 Фінал US Open: 19-річна Б′янка Андреєску перемогла Серену Вільямс | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.09.2019

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Фінал US Open: 19-річна Б'янка Андреєску перемогла Серену Вільямс

Канадка Б'янка Андреєску стала тріумфаторкою US Open 2019 року, здолавши у фіналі Серену Вільямс. Це - перший трофей серії Grand Slam на рахунку молодої тенісистки.

Б'янка Андреєску - переможниця US Open 2019

Б'янка Андреєску - переможниця US Open 2019

Канадська тенісистка Б'янка Андреєску перемогла американку Серену Вільямс у фіналі Відкритого чемпіонату США з тенісу 2019 року (US Open) у жіночому одиночному розряді, який відбувся у суботу, 7 вересня, у Нью-Йорку.

Б'янка Андреєску перемогла Серену Вільямс з рахунком 6-3, 7-5

Б'янка Андреєску перемогла Серену Вільямс з рахунком 6-3, 7-5

DW.COM

Еліна Світоліна у чвертьфіналі перемогла британку Йоганну Конту в двох сетах. Суперницею українки у півфіналі може стати легендарна Серена Вільямс. (03.09.2019)

У фінальному матчі Відкритої першості США з тенісу Серена Вільямс сперечалася із суддею та звинуватила його у сексизмі. Тенісна асоціація США оштрафувала її на 17 тисяч доларів. Турнір виграла японка Наомі Осака. (09.09.2018)

Поєдинок між 19-річною Андреєску та 37-річною титулованою Вільямс тривав два сети і завершився з рахунком 6-3, 7-5  на користь канадки. Кубок US Open став першим трофеєм турніру із серії Grand Slam Андреєску в її кар'єрі. На рахунку Серени Вільямс - 23 титули найпрестижніших титулів чемпіонки тенісних турнірів серії Grand Slam - лише на один трофей менше, ніж у рекордсменки за кількістю "шоломів" австралійки Маргарет Корт.

Торік господарка турніру Серена Вільямс зі скандалом програла фінальний поєдинок US Open японці Наомі Осаці. Цього року на шляху до фіналу - у півфінальній грі - Вільямс перемогла українку Еліну Світоліну.

У неділю, 8 вересня, відбудеться чоловічий фінал US Open 2019, у якому титулованому іспанцю Рафаелю Надалю протистоятиме росіянин Данило Медведєв, який вперше гратиме у фіналі турніру серії Grand Slam.

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