 Фінансування тероризму і дискримінація: які шанси України проти Росії в Гаазі (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 15.11.2019

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Політика й суспільство

Фінансування тероризму і дискримінація: які шанси України проти Росії в Гаазі (відео)

На тлі нових доказів причетності Росії до збиття MH17, наскільки зросли шанси України виграти справу проти РФ у Міжнародному суді ООН? Суд у Гаазі підтвердив юрисдикцію у розгляді позову України до Росії. Що це означає?

Остаточний вердикт Міжнародний суд ООН винесе лише за кілька років

Остаточний вердикт Міжнародний суд ООН винесе лише за кілька років

Позов України проти Росії щодо порушення двох конвенцій - про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації - Міжнародний суд ООН у Гаазі розглядає вже кілька років. Минулого тижня Гаазький суд підтвердив свою юрисдикцію у цій справі, тож, феміда може перейти до розгляду справи по суті. 

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За що Україна судиться з Росією в міжнародних судах

Звільнення полонених моряків, воєнні злочини на Донбасі та збитки держпідприємств від анексії Криму - перелік українських судових претензій до РФ є досить широким. (12.06.2019)  

США вітають визнання судом ООН у Гаазі юрисдикції у позові України проти РФ

Визнання Міжнародним судом ООН у Гаазі своєї юрисдикції у позові України проти Росії є важливим кроком для захисту українського суверенітету, зазначають у посольстві США в Києві. (09.11.2019)  

Суд ООН в Гаазі підтвердив свою юрисдикцію у розгляді позову України до РФ

Своїм рішенням Міжнародний суд ООН відхилив заперечення Росії, яка вимагала закрити справу. (08.11.2019)  

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