерство оборони Норвегії заявило, що російська сторона несе відповідальність за збій роботи GPS під час навчань НАТО Trident Juncture. У міністерстві зазначили, що перешкоди в роботі GPS "зафіксовано в період з 16 жовтня по 7 листопада" і що "вони згенеровані російськими силами на Кольському півострові".

DW.COM

Найбільші з часів "холодної війни" військові навчання НАТО мають запобігти конфлікту, а не спровокувати його, заявив Єнс Столтенберг. Альянс також стежитиме за ракетними випробуваннями, які вирішила провести Росія. (30.10.2018)

У Норвегії тривають найбільші навчання НАТО - Trident Juncture. Це 50000 вояків з країн Альянсу, а також держав-партнерів - Швеції та Фінляндії. Репортаж DW з маневрів. (31.10.2018)

Норвезькі військові стверджують, що росіяни блокували сигнали GPS в деяких районах Норвегії під час навчань НАТО. (13.11.2018)

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи ситуацію, зазначив, що "методи атак в кіберпросторі, електронні методи використовуються дедалі частіше", а також що Північноатлантичний альянс "ставиться до цих питань з усією серйозністю".

Прем'єр-міністр Фінляндії Юха Сіпіля зі свого боку раніше повідомив, що в країні буде проведено розслідування про можливе втручання Росії в роботу супутникових навігаційних систем GPS в Лапландії під час недавніх військових навчань НАТО в Норвегії.

Навчання НАТО проходили з 25 жовтня по 7 листопада. У них брали участь військовослужбовці з 31 країн, включно з Фінляндією та Швецією, які не є членами НАТО. 12 листопада в Кремлі заявили, що нічого не знають про нібито втручання РФ у роботу супутникових навігаційних систем під час Trident Juncture.

Дивитись відео 03:09
Now live
03:09 хв

Trident Juncture: НАТО тренує вояків і випробовує технології (31.10.2018)

Аудіо й відео до теми

Trident Juncture: НАТО тренує вояків і випробовує технології (31.10.2018)  

Також за темою

Norwegen Nato-Großübung Trident Juncture

Норвегія закидає Росії блокування GPS під час військових навчань 13.11.2018

Норвезькі військові стверджують, що росіяни блокували сигнали GPS в деяких районах Норвегії під час навчань НАТО.

Norwegen Bundeswehr beim Nato-Manöver

Генсек НАТО: Навчання Trident Juncture мають запобігти конфлікту 30.10.2018

Найбільші з часів "холодної війни" військові навчання НАТО мають запобігти конфлікту, а не спровокувати його, заявив Єнс Столтенберг. Альянс також стежитиме за ракетними випробуваннями, які вирішила провести Росія.

Von der Leyen besucht Nato-Manöver

Trident Juncture: як НАТО тренує вояків і навіщо (відео) 31.10.2018

У Норвегії тривають найбільші навчання НАТО - Trident Juncture. Це 50000 вояків з країн Альянсу, а також держав-партнерів - Швеції та Фінляндії. Репортаж DW з маневрів.

Реклама

Докладно

Екс-канцлер ФРН Ґергард Шредер потрапив до списків Миротворця

Розлад у відносинах між Берліном і Києвом

Шредер потрапив до списків "Миротворця". Скандал може погіршити відносини між Берліном і Києвом, вважає Бернд Йоганн.  

Пенсіонери на непідконтрольній частині Донбасу лишилися без пенсій

В ООН закликали Київ відновити виплату пенсій в ОРДЛО

Моніторингова місія ООН закликає Україну відновити виплату пенсій всім українцям з непідконтрольних територій на Донбасі 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  