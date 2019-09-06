Фінал US Open: 19-річна Б'янка Андреєску перемогла Серену Вільямс

Канадська тенісистка Б'янка Андреєску перемогла американку Серену Вільямс у фіналі Відкритого чемпіонату США з тенісу 2019 року (US Open) у жіночому одиночному розряді, який відбувся у суботу, 7 вересня, у Нью-Йорку.

Б'янка Андреєску перемогла Серену Вільямс з рахунком 6-3, 7-5

Поєдинок між 19-річною Андреєску та 37-річною титулованою Вільямс тривав два сети і завершився з рахунком 6-3, 7-5 на користь канадки. Кубок US Open став першим трофеєм турніру із серії Grand Slam Андреєску в її кар'єрі. На рахунку Серени Вільямс - 23 титули найпрестижніших титулів чемпіонки тенісних турнірів серії Grand Slam - лише на один трофей менше, ніж у рекордсменки за кількістю "шоломів" австралійки Маргарет Корт.

Торік господарка турніру Серена Вільямс зі скандалом програла фінальний поєдинок US Open японці Наомі Осаці. Цього року на шляху до фіналу - у півфінальній грі - Вільямс перемогла українку Еліну Світоліну.

У неділю, 8 вересня, відбудеться чоловічий фінал US Open 2019, у якому титулованому іспанцю Рафаелю Надалю протистоятиме росіянин Данило Медведєв, який вперше гратиме у фіналі турніру серії Grand Slam.