Фінляндія звинуватила Росію в блокуванні сигналу GPS під час навчань НАТО

Фінляндія дипломатичними каналами веде переговори з Росією щодо питання про збої в роботі GPS під час навчань НАТО Trident Juncture. Про це у четвер, 15 листопада, повідомили в МЗС країни. "Влада продовжує розслідувати цю справу", - йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства Фінляндії, розміщеному на його сайті.

При цьому в Гельсінкі зазначили, що вважають "вартими довіри" надані Норвегією дані про випадки збоїв у роботі GPS, а також наголосили, що такі дії не повинні створювати загрози для повітряного руху.

Раніше цього тижня міністерство оборони Норвегії заявило, що російська сторона несе відповідальність за збій роботи GPS під час навчань НАТО Trident Juncture. У міністерстві зазначили, що перешкоди в роботі GPS "зафіксовано в період з 16 жовтня по 7 листопада" і що "вони згенеровані російськими силами на Кольському півострові".

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи ситуацію, зазначив, що "методи атак в кіберпросторі, електронні методи використовуються дедалі частіше", а також що Північноатлантичний альянс "ставиться до цих питань з усією серйозністю".

Прем'єр-міністр Фінляндії Юха Сіпіля зі свого боку раніше повідомив, що в країні буде проведено розслідування про можливе втручання Росії в роботу супутникових навігаційних систем GPS в Лапландії під час недавніх військових навчань НАТО в Норвегії.

Навчання НАТО проходили з 25 жовтня по 7 листопада. У них брали участь військовослужбовці з 31 країн, включно з Фінляндією та Швецією, які не є членами НАТО. 12 листопада в Кремлі заявили, що нічого не знають про нібито втручання РФ у роботу супутникових навігаційних систем під час Trident Juncture.