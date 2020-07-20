Фінансовий скандал у ФРН: екстопменеджер Wirecard утік до Росії - ЗМІ

Колишній член ради директорів збанкрутілої німецької компанії Wirecard Ян Марсалек (Jan Marsalek), імовірно, перебуває неподалік від Москви під наглядом співробітників головного розвідувального управління генштабу РФ (ГРУ). Про це в неділю, 19 липня, повідомило німецьке видання Handelsblatt з посиланням на підприємницькі, судові та дипломатичні кола.

За даними видання, раніше Марсалек нібито переказав значні обсяги коштів у формі біткоінів із Дубая в Росію.

До цього інше німецьке видання Der Spiegel разом із російським The Insider і розслідувальною пошуковою мережею Bellingcat опублікували власне розслідування. Згідно з ним, Марсалек перебував у Білорусі. Туди він прибув з Талліна на приватному літаку.

Handelsblatt не уточнює, як та коли колишній топменеджер приїхав з Німеччини до Росії, в якому статусі нині перебуває на території РФ, а також в точності не розкриває, звідки журналісти отримали цю інформацію. Російська сторона поки не прокоментувала ці дані.

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Марсалек має щонайменше шість закордонних паспортів

За даними Handelsblatt, Марсалек встиг скористатися шістьма закордонними паспортами під час своїх попередніх приватних поїздок до Росії.

Der Spiegel також не виключає, що колишній топменеджер Wirecard міг поїхати з Білорусі до Росії, яку раніше часто відвідував. За даними журналістів, Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії зацікавилася Марсалеком та відстежувала його пересування в усьому світі з 2015 року.

В кінці червня слідчі в Німеччині та інших країнах зацікавилися шахрайськими операціями Wirecard, яка роками підробляла звітність. За даними слідства, керівництво компанії Wirecard записало в актив з неіснуючих банківських рахунків 1,9 мільярда євро, що складає майже чверть усього балансу. Скандал вибухнув після того, як аудитори недорахувалися цієї суми на балансі компанії.

На багаторічного керівника, австрійця Маркуса Брауна (Markus Braun) завели справу, заарештували і випустили під заставу. Після того як акції компанії обвалилися, вона оголосила про банкрутство. Член ради директорів Ян Марсалек, якого вважають ключовою ланкою шахрайської схеми, безслідно зник. Британська газета Financial Times писала, що він неодноразово хвалився лондонським банкірам своїми зв'язками в австрійських спецслужбах і знанням формули отрути "Новачок", а також іншими подробицями отруєння Сергія і Юлії Скрипалів.