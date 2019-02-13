Фінансування тероризму: FATF внесла Іран у "чорний список"

Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) у п’ятницю, 21 лютого, внесла Іран у "чорний список" країн, які не відповідають міжнародним критеріям у сфері боротьби з відмивання грошей та боротьби з тероризмом. Це рішення було ухвалене після багаторазових попереджень протягом трьох років, у яких FATF закликала Іран приєднатися до конвенції з боротьби з фінансуванням тероризму, повідомляє агенція новин Reuters.

У заяві організації йдеться, що Іран не вжив достатніх заходів для криміналізації фінансування тероризму, забезпечення прозорості банківських переказів або заморожування активів терористів, проти яких спрямовані санкції ООН. Водночас FATF залишила Ірану можливість виправити ситуацію.

У Тегерані вже відреагували, назвавши рішення FATF політично мотивованим. Голова центробанку країни запевнив іранців, що це рішення не позначиться на зовнішній торгівлі Ірану та на стабільності курсу місцевої валюти.

Пакистану дали час

Пакистану тим часом дали відстрочку до червня 2020 року для запровадження необхідних заходів. Ісламабад попередили, що він повинен до червня привести свої дії щодо боротьби з фінансуванням тероризму у відповідність із погодженим на міжнародному рівні планом. FATF заявила, що Пакистан виконав 14 з 27 кроків, щоб вийти зі списку спостереження, але все ще повинен зробити більше для відстеження грошових переказів і розслідування стосовно тих, хто фінансує тероризм, а також їхнього покарання.

"В іншому разі, якщо до наступного пленарного засідання не буде досягнуто значного та стійкого прогресу, FATF вживе заходів", - йдеться в заяві організації.

Під "заходами" мається на увазі прискіпливе ставлення до всіх фінансових операцій країни та рекомендації іншим країнам та міжнародним фінансовим установам приділяти особливу увагу бізнес-контактам із пакистанцями.

Що таке FATF і чому це так серйозно

Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) була створена в 1989 році з метою розробки і впровадження на міжнародному рівні заходів і стандартів із боротьби щодо відмивання грошей. На сьогодні в цей міжурядовий орган входять 39 учасників: 37 країн, а також Європейська Комісія та Рада співробітництва арабських країн Перської затоки. Група є основною міжнародною інституцію у сфері протидії відмиванню злочинних доходів та фінансування тероризму.

Іран і Північна Корея - єдині дві країни, які на сьогодні перебувають у "чорному списку" групи. Це означає, що міжнародні фінансові операції з цими країнами ретельно вивчаються, що робить ведення бізнесу з ними дорогим і обтяжливим. Міжнародні кредитори можуть також ввести обмеження на кредитування країн, включених до "чорного списку".