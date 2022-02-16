Суд у США відсторонив батька Брітні Спірс від опікунства над нею

Опікунство батька над співачкою Брітні Спірс тривало 13 років попри те, що на початку воно заявлялося, як тимчасове. Весь цей час Джеймс Спірс повністю контролював фінанси, фізичний стан співачки і доступ людей до неї.