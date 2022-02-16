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Фінанси

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "фінанси".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Україна опустилася в рейтингу економічних свобод

Україна опустилася в рейтингу економічних свобод 16.02.2022

Україна зайняла передостаннє місце серед європейських країн в рейтингу економічних свобод Economic Freedom Index-2022. За рік показники країни погіршилися на три позиції.
20 років євро: чи справдилися прогнози щодо спільної валюти ЄС?

20 років євро: чи справдилися прогнози щодо спільної валюти ЄС? 01.01.2022

1 січня 2002 року євро запровадили для готівкових розрахунків у 12 країнах ЄС. Експерти тоді висловлювали багато позитивних і негативних прогнозів. Що з них справдилося, а що ні?
Україна отримає від МВФ 700 мільйонів доларів кредиту

Україна отримає від МВФ 700 мільйонів доларів кредиту 23.11.2021

Міжнародний валютний фонд погодив виділення Україні майже 700 мільйонів доларів - другого траншу кредиту. Кошти спрямують на підтримку фінансової системи й боротьбу з наслідками COVID-19.
Україна наблизилася до нового траншу від МВФ у 700 мільйонів доларів

Україна наблизилася до нового траншу від МВФ у 700 мільйонів доларів 18.10.2021

Якщо Україна виконуватиме домовленості, узгоджені з місією МВФ, то результати перегляду програми stand by Виконавча рада фонду може розглянути вже у листопаді. Київ має отримати новий транш у 700 мільйонів доларів.
Ірак затримав ексзаступника глави ІД, за якого США обіцяли 5 мільйонів доларів

Ірак затримав ексзаступника глави ІД, за якого США обіцяли 5 мільйонів доларів 12.10.2021

Іракська розвідка затримала Самі Джасіма, який відповідав у "Ісламській державі" за фінанси. У Держдепартаменті США за нього обіцяли 5 мільйонів доларів.
Що робить Європа, щоб перекрити кисень офшорам?

Що робить Європа, щоб перекрити кисень офшорам? 07.10.2021

Раз на кілька років світ сколихують викриття про сумнівні операції мільярдерів і можновладців за допомогою офшорних компаній. Чи роблять щось в країнах ЄС, щоби досягти більшої прозорості у фінансовій сфері?
Зеленський ветував закон про віртуальні активи

Зеленський ветував закон про віртуальні активи 05.10.2021

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді внести до закону зміни щодо регулятора ринку віртуальних активів.
Суд у США відсторонив батька Брітні Спірс від опікунства над нею

Суд у США відсторонив батька Брітні Спірс від опікунства над нею 30.09.2021

Опікунство батька над співачкою Брітні Спірс тривало 13 років попри те, що на початку воно заявлялося, як тимчасове. Весь цей час Джеймс Спірс повністю контролював фінанси, фізичний стан співачки і доступ людей до неї.

Розширення біржового індексу DAX: як змінюється вигляд великого німецького бізнесу

Розширення біржового індексу DAX: як змінюється вигляд великого німецького бізнесу 22.09.2021

У вищій лізі великих німецьких компаній відтепер не 30, а 40 фірм. Які галузі представляють новачки і чи змінюють вони уявлення про міжнародну спеціалізацію економіки Німеччини?
Проєкт бюджету на 2022 рік: повернення до нормального життя?

Проєкт бюджету на 2022 рік: "повернення до нормального життя"? 20.09.2021

Медицина, освіта та соціальна сфера - це основні пріоритети, закладені в проєкт бюджету на 2022 рік, запевняють урядовці. Та чи вийде профінансувати задумане? DW з'ясовувала.
Місія МВФ може розпочати роботу в Україні в кінці вересня

Місія МВФ може розпочати роботу в Україні в кінці вересня 11.09.2021

Найімовірніше, що майбутня місія МВФ в Україні знову буде "віртуальною", тобто працюватиме в віддаленому режимі через пандемію, повідомив представник України у фонді Владислав Рашкован.
ЄЦБ покращив прогноз зростання ВВП Єврозони у 2021 році

ЄЦБ покращив прогноз зростання ВВП Єврозони у 2021 році 09.09.2021

Аналітики ЄЦБ переглянули свій економічний прогноз для Єврозони на поточний рік. Нова оцінка передбачає зростання темпів інфляції та ВВП до кінця року.
Криптовалюта під контролем: чи вийдуть біткоїни в Україні з тіні?

Криптовалюта під контролем: чи вийдуть біткоїни в Україні з тіні? 09.09.2021

Верховна Рада ухвалила законопроєкт "Про віртуальні активи", який дозволяє легалізувати ринок криптовалют в Україні. Урядовці вже обіцяють крипторай для інвесторів, а бізнес не поспішає радіти нововведенням.
Е-гривня: спрощення розрахунків взамін на посилення фінконтролю?

Е-гривня: спрощення розрахунків взамін на посилення фінконтролю? 18.08.2021

В Україні триває експериментальна розробка і тестування електронної гривні (е-гривні) - нею планують здійснювати виплату субсидій, зарплат службовцям та соцдопомоги. Експерти з кібербезпеки мають і застереження.
Рівень життя в Україні: 67% українців бідні? (відео)

Рівень життя в Україні: 67% українців бідні? (відео) 12.08.2021

Лише один відсоток населення України відносить себе до середнього класу. 67 відсотків вважають себе бідними. Такі результати соцопитування Держстату. Чи справді в Україні немає середнього класу і як його порахувати?

Рівень життя в Україні: суцільні злидні без середнього класу? (11.08.2021) 11.08.2021

Лише один відсоток населення України відносить себе до середнього класу. 67 відсотків українців вважають себе бідними. Такі результати соцопитування Держстату. Чи справді в Україні немає середнього класу і як його порахувати?

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