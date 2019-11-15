Фінансування тероризму і дискримінація: які шанси України проти Росії в Гаазі (відео)

Позов України проти Росії щодо порушення двох конвенцій - про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації - Міжнародний суд ООН у Гаазі розглядає вже кілька років. Минулого тижня Гаазький суд підтвердив свою юрисдикцію у цій справі, тож, феміда може перейти до розгляду справи по суті.