Фінансування тероризму і дискримінація: які шанси України проти Росії в Гаазі (відео)

На тлі нових доказів причетності Росії до збиття MH17, наскільки зросли шанси України виграти справу проти РФ у Міжнародному суді ООН? Суд у Гаазі підтвердив юрисдикцію у розгляді позову України до Росії. Що це означає?
Позов України проти Росії щодо порушення двох конвенцій - про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації - Міжнародний суд ООН у Гаазі розглядає вже кілька років. Минулого тижня Гаазький суд підтвердив свою юрисдикцію у цій справі, тож, феміда може перейти до розгляду справи по суті.
Звільнення полонених моряків, воєнні злочини на Донбасі та збитки держпідприємств від анексії Криму - перелік українських судових претензій до РФ є досить широким. (12.06.2019)
Визнання Міжнародним судом ООН у Гаазі своєї юрисдикції у позові України проти Росії є важливим кроком для захисту українського суверенітету, зазначають у посольстві США в Києві. (09.11.2019)